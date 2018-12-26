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26.12.2018 23:39  Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud

Доступен выпуск приложения ONLYOFFICE 5.2, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Для загрузки подготовлены deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточный пакет в формате Snap.

Наиболее заметные улучшения:
  • Добавлена возможность обращения к документам в облачных хранилищах ownCloud и Nextcloud, а также использования данных платформ качестве провайдера для совместной работы;
  • Добавлена экспериментальная поддержка шифрования;
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Реализована пометка цветом активности текущего пользователя в комментариях, рецензируемых изменениях и чате;
  • Добавлены опции для смены языка интерфейса и смены пользователя;
  • В текстовом процессоре добавлена поддержка закладок и внутренних ссылок на различные позиции в документе, расширены средства работы с нумерованными списками (добавлена автоматическая нумерация), добавлены настройки для управления содержимым (подсвечивание и внешний вид интегрированных форм ввода), добавлен режим заполнения форм, реализовано комбинированное окно для комментирования и рецензирования изменений;
  • В редакторе электронных таблиц в правую панель добавлены настройки оформления ячеек, переписана система прокрутки, добавлена возможность просмотра комбинированных графиков, реализована вкладка Layout (Макет) для настройки размера страницы, отступов, ориентации, выравнивания и группировки объектов;
  • Решены проблемы при запуске в Fedora 28/29 и добавлена поддержка Ubuntu 18.10.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети
  3. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  4. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 9.6 с плагинами EasyBib и WordPress
  5. OpenNews: Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1
  6. OpenNews: Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: owncloud, nextcloud, onlyoffice
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  • 1.1, Qwerty (??), 23:42, 26/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >написаны на JavaScript с использованием web-технологий

    Шаг в будущее, кроме шуток. Скоро все подобные программы будут в виде web-приложений на смерть луддитам.

     
     
  • 2.2, 123 (??), 23:48, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А после становления Чебурнета превратятся в тыквы?
     
     
  • 3.5, тоже Аноним (ok), 23:55, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чебурнет превратит в тыквы все. С чего бы сабжу быть исключением?
     
  • 2.3, Антон (??), 23:48, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    он работет и как десптоп приложение в электроне.
    Но по удобству использования не впечатлил. LibreOffice лучше.
     
  • 2.6, тоже Аноним (ok), 23:57, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Боюсь, до второго шага - выкидывания из этой системы офисного пакета - довольно далеко.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:55, 26/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проект в латвии прописался, бюджетных денег не видать ему. Удачи.
     

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