17.01.2019 00:03  Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS

Представлен первый стабильный выпуск операционной системы Trident, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe. Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки. Некоторые особенности Trident: Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.

Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.

По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.

При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.

Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.

Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи. Выпуск Trident 18.12 основан на стабильной ветке TrueOS 18.12, которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Выпуск построен с использованием нового инструментария формирования релизов, предлагаемого проектом TrueOS и дополненного серией собственных расширений. Состояние пакетов планируется синхронизировать с репозиторием один или два раза в неделю. Размер установочного iso-образа 4.1 Гб (AMD64).



