08.01.2019 07:46  Debian тестирует поддержку UEFI Secure Boot

Но линукс там, по очевидным причинам, не загружается.

определенная польза может быть разьве что в случае, когда уефя снабжена полноценным менеджером ключей (позволяющим не только свои добавить, но и чужие поудалять, _все_) - тогда можно подписать свой собственный загрузчик _своим_ ключом, которого ни у какого васяна нет.

но для joe average это слишком сложная процедура, поэтому и биосы такие редкость, и инструменты для подобной операции отсутствуют, придется очень много читать ненужной документации в корявых копипастах (ибо оригинал недоступен) и работать руками.