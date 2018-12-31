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31.12.2018 08:31  Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD

Разработчики NetBSD отчитались о работе по обеспечению возможности сборки с использованием компилятора Clang и библиотек, развиваемых проектом LLVM. В настоящее время buildbot успешно выполняет сборку и проходит тесты для библиотек LLVM, компилятора Clang, утилит clang-tools-extra, компоновшика lld, оптимизатора polly, runtime-библиотеки OpenMP, а также библиотек libunwind, libcxxabi и libcxx. Частично реализована поддержка отладчика lldb. Из ближайших планов отмечается включение runtime compiler-rt в buildbot, портирование компоновщика LLD для формирования рабочих исполняемых файлов NetBSD, портирование компонентов DFSan, ESan, LSan и shadowcallstack.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.2
  3. OpenNews: Изменение процесса формирования релизов NetBSD
  4. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  5. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  6. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd, clang, llvm
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  • 1, Аноним (1), 08:58, 31/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Меньше gpl-a в системе, меньше проблем!
     
     
  • 2, Щавель (?), 10:36, 31/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Проблемы от GPL только у голимых проприетарщиков.
     
  • 3, iZEN (ok), 12:18, 31/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А смысл? Mesa 3D всё равно зависит от отдельно устанавливаемого LLVM.

    LLVM — большая ошибка архитектуры, не решающая проблемы единственной системы компиляции в операционной системе (как это делает GCC), но только множащаю сущности.

    Сейчас во FreeBSD, например, штатно установлены: системный компилятор LLVM/Clang 6.0.1 и порт того же LLVM/Clang 6.0.1 для Mesa 3D (графическая подсистема X.org). Также можно собрать другие версии LLVM/Clang из портов и они кому-то ещё нужны! Налицо размножение ненужных сущностей одного и того же функционального предназначения и кодовой базы. Что-то в этом не так. Неправильно это.

     

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