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15.01.2019 09:20  Выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01, предлагающего рабочий стол KDE. От развиваемых той же компанией дистрибутивов Netrunner Rolling и Maui представленная редакций отличается использованием классического подхода к формированию сборок и пакетной базы Debian Testing, без применения модели rolling-обновлений на базе Arch/Kubuntu. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.8 Гб (x86_64).

В новой версии:

  • Обновлены версии программ, в том числе KDE Plasma 5.14.3, KDE Frameworks 5.51, KDE Applications 18.08, Qt 5.11.3, ядро Linux 4.19, Firefox 64.0, Thunderbird 60.3, Krita 4.1.1;
  • Вместо ранее применявшегося оформления в стиле Material Design предложена новая тема оформления "Netrunner Black", подготовленная в тёмных тонах, не слишком контрастирующая визуально и предлагающая более объёмное представление элементов интерфейса (используется движок тем Kvantum и наработки из темы оформдения Alpha-Black). Для приверженцев классической темы оформления предоставлена возможность быстрого возврата к прошлой теме.
  • При перемещении курсора мыши в область нижнего правого угла теперь вызывается функция сворачивания всех открытых окон для отображения чистого рабочего стола;
  • Расширено число web-ярлыков (webapps) для быстрого обращения к популярным сайтам и online-сервисам. Добавлена возможность поиска данных web-ярлыков через интерфейс "Alt+Пробел" или через поисковую строку в меню;
  • Добавлен новый пакет ocs-url, позволяющий при помощи URL "ocs://" в Firefox обращаться к каталогу store.kde.org и инициировать установку приложений через кнопку "Install" на сайтах без необходимости предварительной ручной загрузки пакета;
  • В Firefox по умолчанию включено дополнение Plasma-Integration, обеспечивающее отображение результатов загрузки на панели KDE и позволяющее управлять воспроизведением мультимедийного контента через KDE Plasma;
  • При выполнении GTK-приложений отображение рамок окна приближено к стилю штатных программ KDE Plasma;
  • Внутри одной унифицированной секции настроек "Plasma Tweaks" собраны все KCM-модули, связанные с интерфейсом пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netrunner.com/netr...)
  2. OpenNews: Выпуск независимого от дистрибутивов инсталлятора Calamares 3.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Maui 2.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2 с рабочим столом Nomad
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netrunner
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  • 1.3, Аноним (3), 10:01, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Приятно выглядит. Почему-то вспомнилось, что винда с кде когда-то внешность слизала.
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 10:18, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вспомни ещё про Деда Мороза.
     
  • 2.7, 123 (??), 10:19, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот и выросло поколение, уже не помнящее что KDE 4 слизали с проекта Longhorn (то чем так и не смогла стать ни Виста, ни Семёрка).
     
     
  • 3.9, Нонимэ (?), 10:28, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обоснуй аргументированно, а не пустыми домыслами.
     
  • 3.11, iPony (?), 11:03, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > уже не помнящее что KDE 4 слизали с проекта Longhorn

    Скорее уж не знающее.
    В принципе обычная вещь для людей, которые смотрят на мир исключительно со своей башни.

     
  • 1.5, qywtfgsaqwzh (ok), 10:07, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Еслиф решил в Linux, то нужно начинать с Нетруннер!
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:27, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты, нестрашные и почти аккуратные кеды из коробки. Молодцы!
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:51, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего обои такие скучные?
     
     
  • 2.12, псевдонимус (?), 11:05, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так вы затравили Дениса и его коллегу, специализировавшегося на производстве нескучных обоев. Страдайте теперь.
     
  • 1.16, little Bobby tables (?), 12:13, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    blackbird - птичка, мотоцикл, самолёт. Ни один из них не обладает сиреневой цветовой гаммой этого рабочего стола.
     

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