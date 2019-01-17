17.01.2019 00:03  Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS

|
Представлен первый стабильный выпуск операционной системы Trident, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe.
Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.
Некоторые особенности Trident:
- Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
- Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
- По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
- При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
- Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
- Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.
Выпуск Trident 18.12 основан на стабильной ветке TrueOS 18.12, которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Выпуск построен с использованием нового инструментария формирования релизов, предлагаемого проектом TrueOS и дополненного серией собственных расширений. Состояние пакетов планируется синхронизировать с репозиторием один или два раза в неделю. Размер установочного iso-образа 4.1 Гб (AMD64).