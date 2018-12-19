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19.12.2018 08:14  Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0

После года разработки компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Внесены многочисленные улучшения в интерфейс пользователя:
    • Реализован новый графический интерфейс выбора виртуальных машин;
    • Переработан интерфейс управления виртуальными носителями (Virtual Media Manager), в котором появились средства для управления такими атрибутами, как размер, местоположение, тип и описание;
    • Предложен новый файловый менеджер, позволяющий работать с файловой системой гостевых окружений и копировать файлы между хост-системой и гостевым окружением;
    • Добавлен Network Manager для упрощения управления сетями и их параметрами;
    • Переработана панель работы со снапшотами, позволяющая управлять такими атрибутами, как имя и описание снапшота. Переработан блок с информацией о снапшоте, который теперь отражает отличия от текущего состояния виртуальной машины;
    • Обеспечено сохранение макета расположения инструментов;
    • Существенно улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и обеспечено корректное масштабирование элементов интерфейса;
    • Добавлена возможность раздельного включения записи звука и видео;
  • Добавлен режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию "Easy Install" в VMware и позволяющий без лишних настроек запустить гостевую систему, лишь выбрав необходимый для запуска образ;
  • По умолчанию задействован драйвер эмуляции графических карт VMSVGA. Поддержка драйвера VMSVGA добавлена в дополнения для гостевых систем на базе Linux, X11, Solaris и Windows. Значительно улучшена поддержка 3D-графики в гостевых системах Linux, Solaris и Windows;
  • Реализована возможность прозрачного изменения размера дисковых образов во время их добавления;
  • Улучшена интеграция с Oracle Cloud. Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure) через интерфейс командной строки (VBoxManage). Добавлена поддержка всех видов виртуальных машин OCI (VM.Standard2.*);
  • Значительно усовершенствована звуковая подсистема:
    • Добавлена возможность включения или выключения ввода/вывода звука на лету, а также возможность горячего подключения/отключения внешних звуковых карт и звуковых драйверов VRDE без остановки работы виртуальной машины;
    • Реализованы функции определения звуковых устройств и автоматизированного выбора драйвера для звукового бэкенда;
    • Добавлена поддержка настройки объёмного звука (пока используется только в Windows 10 Build 1809);
    • Эмуляция звуковых устройств HDA переведена на обработку данных в асинхронном режиме с выполнением в отдельном потоке;
    • Устранены искажения звука при использовании бэкенда PulseAudio;
    • Решены проблемы с записью звука при использовании бэкенда ALSA;



  • Улучшена обработка видеорежимов при использовании EFI;
  • В подсистеме хранения добавлена поддержка функциональности Controller Memory Buffers для устройств памяти NVMe;
  • Добавлен новый вариант эмулируемого устройства BusLogic ISA;
  • Добавлена возможность смены прикреплённого последовательного порта без остановки виртуальной машины;
  • Расширен API управления гостевыми системами;
  • Добавлен обходной путь для обеспечения сетевого взаимодействия в старых гостевых системах, в которых для virtio PCI-устройств не включается Bus mastering.
  • Для хостов и гостевых систем с Linux обеспечена поддержка ядра Linux 4.20;
  • В VBoxManage добавлена поддержка настройки опций DHCP;
  • Увеличена производительность системы совместного доступа к каталогам;
  • В дополнениях для гостевых систем улучшено автомонтирование совместно используемых каталогов. Поддержка совместно используемых каталогов добавлена в дополнения для гостевых систем OS/2;
  • Добавлена возможность подключения образов CUE/BIN в качестве виртуальных CD/DVD-носителей, содержащих несколько треков;
  • Для доступа на хостах с macOS к содержимому дисков гостевых систем добавлена утилита vboximg-mount;
  • Добавлена возможность использования гипервизора Hyper-V в качестве запасного движка для выполнения виртуальных окружений на хостах с Windows;
  • Представлены результаты первого этапа переработки стека ввода/вывода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  3. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.22
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.0
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, КГБ СССР (?), 08:33, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Они снова переделали GUI: теперь с анимациями!

    Пора браться за топоры, братья анонимы.

     
     
  • 2.2, КГБ СССР (?), 08:37, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Удалил нафиг, даже пробовать не буду.

    Чтоб им всю жизнь только на бесплатные анимации донатили.

     
     
  • 3.16, Анон213423 (?), 09:41, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Простите, а проблема конкретно в этих анимациях? или в анимациях как явлении?
    Пока не скачал 6ю версию, не могу посмотреть
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:38, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это все Qt такое позволяет! Писали бы на чистом Xlib или Tk - не захотелось бы такие пакости делать!
     
