The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

29.12.2018 10:52  Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу

Проект FastoTV ведёт разработку IPTV сервера для организации потокового телевещания. Платформа, например, может применяться небольшими провайдерами для предоставления клиентам доступа к телевизионному контенту, для создания облачных систем TV-вещания или обеспечения работы инфраструктуры видеонаблюдения с использованием IP-камер. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Платформа может работать как в режиме релея, транслируя клиентам исходный поток без изменения, так и на лету кодировать видео с камеры или перекодировать имеющийся поток в другой формат. Так же поддерживается добавление временного сдвига, при котором трансляция буферизируется для обеспечения показа в одно и то же время в разных часовых поясах. Возможно задействование GPU для ускорения кодирования и декодирования.

В качестве источников контента могут выступать файлы и Live-потоки, получаемые через CDN, стриминговые системы, локально подключенные камеры, точки вещания в локальной сети и сервисы, подобные TV Mosaic. На входе поддерживаются HLS, RTMP, UDP Multicast/Unicast, HTTP TS и DASH. На выходе - HLS PUSH, HLS PULL, RTMP PUSH, UDP/RTP, RTSP и HTTS TS. Поддерживаются списки воспроизведения и получение видео по запросу для отложенного просмотра контента (Catch-up TV). Для начала вещания в простейшем случае достаточно запустить сервер, создать M3U-файл с имеющимися потоками и распространить его среди пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
  4. OpenNews: BitTorrent тестирует расширение протокола для организации потокового вещания
  5. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
  6. OpenNews: Представлен первый общедоступный релиз проекта IPTV-Analyzer
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iptv, fastotv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, AnPoz (?), 11:09, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Будущее начинается здесь.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:15, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >>Будущее
    >телевещание

    Лошадь покормил? Тогда наруби дров и проверь целостность частокола.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:32, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Юмор предоставлен A.Stahl.
    A.Stahl - только смешной юмор.
    Срочно на башорг этого господина.
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:35, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А чем эта прога отличается от OBS?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:24, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зашибись. Сабж открывается только через Tor Browser (провайдер - МТС).
     
     
  • 2.30, proninyaroslav (ok), 13:52, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ланта тоже
     
  • 2.32, dimez (?), 14:14, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому-что
    https://isitblockedinrussia.com/?host=fastotv.com
     
  • 1.4, Аноним (3), 11:27, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше, чем Moment Video Server?
     
  • 1.5, Ivan_83 (ok), 11:28, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть моё: http://netlab.dhis.org/wiki/ru:software:msd:lite
    В остальном ТВ умирает.
     
     
  • 2.6, Имя (?), 11:47, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В остальном ТВ умирает.

    Нет, к сожалению. Продолжает портить мониторы.
    16:9, HDCP, сжатие с потерями.

     
  • 2.9, tvmy (?), 12:56, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    таких моё уже полно
    https://github.com/marakew/AvProxy
    тв не умрет оно трансформируется
     
     
  • 3.12, nick (??), 13:02, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да это окуенная замена wowza !!
     
  • 3.31, Ivan_83 (ok), 13:52, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это какие то бинарники с троянами, ну нафик.
     
     
  • 4.36, tvmy (?), 15:08, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что толку от исходников на которых ни один тв не работает ?
    да еще и падают в странных местах
     
     
  • 5.37, Ivan_83 (ok), 16:06, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Исходники чинибильны, кастомизируемы и проверяемы на зловредность, а бинарники сегодня работают - завтра нет и возится с ними никто не станет.
    Я уже молчу про то, что это тебе не венда чтобы юзеры что попало качали и запускали.
     
  • 1.7, Константавр (ok), 12:22, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда-то с удовольствием смотрел любительские IPTV каналы, особенно про резьбу по дереву. Крутилось там всё по кругу, отмотать нельзя было, но как это было здорово. А теперь, с появлением ютубов и их аналогов, зачем именно TV канал?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:56, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    И правда - щас каждый васян может открыть свой Youtube канал и стать мамкиной телезвиздой!
     
