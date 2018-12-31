31.12.2018 08:31  Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD

LLVM — большая ошибка архитектуры, не решающая проблемы единственной системы компиляции в операционной системе (как это делает GCC), но только множащаю сущности.

Сейчас во FreeBSD, например, штатно установлены: системный компилятор LLVM/Clang 6.0.1 и порт того же LLVM/Clang 6.0.1 для Mesa 3D (графическая подсистема X.org). Также можно собрать другие версии LLVM/Clang из портов и они кому-то ещё нужны! Налицо размножение ненужных сущностей одного и того же функционального предназначения и кодовой базы. Что-то в этом не так. Неправильно это.

