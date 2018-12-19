18.12.2018 23:15  Стабильный выпуск HardenedBSD 12

Подготовлен первый стабильный выпуск HardenedBSD 12, форка операционной системы FreeBSD 12, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Установочные iso-образы и сборки для виртуальных машин сформированы для архитектуры AMD64. По мере готовности развиваемые проектом HardenedBSD по возможности переносятся в основные ветки FreeBSD. По сравнению с HardenedBSD 11 в новой ветке реализованы следующие улучшения: При сборке приложений задействован механизм проверки целостности выполнения программ Non-Cross-DSO CFI (Control Flow Integrity), нацеленный на выявление некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального потока управления (проброс на произвольное место в памяти) в результате атаки на приложение. Для ядра CFI пока не применяется;

Дополнительная изоляция гипервизора bhyve;

Возможность включения режима отладки непривилегированных процессов (sysctl security.bsd.unprivileged_process_debug) для отдельных jail-окружений;

Применение метода защиты retpoline для блокирования уязвимости Spectre v2 на этапе сборки приложений из портов и базовой системы;

Отключение по умолчанию технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading). Для включения следует установить переменную machdep.hyperthreading_allowed=1 в loader.conf;

Перевод связанных с компилятором утилит ar, nm и objdump на реализации от проекта LLVM (llvm-ar, llvm-nm, and llvm-objdump);

Сборка приложений с включением оптимизации на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization).





Из особенностей HardenedBSD можно отметить: Реализации ASLR (Address Space Layout Randomization), NOEXEC и SEGVGUARD (защита от обхода ASLR);

Более защищённые варианты mprotect и procfs/linprocfs;

Ограничение некоторых настроек sysctl;

Усиление защиты на стадии загрузки;

Запрет маппинга страниц памяти одновременно в режиме исполнения и записи (W^X);

Усиление защиты сетевого стека, добавление рандомизации идентификаторов IP и временных адресов IPv6;

Защита от метода работы эксплоитов SROP (Sigreturn-oriented programming);

Изоляция большей части исполняемых файлов базовой системы на уровне ограничения доступа к системным вызовам;

Возможность запуска программ только из разрешённых каталогов;

Сборка исполняемых файлов базовой системы и портов в режиме PIE (Position-Independent Executables) с защитой от переполнения стека (SafeStack), механизмом проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity), защитой от эксплуатации уязвимостей Spectre (патчи retpoline) и включением опций RELRO и BIND_NOW;

Для применения к приложениям дополнительных техник защиты предлагается утилита secadm.



