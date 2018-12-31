31.12.2018 08:31  Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD

|
Разработчики NetBSD отчитались о работе по обеспечению возможности сборки с использованием компилятора Clang и библиотек, развиваемых проектом LLVM. В настоящее время buildbot успешно выполняет сборку и проходит тесты для библиотек LLVM, компилятора Clang, утилит clang-tools-extra, компоновшика lld, оптимизатора polly, runtime-библиотеки OpenMP, а также библиотек libunwind, libcxxabi и libcxx. Частично реализована поддержка отладчика lldb. Из ближайших планов отмечается включение runtime compiler-rt в buildbot, портирование компоновщика LLD для формирования рабочих исполняемых файлов NetBSD, портирование компонентов DFSan, ESan, LSan и shadowcallstack.