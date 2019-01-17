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17.01.2019 00:03  Выпуск Trident 18.12, операционной системы от проекта TrueOS

Представлен первый стабильный выпуск операционной системы Trident, в рамках которого на базе технологий FreeBSD проектом TrueOS развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. В рамках проекта Trident также теперь ведётся разработка графического окружения Lumina и всех ранее доступных в PC-BSD графических инструментов, таких как sysadm и AppCafe.

Проект Trident был образован после трансформации TrueOS в обособленную модульную операционную систему, которую можно использовать в качестве платформы для других проектов. TrueOS позиционируется как "downstream" форк FreeBSD, модифицирующий базовый состав FreeBSD поддержкой таких технологий как OpenRC и LibreSSL. В процессе разработки проект придерживается шестимесячного цикла подготовки релизов с обновлением в предсказуемые заранее намеченные сроки.

Некоторые особенности Trident:

  • Наличие предопределённого профиля межсетевого экрана для отправки трафика через анонимную сеть Tor, который может быть активирован на этапе установки.
  • Для навигации по Web предлагается браузер Falkon (QupZilla) со встроенным блокировщиком рекламы и расширенными настройками для защиты от отслеживания перемещений.
  • По умолчанию используется файловая система ZFS и система инициализации OpenRC.
  • При обновлении системы в ФС создаётся отдельный снапшот, позволяющий мгновенно вернуться к прошлому состоянию системы в случае возникновения проблем после обновления.
  • Вместо OpenSSL применяется LibreSSL от проекта OpenBSD.
  • Устанавливаемые пакеты верифицируются по цифровой подписи.

Выпуск Trident 18.12 основан на стабильной ветке TrueOS 18.12, которая в свою очередь ответвилась от FreeBSD 13-CURRENT. Выпуск построен с использованием нового инструментария формирования релизов, предлагаемого проектом TrueOS и дополненного серией собственных расширений. Состояние пакетов планируется синхронизировать с репозиторием один или два раза в неделю. Размер установочного iso-образа 4.1 Гб (AMD64).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.project-trident.org...)
  2. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы TrueOS 18.03
  5. OpenNews: Релиз GhostBSD 18.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trident, trueos, pcbsd, bsd
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  • 1, abi (?), 00:35, 17/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > стабильный выпуск
    > от FreeBSD 13-CURRENT

    Странная идея. У BSD же как только новый релиз выходит, в CURRENT весь трешак комитят, который надо было от релиза подальше держать.

     
     
  • 2, xm (ok), 01:02, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, до трэшака из Linux ему, конечно, далековато, но, тем не менее, девелоперская ветка CURRENT и LTS в одном флаконе выглядит... оригинально.
    Хотя, возможно, это такой war diving чтобы придать динамики развитию upstream проекта.
     

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