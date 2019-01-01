15.01.2019 09:20  Выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin и Kubuntu, опубликовала выпуск дистрибутива Netrunner 2019.01, предлагающего рабочий стол KDE. От развиваемых той же компанией дистрибутивов Netrunner Rolling и Maui представленная редакций отличается использованием классического подхода к формированию сборок и пакетной базы Debian Testing, без применения модели rolling-обновлений на базе Arch/Kubuntu. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.8 Гб (x86_64). В новой версии: Обновлены версии программ, в том числе KDE Plasma 5.14.3, KDE Frameworks 5.51, KDE Applications 18.08, Qt 5.11.3, ядро Linux 4.19, Firefox 64.0, Thunderbird 60.3, Krita 4.1.1;

Вместо ранее применявшегося оформления в стиле Material Design предложена новая тема оформления "Netrunner Black", подготовленная в тёмных тонах, не слишком контрастирующая визуально и предлагающая более объёмное представление элементов интерфейса (используется движок тем Kvantum и наработки из темы оформдения Alpha-Black). Для приверженцев классической темы оформления предоставлена возможность быстрого возврата к прошлой теме.

При перемещении курсора мыши в область нижнего правого угла теперь вызывается функция сворачивания всех открытых окон для отображения чистого рабочего стола;

Расширено число web-ярлыков (webapps) для быстрого обращения к популярным сайтам и online-сервисам. Добавлена возможность поиска данных web-ярлыков через интерфейс "Alt+Пробел" или через поисковую строку в меню;

Добавлен новый пакет ocs-url, позволяющий при помощи URL "ocs://" в Firefox обращаться к каталогу store.kde.org и инициировать установку приложений через кнопку "Install" на сайтах без необходимости предварительной ручной загрузки пакета;

В Firefox по умолчанию включено дополнение Plasma-Integration, обеспечивающее отображение результатов загрузки на панели KDE и позволяющее управлять воспроизведением мультимедийного контента через KDE Plasma;

При выполнении GTK-приложений отображение рамок окна приближено к стилю штатных программ KDE Plasma;

Внутри одной унифицированной секции настроек "Plasma Tweaks" собраны все KCM-модули, связанные с интерфейсом пользователя.



