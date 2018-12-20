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20.12.2018 15:23  Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок

Компания Microsoft представила новый открытый проект Project Mu, в рамках которого развивается каркас для создания UEFI-окружений, осуществляющих инициализацию оборудования и предоставляющих набор сервисов для загрузки операционной системы. Прошивки на базе Project Mu уже используются в таких продуктах Microsoft как Surface и Hyper-V. Проект основан на наработках открытого UEFI-стека TianoCore EDK2, но не является форком, а позиционируется как надстройка (модуль "MU"), собираемая на основе свежих стабильных выпусков TianoCore и возвращающая исправления и специфичные для TianoCore изменения в основной проект. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Ключевой особенностью проекта Mu является развитие идеи прошивки как сервиса (FaaS, Firmware as a Service), суть которой в предоставлении механизмов для поддержания UEFI-окружения и прошивок в актуальном состоянии. FaaS позволяет рассматривать прошивки как продукт, требующий постоянного обновления для оперативного доведения до пользователей исправлений ошибок и уязвимостей, а также для добавления новой функциональности.

Разработчики проекта Mu попытались решить проблемы, возникающие при разработке UEFI-прошивок, вызванные привлечением к работе над прошивкой нескольких поставщиков и использованием различных проприетартных компонентов, на которые накладываются жёсткие лицензионные ограничения. До сих пор из-за сложности организации взаимодействия между бизнес-партнёрами производители практикуют при создании прошивок модель создания форка типовой кодовой базы с внесением в него специфичных для продукта модификаций.

Сопровождение прошивок в подобных условиях слишком усложнено, а стоимость модификации и возникающие при внесении изменений риски позволяют формировать обновления только в исключительных ситуациях. Mu предоставляет набор модулей, сборочных инструментов и репозиториев, ориентированных на повторное использование кода, распределённый совместный процесс разработки с разделением репозиториев и жёсткий контроль качества. Формируемые прошивки могут сочетать общедоступные открытые компоненты с проприетарными модулями, разработка которых ведётся отдельно, а сам модуль присоединяется к итоговому продукту не нарушая лицензионных требований правообладателя.

В отличие от TianoCore в Project Mu включены дополнительные возможности для улучшения поддержки продуктов Microsoft, увеличения масштабируемости (в контексте сопровождения прошивок для множества разных продуктов, в разработку которых вовлечено несколько компаний), упрощения сопровождения прошивок и организации планового проведения обновлений. Предлагаемые проектом компоненты включают интерфейс пользователя, экранную клавиатуру, инструменты для безопасного управления настройками UEFI, высокопроизводительный загрузчик и набор примеров меню BIOS.

С целью повышения защищённости проектом проведена чистка кодовой базы TianoCore от устаревших компонентов и внесены изменения для снижения возможных векторов атак. Кроме кода проект также включает набор спецификаций по организации процесса разработки прошивок, развиваемых в соответствии с парадигмой FaaS, а также коллекцию тестов и инструментов для анализа и оптимизации качества прошивки.

Основные возможности Mu:

  • Заменяемая, не привязанная к конкретным устройствам и оптимизированная для достижения высокой производительности реализация UEFI-стадии BDS (Boot Device Select). На данной стадии осуществляется инициализации устройств консоли, загрузка драйверов, выбор целевой системы для загрузки, монтирование накопителей и поиск загрузчика;
  • Интерфейс настройки прошивки (DFCI, Device Firmware Configuration Interface) и средства для управления мобильным устройством (MDM, Mobile Device Management);
  • Система парольной защиты BIOS, использующая для хэширования паролей схему PBKDF2;
  • Поддержка верификации компонентов по цифровым подписям на базе расширения EKU (Extended Key Usage);
  • Использование фреймворка Microsoft для проведения unit-тестов;
  • Средства для аудита, проверки функциональности и оценки производительности для всех возможностей платформы;
  • Масштабируемая система сборки, написанная на языке Python;
  • Плагины для отслеживания перезаписи информации и анализа флеш-дескрипторов (Flash Descriptor, структура для программирования SPI Flash);
  • Система управления бинарными пакетами, основанная на пакетном менеджере NuGet;
  • Возможность заверения цифровыми подписями компонентов, передаваемых при помощи механизма UEFI Capsule (средства для передачи бинарных наборов данных в прошивки EFI);
  • Поддержка сборки компилятором Visual Studio;
  • Поддержка кодирования бинарных объектов методом Base64;
  • Пакет с поддержкой XML;

Функциональность, которая скоро будет реализована:

  • Набор примеров меню для BIOS (в стиле MS Surface);
  • Экранная клавиатура с управлением мышью или через сенсорный экран;
  • Графический инструментарий для анализа производительности загрузки;
  • Возможность обновления TPM-прошивок Infineon при помощи механизма Capsule;
  • Система экранных уведомлений, информирующих пользователей о том, что устройство находится в неготовой к работе конфигурации;

Функции, уже интегрированные в TianoCore:

  • Библиотека для безопасной манипуляции целыми числами;
  • Система защиты от переполнения кучи;
  • DXE-драйвер с реализацией ESRT (event-to-sink reliable transport);
  • Масштабируемый фреймворк FMP (Firmware Management Protocol);
  • Компонент для отображения прогресса применения обновления с использованием механизма Capsule;
  • Оптимизации хэширования для TCG FV (Trusted Computing Group Firmware Volumes);
  • Обработка корректного отключения NVME-контроллеров перед завершением работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/buil...)
  2. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  3. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  4. OpenNews: В CoreBoot добавлена реализация открытой UEFI-прошивки на базе TianoCore
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Foundries.io представила платформы для разработки безопасных прошивок для IoT устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tianocore, firmware
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  • 1.1, ФФШИНК (?), 16:09, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Раньше я о таком только мечтать мог.
     
  • 1.2, AS (??), 16:12, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    жаль Скайп туда не встроили..
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:58, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и код не на Electron :(
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:13, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Что ни день, то радость! В ближайшие лет десять будет просто АГОНЬ и тьма всяких разных уефи-буткитов, троянов и всяких других красивых и разных бэкдуров. Господи, мамочки, скупай thinkpad'ы пока кто может! Блин, но ведm рано или поздно и все чистые железки погорят, а что потом???
     
     
  • 2.5, Гит рулит (?), 16:21, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что там в новых синкпадах разве есть Легаси бут?
     
  • 2.14, Qwerty (??), 17:43, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проект основан на наработках открытого UEFI-стека TianoCore

    Но белочки-истерички статьи не читают, у них триггер срабатывает на слово Microsoft в новости.

     
  • 1.7, Аноним (9), 16:49, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хотя бы в RISC-V это УЁ...UEFI не притащили. U-boot - наше всё.
     
  • 1.8, Аноним (9), 16:55, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Масштабируемая система сборки, написанная на языке Python;

    Чё не VBA?

     
     
  • 2.11, Анонимчжан (?), 17:19, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чтоб больше народуклюнуло. ну переносимо же))жаль что не 2 питоне. так бы хоть что то мешало)))
     
  • 1.10, Аноним (9), 17:02, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ключевой особенностью Project Mu является развитие идеи прошивки как сервиса (FaaS, Firmware as a Service)

    Загрузка прошивки из облака - стильненько так.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:33, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, в принципе, вы же принимаете лекарства, купленные в аптеке, не проводя спект... весь текст скрыт [показать]
     

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