19.12.2018 08:14  Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0

5.30 , СеменСеменыч777 ( ? ), 10:46, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > маркетологи вдруг изобретают виртуалбокс отдается забесплатно, поэтому маркетологи не при делах. кто-то другой такой креативный. а в общем наплевать. насколько я помню, там все можно делать из ком.строки, в гуй втыкать не обязательно.

6.44 , А ( ?? ), 11:38, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Да этот "крик души" вообще не про виртуалбокс. :)

5.40 , КО ( ? ), 11:15, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать - навык придет. :)

6.43 , КГБ СССР ( ? ), 11:37, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – >>Вот когда стопицот раз посмотришь на одну и ту же анимацию

> Мне тут на одной конференции несколько лет назад впаривали, что при проведении

> исследований про usability выяснили, что у нормального человека глаза через месяц

> работы начинают обходить даже баннеры на сайтах (за зрачками следили). Типо

> мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь

> что-то бесполезное. Так что если Вас бесит, то надо просто подождать

> - навык придет. :) Да, это отчасти так. За исключением, например, вот этих затухающих анимаций. Их игнорировать и выбросить их из поля зрения затруднительно, они раздражитель для встроенного в нас природой своего рода «детектора движения». К слову, хвостатые в последние годы так много делают серого на сером по той причине, что у них сильно замылен глаз «продуктом», им физически неприятно видеть резкие контрастные переходы, яркие цвета и так далее. Они сутками тупят в экраны с одним и тем же содержимым, которое у них в печёнках сидит, и потому делают как можно более блёклыми буквы, цифры, кнопки… Это себя вполне оправдывает для программиста, фактически живущего в текстовом поле IDE. Но у пользователя программы потребности касательно UI и UX прямо противоположные, ибо большинство людей мало пользуется компьютерными программами. И если вдруг приходится постоянно вчитываться и всматриваться надписи и кнопки, то у юзера возникает недовольство плохой программой.

6.47 , А ( ?? ), 11:41, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Типо мозг привыкает - если что-то дрыгается на экране - значит здесь что-то бесполезное. Нет уж - потом мозг движущиеся машины перестанет замечать, как бесполезные. Так и дорогу не перейдешь. :)

