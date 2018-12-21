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21.12.2018 10:36  Обновление Thunderbird 60.4.0

Доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 60.4.0, в котором добавлена поддержка WebExtensions FileLink API, позволяющего использовать дополнение FileLink для сохранения больших вложений к письмам в сервисах WeTransfer или Dropbox с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище. В новой версии также устранены некоторые недоработки, например, добавление новых сообщений в виртуальные и специализированные папки, такие как шаблоны писем, более не приводят к выводу уведомления о получении новой корреспонденции. Исправлены уязвимости и ошибки, устранённые в общей с Firefox 60.4.0 кодовой базе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.5, Аноним (5), 11:56, 21/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    кто-нибудь что-нибудь слышал про такой же аддон под nextcloud?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:57, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Можешь написать ну или мне заплатить я напишу
     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 12:37, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так сказал, как будто это рокет сайенс какой-то. Любой программист такое дополнение сделает за вечер, форкнув уже существующее того же Дропбокса.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:32, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/nextcloud-filelink/
     

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