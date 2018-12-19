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18.12.2018 23:15  Стабильный выпуск HardenedBSD 12

Подготовлен первый стабильный выпуск HardenedBSD 12, форка операционной системы FreeBSD 12, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Установочные iso-образы и сборки для виртуальных машин сформированы для архитектуры AMD64. По мере готовности развиваемые проектом HardenedBSD по возможности переносятся в основные ветки FreeBSD.

По сравнению с HardenedBSD 11 в новой ветке реализованы следующие улучшения:

  • При сборке приложений задействован механизм проверки целостности выполнения программ Non-Cross-DSO CFI (Control Flow Integrity), нацеленный на выявление некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального потока управления (проброс на произвольное место в памяти) в результате атаки на приложение. Для ядра CFI пока не применяется;
  • Дополнительная изоляция гипервизора bhyve;
  • Возможность включения режима отладки непривилегированных процессов (sysctl security.bsd.unprivileged_process_debug) для отдельных jail-окружений;
  • Применение метода защиты retpoline для блокирования уязвимости Spectre v2 на этапе сборки приложений из портов и базовой системы;
  • Отключение по умолчанию технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading). Для включения следует установить переменную machdep.hyperthreading_allowed=1 в loader.conf;
  • Перевод связанных с компилятором утилит ar, nm и objdump на реализации от проекта LLVM (llvm-ar, llvm-nm, and llvm-objdump);
  • Сборка приложений с включением оптимизации на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization).



Из особенностей HardenedBSD можно отметить:

  • Реализации ASLR (Address Space Layout Randomization), NOEXEC и SEGVGUARD (защита от обхода ASLR);
  • Более защищённые варианты mprotect и procfs/linprocfs;
  • Ограничение некоторых настроек sysctl;
  • Усиление защиты на стадии загрузки;
  • Запрет маппинга страниц памяти одновременно в режиме исполнения и записи (W^X);
  • Усиление защиты сетевого стека, добавление рандомизации идентификаторов IP и временных адресов IPv6;
  • Защита от метода работы эксплоитов SROP (Sigreturn-oriented programming);
  • Изоляция большей части исполняемых файлов базовой системы на уровне ограничения доступа к системным вызовам;
  • Возможность запуска программ только из разрешённых каталогов;
  • Сборка исполняемых файлов базовой системы и портов в режиме PIE (Position-Independent Executables) с защитой от переполнения стека (SafeStack), механизмом проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity), защитой от эксплуатации уязвимостей Spectre (патчи retpoline) и включением опций RELRO и BIND_NOW;
  • Для применения к приложениям дополнительных техник защиты предлагается утилита secadm.


  1. Главная ссылка к новости (https://hardenedbsd.org/articl...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.4
  4. OpenNews: Сформированы установочные образы HardenedBSD 11-CURRENT
  5. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 10-STABLE и 11-CURRENT v40.1
  6. OpenNews: Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hardenedbsd, freebsd
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  • 1, Ivan_83 (ok), 00:37, 19/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Часть этого и во фряшечке легко включается.
     
  • 2, Anonymouss (?), 00:56, 19/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В чем преимущество если есть OpenBSD?, в которой это тоже реализовано.
     
     
  • 3, Анониммм (?), 01:14, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В том,что сабж основан на фре. Со всеми вытекающими.К чему такие странные вопросы?
     

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