19.12.2018 08:14  Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0

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|3.16, Анон213423 (?), 09:41, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Простите, а проблема конкретно в этих анимациях? или в анимациях как явлении?
Пока не скачал 6ю версию, не могу посмотреть
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|2.3, Аноним (3), 08:38, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это все Qt такое позволяет! Писали бы на чистом Xlib или Tk - не захотелось бы такие пакости делать!
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|3.5, КГБ СССР (?), 08:44, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Но анимации! Это самая раздражающая и бесполезная часть GUI. Да неужели люди, которые делают такие программы, не в курсе?
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|4.14, Аноним (14), 09:30, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Видимо, в курсе. И раз они ничего кроме анимаций делать не умеют, то нужно "сделать неудобно, что бы потом была работа переделать снова".
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|4.37, КО (?), 11:08, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня есть другие причины чтоб беситься, поэтому на краски мне плевать. :)
А анимации по наведению курсора - это нынче old-style в пику всяким матириал дизайнам.
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|2.13, КО (?), 09:30, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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А вообще ребята идут правильной дорогой - видяху меняют на ту, что из VMWare, гипервизор на HyperV.
Еще чуть-чуть и гуй на Хром переведут. :)
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|2.31, iPony (?), 10:46, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Они снова переделали GUI: теперь с анимациями!
Хотел написать что-то про старых этих с песком, которые в дизайне не понимают. И которым только окно DOS подавай.
Но вот посмотрел... И вправду какая-то безвкусица.
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|1.4, iPony (?), 08:41, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Переработан интерфейс управления виртуальными носителями (Virtual Media Manager), в котором появились средства для управления такими атрибутами, как размер...
Вот это да
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|3.28, пох (?), 10:04, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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энтерпрайз, дорогой мой, это у вмвари - у которой все нормально с управлением виртуальными носителями - уже поболее десятка лет. Ну да, в server версии 1, наверное, были сложности.
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|4.29, А (??), 10:21, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию - поймешь. Особенно если она при каждом чихе и еще и не прерывается никак.
И да - понятие о "приятном дизайне" у каждого свое. Лично на мой взгляд "приятным" является дизайн который наиболее функционален.
Поэтому самый лучший "дизайн" - настраиваемый "по вкусу". Хочешь любоваться на анимации - любуйся. Не хочешь - выключил в опциях и следа не осталось от анимаций. И все довольны.
А вот когда маркетологи вдруг изобретают очередной "новый великий дизайн интерфейса" и в очередной раз заявляют что вот "им открылась очередная великая истина" - то тут "м-да". И "как всегда" при этом все заканчивается новыми иконками и их переупорядочиванием из одной строки в три (или в две, или по горизонтали вместо вертикали. ну "вы поняли"). А под "новыми иконками" вдруг оказываются совершенно те же самые меню для тех иконок "которым не хватило места в новой концепции дизайна". И это еще "в лучшем случае". В худшем случае те действия которым "не хватило места в концепции" просто "идут лесом".
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|5.30, СеменСеменыч777 (?), 10:46, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> маркетологи вдруг изобретают
виртуалбокс отдается забесплатно, поэтому маркетологи не при делах. кто-то другой такой креативный. а в общем наплевать. насколько я помню, там все можно делать из ком.строки, в гуй втыкать не обязательно.
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|5.40, КО (?), 11:15, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию
Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать - навык придет. :)
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|6.43, КГБ СССР (?), 11:37, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию
> Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении
> исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц
> работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо
> мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь
> что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать
> - навык придет. :)
Да, это отчасти так. За исключением, например, вот этих затухающих анимаций. Их игнорировать и выбросить их из поля зрения затруднительно, они раздражитель для встроенного в нас природой своего рода «детектора движения».
К слову, хвостатые в последние годы так много делают серого на сером по той причине, что у них сильно замылен глаз «продуктом», им физически неприятно видеть резкие контрастные переходы, яркие цвета и так далее. Они сутками тупят в экраны с одним и тем же содержимым, которое у них в печёнках сидит, и потому делают как можно более блёклыми буквы, цифры, кнопки… Это себя вполне оправдывает для программиста, фактически живущего в текстовом поле IDE. Но у пользователя программы потребности касательно UI и UX прямо противоположные, ибо большинство людей мало пользуется компьютерными программами. И если вдруг приходится постоянно вчитываться и всматриваться надписи и кнопки, то у юзера возникает недовольство плохой программой.
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|6.47, А (??), 11:41, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное.
Нет уж - потом мозг движущиеся машины перестанет замечать, как бесполезные. Так и дорогу не перейдешь. :)
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|2.27, пох (?), 10:01, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ничего плохого не вижу
потому что админишь локалхост.
А как только ты попытаешься это анимированное чудо запустить через линк с rtt >50 - так сразу поймешь, почему нормальные люди избегают пищалок и перделок.
А поскольку без этого приятного скудоумным интерфейсика, внезапно, нельзя вмешаться в процесс загрузки - vbox идет туда же, куда и прочие пионерские поделки. В общем-то надо было его туда отправить еще во времена версии 4.0, когда стало ясно что они поехавшие, но, видимо, я тоже слегка заражен вирусом опенсорсия, и мне не хотелось связываться с hyper-v. Похоже, зря - скоро кроме нескучных анимаций положительных отличий не будет.
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|4.45, КГБ СССР (?), 11:38, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В божественной десяточке офигенно работает HyperV, в линухах - KVM. VB не
> нужен.
VB универсален. Понимаешь? Виртуальную машину можно можно носить с собой с хоста на хост.
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|1.32, Аноним (34), 10:53, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А кто скажет, на хрена он? Для L1 виртуализации есть ESXi и Xen. L2 - KVM и HyperV. Контейнеры - LXC и OpenVZ. Какая ниша теперь у рудиментов типа VMWW и сабжа?
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|2.35, Аноним (34), 11:01, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Окей, KVM с хуперв - это тоже L1, не поправляйте ) Просто они гвоздями к ОС dom0 прибиты. А вот рудимент aka L2 при их наличии-то зачем? )
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|2.41, iPony (?), 11:16, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну и обновления с 5.2 на 6.0 автоматом не будет, если ты про это.
Возможно ветка 5.2 ещё и увидит обновления.
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