     
  • 3.5, КГБ СССР (?), 08:44, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Но анимации! Это самая раздражающая и бесполезная часть GUI. Да неужели люди, которые делают такие программы, не в курсе?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:30, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видимо, в курсе. И раз они ничего кроме анимаций делать не умеют, то нужно "сделать неудобно, что бы потом была работа переделать снова".
     
  • 2.10, КО (?), 09:27, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А мне файловый менеджер понравился. Мелочь, а приятно.
     
     
  • 3.21, КГБ СССР (?), 09:50, 19/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Первые полтора-три раза Дальше начинает немножко нервировать, потом бесить, зат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, КО (?), 11:08, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня есть другие причины чтоб беситься, поэтому на краски мне плевать. :)
    А анимации по наведению курсора - это нынче old-style в пику всяким матириал дизайнам.
     
  • 2.13, КО (?), 09:30, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А вообще ребята идут правильной дорогой - видяху меняют на ту, что из VMWare, гипервизор на HyperV.
    Еще чуть-чуть и гуй на Хром переведут. :)
     
     
  • 3.26, пох (?), 09:55, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на электрон, ага, все правильно.

     
  • 2.31, iPony (?), 10:46, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они снова переделали GUI: теперь с анимациями!

    Хотел написать что-то про старых этих с песком, которые в дизайне не понимают. И которым только окно DOS подавай.

    Но вот посмотрел... И вправду какая-то безвкусица.

     
     
  • 3.42, КГБ СССР (?), 11:25, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Знаешь поговорку? Старый конь борозды не испортит.
     
  • 1.4, iPony (?), 08:41, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Переработан интерфейс управления виртуальными носителями (Virtual Media Manager), в котором появились средства для управления такими атрибутами, как размер...

    Вот это да

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:11, 19/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а что, это же интерпрайц Отчет Думал как писать отчет Точил карандаш ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.28, пох (?), 10:04, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    энтерпрайз, дорогой мой, это у вмвари - у которой все нормально с управлением виртуальными носителями - уже поболее десятка лет. Ну да, в server версии 1, наверное, были сложности.

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:56, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Джва года ждал Но это жопа, так как им вертятно пришлось реализовать юзерспейсн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:24, 19/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем Этот файловый менеджер является частью Guest Additions, т е работает тол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, КО (?), 09:49, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее аналог scp.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:13, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не понимаю людей которые говорят О боже анимации Какой кошмар Ничего плохого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:33, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ничеси место выбрал для каминаута
     
     
  • 3.17, Анон213423 (?), 09:44, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что собственно плохого в продуманном приятном дизайне?
     
     
  • 4.23, КО (?), 09:51, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это да, но причем тут Гном? :)
     
     
  • 5.25, Аноним (15), 09:55, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут вообще непонятно при чем Virtualbox;)
     
  • 4.29, А (??), 10:21, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию - поймешь. Особенно если она при каждом чихе и еще и не прерывается никак.
    И да - понятие о "приятном дизайне" у каждого свое. Лично на мой взгляд "приятным" является дизайн который наиболее функционален.
    Поэтому самый лучший "дизайн" - настраиваемый "по вкусу". Хочешь любоваться на анимации - любуйся. Не хочешь - выключил в опциях и следа не осталось от анимаций. И все довольны.
    А вот когда маркетологи вдруг изобретают очередной "новый великий дизайн интерфейса" и в очередной раз заявляют что вот "им открылась очередная великая истина" - то тут "м-да". И "как всегда" при этом все заканчивается новыми иконками и их переупорядочиванием из одной строки в три (или в две, или по горизонтали вместо вертикали. ну "вы поняли"). А под "новыми иконками" вдруг оказываются совершенно те же самые меню для тех иконок "которым не хватило места в новой концепции дизайна". И это еще "в лучшем случае". В худшем случае те действия которым "не хватило места в концепции" просто "идут лесом".  
     
     
  • 5.30, СеменСеменыч777 (?), 10:46, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > маркетологи вдруг изобретают

    виртуалбокс отдается забесплатно, поэтому маркетологи не при делах. кто-то другой такой креативный. а в общем наплевать. насколько я помню, там все можно делать из ком.строки, в гуй втыкать не обязательно.

