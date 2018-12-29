29.12.2018 10:52  Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу

Проект FastoTV ведёт разработку IPTV сервера для организации потокового телевещания. Платформа, например, может применяться небольшими провайдерами для предоставления клиентам доступа к телевизионному контенту, для создания облачных систем TV-вещания или обеспечения работы инфраструктуры видеонаблюдения с использованием IP-камер. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Платформа может работать как в режиме релея, транслируя клиентам исходный поток без изменения, так и на лету кодировать видео с камеры или перекодировать имеющийся поток в другой формат. Так же поддерживается добавление временного сдвига, при котором трансляция буферизируется для обеспечения показа в одно и то же время в разных часовых поясах. Возможно задействование GPU для ускорения кодирования и декодирования.

В качестве источников контента могут выступать файлы и Live-потоки, получаемые через CDN, стриминговые системы, локально подключенные камеры, точки вещания в локальной сети и сервисы, подобные TV Mosaic. На входе поддерживаются HLS, RTMP, UDP Multicast/Unicast, HTTP TS и DASH. На выходе - HLS PUSH, HLS PULL, RTMP PUSH, UDP/RTP, RTSP и HTTS TS. Поддерживаются списки воспроизведения и получение видео по запросу для отложенного просмотра контента (Catch-up TV). Для начала вещания в простейшем случае достаточно запустить сервер, создать M3U-файл с имеющимися потоками и распространить его среди пользователей.



