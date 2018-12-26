26.12.2018 23:39  Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud

Доступен выпуск приложения ONLYOFFICE 5.2, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Для загрузки подготовлены deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточный пакет в формате Snap. Наиболее заметные улучшения: Добавлена возможность обращения к документам в облачных хранилищах ownCloud и Nextcloud, а также использования данных платформ качестве провайдера для совместной работы;

Добавлена экспериментальная поддержка шифрования;

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Реализована пометка цветом активности текущего пользователя в комментариях, рецензируемых изменениях и чате;

Добавлены опции для смены языка интерфейса и смены пользователя;

В текстовом процессоре добавлена поддержка закладок и внутренних ссылок на различные позиции в документе, расширены средства работы с нумерованными списками (добавлена автоматическая нумерация), добавлены настройки для управления содержимым (подсвечивание и внешний вид интегрированных форм ввода), добавлен режим заполнения форм, реализовано комбинированное окно для комментирования и рецензирования изменений;

В редакторе электронных таблиц в правую панель добавлены настройки оформления ячеек, переписана система прокрутки, добавлена возможность просмотра комбинированных графиков, реализована вкладка Layout (Макет) для настройки размера страницы, отступов, ориентации, выравнивания и группировки объектов;

Решены проблемы при запуске в Fedora 28/29 и добавлена поддержка Ubuntu 18.10.



