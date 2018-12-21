21.12.2018 10:36  Обновление Thunderbird 60.4.0

Доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 60.4.0, в котором добавлена поддержка WebExtensions FileLink API, позволяющего использовать дополнение FileLink для сохранения больших вложений к письмам в сервисах WeTransfer или Dropbox с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище. В новой версии также устранены некоторые недоработки, например, добавление новых сообщений в виртуальные и специализированные папки, такие как шаблоны писем, более не приводят к выводу уведомления о получении новой корреспонденции. Исправлены уязвимости и ошибки, устранённые в общей с Firefox 60.4.0 кодовой базе.