     
     
  • 6.44, А (??), 11:38, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да этот "крик души" вообще не про виртуалбокс. :)
     
  • 5.40, КО (?), 11:15, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию

    Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать - навык придет. :)

     
     
  • 6.43, КГБ СССР (?), 11:37, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию
    > Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении
    > исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц
    > работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо
    > мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь
    > что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать
    > - навык придет. :)

    Да, это отчасти так. За исключением, например, вот этих затухающих анимаций. Их игнорировать и выбросить их из поля зрения затруднительно, они раздражитель для встроенного в нас природой своего рода «детектора движения».

    К слову, хвостатые в последние годы так много делают серого на сером по той причине, что у них сильно замылен глаз «продуктом», им физически неприятно видеть резкие контрастные переходы, яркие цвета и так далее. Они сутками тупят в экраны с одним и тем же содержимым, которое у них в печёнках сидит, и потому делают как можно более блёклыми буквы, цифры, кнопки… Это себя вполне оправдывает для программиста, фактически живущего в текстовом поле IDE. Но у пользователя программы потребности касательно UI и UX прямо противоположные, ибо большинство людей мало пользуется компьютерными программами. И если вдруг приходится постоянно вчитываться и всматриваться надписи и кнопки, то у юзера возникает недовольство плохой программой.

     
  • 6.47, А (??), 11:41, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное.

    Нет уж - потом мозг движущиеся машины перестанет замечать, как бесполезные. Так и дорогу не перейдешь. :)

     
  • 2.27, пох (?), 10:01, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ничего плохого не вижу

    потому что админишь локалхост.

    А как только ты попытаешься это анимированное чудо запустить через линк с rtt >50 - так сразу поймешь, почему нормальные люди избегают пищалок и перделок.

    А поскольку без этого приятного скудоумным интерфейсика, внезапно, нельзя вмешаться в процесс загрузки - vbox идет туда же, куда и прочие пионерские поделки. В общем-то надо было его туда отправить еще во времена версии 4.0, когда стало ясно что они поехавшие, но, видимо, я тоже слегка заражен вирусом опенсорсия, и мне не хотелось связываться с hyper-v. Похоже, зря - скоро кроме нескучных анимаций положительных отличий не будет.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:56, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В божественной десяточке офигенно работает HyperV, в линухах - KVM. VB не нужен.
     
     
  • 4.45, КГБ СССР (?), 11:38, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В божественной десяточке офигенно работает HyperV, в линухах - KVM. VB не
    > нужен.

    VB универсален. Понимаешь? Виртуальную машину можно можно носить с собой с хоста на хост.

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:29, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока не сделают нормальное GPU ускорение, как в VMware, это не нужно совсем.
     
     
  • 2.18, Анон213423 (?), 09:44, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе не нужно? держи нас в курсе
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 09:49, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе нужно? держи нас в курсе

     
  • 2.24, КО (?), 09:55, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они пошли дальше - сделали карточку a'la VMWare.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:30, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Полезная, нужная вещь Когда появилась аппаратная виртуализация, я создал билд-ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, An (??), 09:50, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На маке корректно не завершается VB.
     
  • 1.32, Аноним (34), 10:53, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто скажет, на хрена он? Для L1 виртуализации есть ESXi и Xen. L2 - KVM и HyperV. Контейнеры - LXC и OpenVZ. Какая ниша теперь у рудиментов типа VMWW и сабжа?
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 11:01, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Окей, KVM с хуперв - это тоже L1, не поправляйте ) Просто они гвоздями к ОС dom0 прибиты. А вот рудимент aka L2 при их наличии-то зачем? )
     
  • 1.33, Нонимэ (?), 10:56, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, новость про установочные пакеты для Ubuntu есть, а официальный репозиторий виртуалбокса молчит. Когда пакеты вообще появляются в репах?
     
     
  • 2.36, Аноним (12), 11:04, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
     
  • 2.38, жека воробьев (?), 11:09, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    всё есть в официальной репе http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/pool/contrib/v/virtualbox-6.
     
  • 2.39, iPony (?), 11:12, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что? А тебе кричать надо?

    https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/dists/bionic/contrib/binary-

     
  • 2.41, iPony (?), 11:16, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и обновления с 5.2 на 6.0 автоматом не будет, если ты про это.
    Возможно ветка 5.2 ещё и увидит обновления.
     
  • 2.46, КГБ СССР (?), 11:40, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Странно, новость про установочные пакеты для Ubuntu есть, а официальный репозиторий виртуалбокса
    > молчит. Когда пакеты вообще появляются в репах?

    Прекращай качать всякое ненужное с главных страниц, спотыкаясь о буквы и картинки. Качай прямо с откуда надо:

    https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.0/

     

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