29.12.2018 10:52  Проект FastoTV развивает новую открытую IPTV-платформу

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|3.33, Аноним (33), 14:32, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Юмор предоставлен A.Stahl.
A.Stahl - только смешной юмор.
Срочно на башорг этого господина.
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|2.6, Имя (?), 11:47, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>В остальном ТВ умирает.
Нет, к сожалению. Продолжает портить мониторы.
16:9, HDCP, сжатие с потерями.
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|4.36, tvmy (?), 15:08, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а что толку от исходников на которых ни один тв не работает ?
да еще и падают в странных местах
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|5.37, Ivan_83 (ok), 16:06, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Исходники чинибильны, кастомизируемы и проверяемы на зловредность, а бинарники сегодня работают - завтра нет и возится с ними никто не станет.
Я уже молчу про то, что это тебе не венда чтобы юзеры что попало качали и запускали.
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|1.7, Константавр (ok), 12:22, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Когда-то с удовольствием смотрел любительские IPTV каналы, особенно про резьбу по дереву. Крутилось там всё по кругу, отмотать нельзя было, но как это было здорово. А теперь, с появлением ютубов и их аналогов, зачем именно TV канал?
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|4.16, Amurka (?), 13:09, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Ага, особенно обидно когда шкoлoта зарабатывает на майнфрафте или доте за месяц больше, чем ты за год. И вот спрашивается, а нaxepa 5 лет высшего образования? А потом 6 лет программирования? Нaxepa тратить по 4 часа в день на поездки до работы и обратно, и 10 часов торчать в пыльном офисе? Если можно сесть за уютненьким монитором с чашечкой часа, запустить стримчанский, на который слетится толпа зaдрoтов и накидает тебе быстрых донaтов? Что-то определенно не так с этим миром, где тyпoй шкoльник зарабатывает в 10 раз больше, чем программист с з.п. 90к/месяц. Вопрос только в том, как долго эта тенденция продлится...
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|5.19, tvmy (?), 13:13, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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все очень просто, программисты демпингуют, качество софта падает
каждый мамкин хакер может форкнуть любой опенсорс проектик, назвать его новым именем
и зарабатывать на этом больше чем сумма донатов в оригинальном проекте
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|6.22, Amurka (?), 13:18, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Может забить на все и тоже стать "мамкиной звиздой", как сказали выше? :) Стримить какое-нибудь гoмно и стричь баксы? Что там нынче модно? Фортните? Хep оф зе шторм? Дотан? В конце концов главное это семья, как мне кажется, а уж как зарабатывать бабос это не суть важно... Другое дело, что тогда окажется пробел в трудовой книжке. Через пару лет будешь объяснять новому работодателю что ты играл в майнкрафт...
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|7.24, tvmy (?), 13:21, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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самое прибыльное сейчас это политика
поливать всех и вся кругом
только желательно спрятаться туда откуда никто не достанет
100 тыс подписчиков и от полутора миллиона просмотров гарантируют от $20к в месяц
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|8.26, креветко (?), 13:22, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Политика удел проституток. От политоты разит поносом. Хорошего человека политиком не назовут. У меня все. (с)
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|3.14, tvmy (?), 13:05, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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какая разница что и как вы называете ?
gstreamer и ffmpeg не настолько самостоятельные что бы им нужны были вы ?
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|4.15, FastoTV (?), 13:07, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Благодаря FFmpeg и Gstreamer получилось 2 проекта, и они работают причем в продакшене и в больших компаниях. У нас порядка 100 серверов.
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|5.17, tvmy (?), 13:11, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ffmpeg и gstreamer самостоятельные, "скачай" и "запусти"
не могу понять зачем здесь fastov ?
веб мордочку приделали в два этих готовых опенсорс проекта ?
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|6.20, FastoTV (?), 13:13, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ffplay работает без акселерации, на нем вы можете только посомтреть поток, да мы сделали формочку, в которую люди вставляю свои урлы и смотрят TV и что тут такого? И мы благодарны Ffmpeg и Gstreamer и поэтому открыли тоже свой код. А кому надо он тот поймет.
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