     
  • 3.11, tvmy (?), 12:58, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зарабатывая $20к в месяц
    вот во что трансформируется тв
     
     
  • 4.16, Amurka (?), 13:09, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Ага, особенно обидно когда шкoлoта зарабатывает на майнфрафте или доте за месяц больше, чем ты за год. И вот спрашивается, а нaxepa 5 лет высшего образования? А потом 6 лет программирования? Нaxepa тратить по 4 часа в день на поездки до работы и обратно, и 10 часов торчать в пыльном офисе? Если можно сесть за уютненьким монитором с чашечкой часа, запустить стримчанский, на который слетится толпа зaдрoтов и накидает тебе быстрых донaтов? Что-то определенно не так с этим миром, где тyпoй шкoльник зарабатывает в 10 раз больше, чем программист с з.п. 90к/месяц. Вопрос только в том, как долго эта тенденция продлится...
     
     
  • 5.19, tvmy (?), 13:13, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все очень просто, программисты демпингуют, качество софта падает
    каждый мамкин хакер может форкнуть любой опенсорс проектик, назвать его новым именем
    и зарабатывать на этом больше чем сумма донатов в оригинальном проекте
     
     
  • 6.22, Amurka (?), 13:18, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Может забить на все и тоже стать "мамкиной звиздой", как сказали выше? :) Стримить какое-нибудь гoмно и стричь баксы? Что там нынче модно? Фортните? Хep оф зе шторм? Дотан? В конце концов главное это семья, как мне кажется, а уж как зарабатывать бабос это не суть важно... Другое дело, что тогда окажется пробел в трудовой книжке. Через пару лет будешь объяснять новому работодателю что ты играл в майнкрафт...
     
     
  • 7.24, tvmy (?), 13:21, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    самое прибыльное сейчас это политика
    поливать всех и вся кругом
    только желательно спрятаться туда откуда никто не достанет
    100 тыс подписчиков и от полутора миллиона просмотров гарантируют от $20к в месяц
     
     
  • 8.26, креветко (?), 13:22, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Политика удел проституток. От политоты разит поносом. Хорошего человека политиком не назовут. У меня все. (с)
     
     
  • 9.27, tvmy (?), 13:26, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы таки много я смотрю зарабатываете ?
    не всем же так
    поэтому за ютубом будущее
     
     
  • 10.28, креветко (?), 13:29, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нэвэльный одобряе! Жyликам и вopaм - бой!
     
  • 7.35, Дегенератор (ok), 14:52, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не сможешь. Для успеха в этой нише нужно быть туповатым.
     
  • 1.8, tvmy (?), 12:54, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    обёртка над gstreamerом ?
    gstreamer и сам по себе это умеет, зачем ему fastotv ?
     
     
  • 2.13, FastoTV (?), 13:02, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это два разных проекта, IPTV для стримов. FastoTV это только плеер он на FFmpeg.
     
     
  • 3.14, tvmy (?), 13:05, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какая разница что и как вы называете ?
    gstreamer и ffmpeg не настолько самостоятельные что бы им нужны были вы ?
     
     
  • 4.15, FastoTV (?), 13:07, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Благодаря FFmpeg и Gstreamer получилось 2 проекта, и они работают причем в продакшене и в больших компаниях. У нас порядка 100 серверов.
     
     
  • 5.17, tvmy (?), 13:11, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ffmpeg и gstreamer самостоятельные, "скачай" и "запусти"
    не могу понять зачем здесь fastov ?
    веб мордочку приделали в два этих готовых опенсорс проекта ?
     
     
  • 6.20, FastoTV (?), 13:13, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ffplay работает без акселерации, на нем вы можете только посомтреть поток, да мы сделали формочку, в которую люди вставляю свои урлы и смотрят TV и что тут такого? И мы благодарны Ffmpeg и Gstreamer и поэтому открыли тоже свой код. А кому надо он тот поймет.
     
  • 1.18, Аноним (-), 13:12, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Когда появится удобный Qt-клиент?
     
     
  • 2.21, FastoTV (?), 13:16, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пожалуйста создайте ишью в гитхабе. Если будет много желающих мы обернем, пока пользуйтесь хот кеями https://fastotv.com/help
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:19, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Меня нет на гитхабе, простите. :(
     
  • 3.29, Qwerty (??), 13:30, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >ишью

    Лец ми спик фром ёр ишью.

     
  • 2.25, Ника (??), 13:21, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Главное пользоваться гайдлайнами, чтоб и в кедах нормально смотрелось, и на мобилках.

    https://www.kde.org/products/kirigami/

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor