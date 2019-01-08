08.01.2019 07:46  Debian тестирует поддержку UEFI Secure Boot

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|2.2, Аноним (2), 08:53, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+16 +/–
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> заверенный цифровой подписью от компании Microsoft
Для Microsoft - конечно есть польза.
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|2.9, Аноним (9), 09:58, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Какой именно секюрбут? В понятиях redhat это две разные техники одна из которых подпись ключами microsoft.
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|2.12, ryoken (ok), 10:12, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не, нету. Для обычного юзера, кроме разве что знаний, что у него основные части ОСи кем-то там подписаны. И опять же - в терминах намеренная ошибка, т.к. это Signed Boot.
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|3.28, Аноним (28), 11:57, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ошибка - с точки зрения пользователя. С точки зрения MS, всё честно: компания рулит выдачей сертификатов как тот Сесурити, которого надо понять и простить.
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|2.15, пох (?), 10:24, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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учитывая что ключ пошел по рукам - и любой хакзор васья тем же самым shim может загрузить любой свой мусор - никакой, за исключением, разумеется, новых макбуков.
Но линукс там, по очевидным причинам, не загружается.
определенная польза может быть разьве что в случае, когда уефя снабжена полноценным менеджером ключей (позволяющим не только свои добавить, но и чужие поудалять, _все_) - тогда можно подписать свой собственный загрузчик _своим_ ключом, которого ни у какого васяна нет.
но для joe average это слишком сложная процедура, поэтому и биосы такие редкость, и инструменты для подобной операции отсутствуют, придется очень много читать ненужной документации в корявых копипастах (ибо оригинал недоступен) и работать руками.
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|2.23, proninyaroslav (ok), 11:07, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Идти по пути Apple и запретить неподписанные ОС (сама Apple с чипом T2 подписывает теперь только винду). У майкрософт недавно появился свой дистр (WLinux), за который они требуют выложить 20$. Пока это только для WSL, а не для установки на железо, но в теории если обнулить текущие подписи и перестать выдавать новые, то по сути они установят монополию на свой платный дистр: "хочешь линукс - покупай".
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|2.26, Аноним (26), 11:30, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Удаляешь все ключи из уфефи, устанавливаешь свои и получаешь типа секюрность.
Для хомяков никаких плюсов. Ну может, если дефолт ос не трогать, то побезопаснее будет.
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|3.31, пох (?), 12:08, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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вообще-то нифига несложно завести эту технологию в скрипт установки дистрибутива, на радость хомячкам.
В теории.
На практике ожественная бубунточка разок при апгрейде умудрилась поломать собственный загрузчик ни разу не signed, просто запуталась в файликах в EFI. Видимо все еще немного не совсем готова даже для работы с настоящим, а не виртуальным, на котором тестируют, uefi boot еще даже без подписей. Восстановить оказалось неожиданно не самым тривиальным квестом.
Не говоря уже о том, что редкий юзверь сообразит сразу сбэкапить ключ на внешний сторадж и не проиметь его через два дня.
В результате, число окирпиченных материнок, внезапно, может приблизиться к числу окирпиченных борцунами за свабодку и безопатсность лопатофонов.
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|2.30, Аноним (30), 12:04, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Польза, это смотря для кого.
Например, знаете такую ОС Роса Линукс? Когда она выходила в крайний раз и почему новых выпусков до сих пор нет?
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|1.4, Стяжечка (?), 09:20, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Зауважал дебиан после ситуации с лицензией микрокода интел. Они не согнулись под интел и те уступили...Теперь дебиан с майкросовтофтовской поделкой екшается.
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|2.6, A.Stahl (ok), 09:41, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не якшается, а тыкает палочкой. А как поймёт как этим пользоваться, то, глядишь, тоже поднимает вопрос чтобы эти ключи можно было самостоятельно генерировать и впихивать в БИОС.
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|2.13, ryoken (ok), 10:14, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Перетаскиваю свой домашний комп на Gentoo. (Сейчас допинывается LibreOffice, который не так чтоб особо нужен, но для комплекта - чтоб был). Хомяк общий с Дебом, большинство софта дёрнуло конфиги и взлетело, только Steam малость переделался :). Ни системДы, ни Пульсы.. Красота! :)
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|3.44, Аноним (37), 14:54, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так это сейчас есть возможность отключить на десктопе, а вот на некоторых ноутах уже тестят не отключаемую и проверяют схавают или нет если да то еще год 2 и сделают везде не отключаемую.
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