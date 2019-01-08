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08.01.2019 07:46  Debian тестирует поддержку UEFI Secure Boot

Разработчики Debian предложили протестировать реализацию поддержки технологии верифицированной загрузки (UEFI Secure Boot), развиваемую для выпуска Debian 10. Поддержку Secure Boot предлагается оценить пользователям Debian unstable (Sid), воспользовавшись временным проверочным сертификатом, которым подписан образ ядра (данный сертификат требуется импортировать в качестве MOK (Machine Owner Key)).

Напомним, что изначально поддержка Secure Boot ожидалась в Debian 9, но её не успели стабилизировать до релиза и отложили до следующего значительного выпуска дистрибутива. Для обеспечения работы Secure Boot в релизе Debian 10 будет задействован загрузчик Shim, заверенный цифровой подписью от компании Microsoft, в сочетании с заверением ядра и загрузчика grub собственным сертификатом проекта (shim выступает как прослойка для использования дистрибутивом собственных ключей). Подобное решение также применяется в RHEL, SUSE, Fedora, Ubuntu и многих других дистрибутивах Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://henrich-on-debian.blog...)
  2. OpenNews: Утечка мастер-ключа Microsoft скомпрометировала защиту Secure Boot
  3. OpenNews: В Oracle Linux выявлены серьёзные проблемы в реализации UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Добавление в systemd загрузчика для UEFI Secure Boot и другие планы на будущее
  5. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал действия Red Hat по продвижению поддержки UEFI Secure Boot с ключами Microsoft
  6. OpenNews: Обзор отличий UEFI Secure Boot загрузчика Shim и решения от Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, uefi, secureboot
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  • 1.1, Анонис (?), 08:51, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А в чем польза secure boot? И есть ли она вообще?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:53, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +16 +/
    > заверенный цифровой подписью от компании Microsoft

    Для Microsoft - конечно есть польза.

     
     
  • 3.39, Аноним (-), 14:34, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Сначала CoC, теперь это... А что дальше? Я видится здесь M$ EEE.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:58, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Какой именно секюрбут? В понятиях redhat это две разные техники одна из которых подпись ключами microsoft.
     
  • 2.12, ryoken (ok), 10:12, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не, нету. Для обычного юзера, кроме разве что знаний, что у него основные части ОСи кем-то там подписаны. И опять же - в терминах намеренная ошибка, т.к. это Signed Boot.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:57, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ошибка - с точки зрения пользователя. С точки зрения MS, всё честно: компания рулит выдачей сертификатов как тот Сесурити, которого надо понять и простить.
     
  • 2.15, пох (?), 10:24, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    учитывая что ключ пошел по рукам - и любой хакзор васья тем же самым shim может загрузить любой свой мусор  - никакой, за исключением, разумеется, новых макбуков.

    Но линукс там, по очевидным причинам, не загружается.

    определенная польза может быть разьве что в случае, когда уефя снабжена полноценным менеджером ключей (позволяющим не только свои добавить, но и чужие поудалять, _все_) - тогда можно подписать свой собственный загрузчик _своим_ ключом, которого ни у какого васяна нет.

    но для joe average это слишком сложная процедура, поэтому и биосы такие редкость, и инструменты для подобной операции отсутствуют, придется очень много читать ненужной документации в корявых копипастах (ибо оригинал недоступен) и работать руками.

     
  • 2.23, proninyaroslav (ok), 11:07, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идти по пути Apple и запретить неподписанные ОС (сама Apple с чипом T2 подписывает теперь только винду). У майкрософт недавно появился свой дистр (WLinux), за который они требуют выложить 20$. Пока это только для WSL, а не для установки на железо, но в теории если обнулить текущие подписи и перестать выдавать новые, то по сути они установят монополию на свой платный дистр: "хочешь линукс - покупай".
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:26, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё правильно сделали. Только рабы могут покупать зативоизированные железки.
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:16, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    WLinux не имеет отношения к MS.
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:30, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удаляешь все ключи из уфефи, устанавливаешь свои и получаешь типа секюрность.
    Для хомяков никаких плюсов. Ну может, если дефолт ос не трогать, то побезопаснее будет.
     
     
  • 3.31, пох (?), 12:08, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то нифига несложно завести эту технологию в скрипт установки дистрибутива, на радость хомячкам.
    В теории.
    На практике ожественная бубунточка разок при апгрейде умудрилась поломать собственный загрузчик ни разу не signed, просто запуталась в файликах в EFI. Видимо все еще немного не совсем готова даже для работы с настоящим, а не виртуальным, на котором тестируют, uefi boot еще даже без подписей. Восстановить оказалось неожиданно не самым тривиальным квестом.
    Не говоря уже о том, что редкий юзверь сообразит сразу сбэкапить ключ на внешний сторадж и не проиметь его через два дня.

    В результате, число окирпиченных материнок, внезапно, может приблизиться к числу окирпиченных борцунами за свабодку и безопатсность лопатофонов.

     
     
  • 4.34, Crazy Alex (ok), 12:20, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    убунточка спокойно стоит и работает на куче машин, тем не менее. Но тебе ж совершенство зачем-то нужно.
     
  • 4.43, Аноним (-), 14:53, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Забей, твои стены все-равно никто не читает.
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:04, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Польза, это смотря для кого.

    Например, знаете такую ОС Роса Линукс? Когда она выходила в крайний раз и почему новых выпусков до сих пор нет?

     
  • 2.36, Аноним84701 (ok), 13:46, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Типа, можно чисто теоретически не опасаться буткитов была одно время модная и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, 1366x768 хватит на всех (?), 09:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Увяз коготок. Всей птичке пропасть.
     
  • 1.4, Стяжечка (?), 09:20, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зауважал дебиан после ситуации с лицензией микрокода интел. Они не согнулись под интел и те уступили...Теперь дебиан с майкросовтофтовской поделкой екшается.
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 09:41, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не якшается, а тыкает палочкой. А как поймёт как этим пользоваться, то, глядишь, тоже поднимает вопрос чтобы эти ключи можно было самостоятельно генерировать и впихивать в БИОС.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:02, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А в чем толк тогда от этого т н обезопасного бута, если сертификатом можно буде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним (30), 12:02, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ключи можно генерировать, а вот "впизивать" - не на всякой аппаратуре.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:39, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь установочный DVD или флешка не выдаст красный экран "вы пытаетесь загрузить неподписанное ПО". На ноутах Secure Boot же "из коробки".
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 11:06, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Он там отключается либо безвозмездно, либо после установки пароля на настройки б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:46, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, брат Аноним, эти заигрывания в конечном итоге приведут к тому, что секуре б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 10:15, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А он разве отключаем Мне на ноуте CLEVO KAPOK не удалось даже зайти в UEFI ни п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:03, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Пришел домой и накатил кряченную. Хитрый план!
     
  • 3.35, Crazy Alex (ok), 12:23, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну значит отключаем, раз отключили
     
  • 1.8, Аноним (9), 09:56, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В kvm ubuntu 19.04 уже завезли открытый secureboot и secureboot ms.
     
  • 1.10, Anon_Erohin (?), 10:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Похоже пора переходить на другие дистры... прогнулись. Это печально.
     
     
  • 2.13, ryoken (ok), 10:14, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Перетаскиваю свой домашний комп на Gentoo. (Сейчас допинывается LibreOffice, который не так чтоб особо нужен, но для комплекта - чтоб был). Хомяк общий с Дебом, большинство софта дёрнуло конфиги и взлетело, только Steam малость переделался :). Ни системДы, ни Пульсы.. Красота! :)
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 12:12, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    * sys-boot/shim
         Доступные версии:      15.5-r1
         Домашняя страница:     https://apps.fedoraproject.org/packages/shim/
         Описание:              Fedora's signed UEFI shim
     
     
  • 4.42, другой Аноним (?), 14:51, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    echo "sys-boot/shim #M$ signed shit" >> /etc/portage/package.mask/evil
     
     
  • 5.46, Аноним (30), 15:05, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > #M$ signed shit

    Этимология слова shi-m прояснилась.

     
  • 1.11, Пользователь (?), 10:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > будет задействован загрузчик Shim, заверенный цифровой подписью от компании Microsoft

    Linux постепенно становится похож на "винду"..

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:01, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    SecBoot со своими ключами + полнодисковое шифрование. Так имеет смысл. Инное блажь.
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 14:47, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отключенный SecBoot. Так имеет смысл. Инное блажь.
     
  • 1.20, Ilya Indigo (ok), 11:03, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У него её до сих пор не было и даже ещё нет?!
     
     
  • 2.24, Аноним (18), 11:12, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так не зря погоняло Дебки МУЗЕЙ :D
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:03, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Господа я вас разочарую UEFI Secure Boot безполезная легко взламываемая
    х**та, и создана только в интересах
    M$.
    О пользе для пользователей не идет и речи.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:49, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо, Кэп! Нормальные люди просто отключают его при первом заходе в бивис.
     
     
  • 3.44, Аноним (37), 14:54, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так это сейчас есть возможность отключить на десктопе, а вот на некоторых ноутах уже тестят не отключаемую и проверяют схавают или нет если да то еще год 2 и сделают везде не отключаемую.
     
     
  • 4.45, Tirex (?), 14:57, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Значит привет свободные кастомные ноуты.

    https://puri.sm/

     
     
  • 5.47, Аноним (30), 15:11, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нашёл там информации по firmware.
     

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