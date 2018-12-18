The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

18.12.2018 12:40  Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux

Компания Collabora подвела итоги адаптации платформы Android для использования штатного графического стека ядра Linux, KMS-драйверов и API DRM (Direct Rendering Manager). Переломным моментом стал выпущенный в прошлом месяце смартфон Google Pixel 3, в котором компания Google впервые задействовала только возможности штатной графической подсистемы ядра Linux, без использования собственного низкоуровневого графического стека ADF. Ожидается, что в дальнейшем и другие производители смартфонов перейдут на использование обычных DRM/KMS-драйверов Linux.

Около 6 лет назад Google был вынужден разработать собственный графический стек ADF (Atomic Display Framework), который на момент своего создания предоставлял такие расширенные возможности как атомарное обновление режимов экрана, явная синхронизация (Explicit Synchronization, позволяет оценить текущее состояние буфера отрисовки) и управление энергосберегающими режимами. В настоящее время все данные функции уже реализованы в компонентах основного ядра Linux, поэтому необходимости в дополнительных надстройках больше нет.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
  3. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  6. OpenNews: Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kms, drm, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Гит рулит (?), 13:25, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Гугл хотел создать свой стандарт, но обломился переход на фуксию и свои поделки держать нет смысла.
     
     
  • 2.2, полистирол (?), 13:26, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Всмысле, фуксия обломалась?
     
     
  • 3.6, Гит рулит (?), 13:37, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Все средства и программисты ушли на фуксию, на Анройд средств не хватает.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 14:53, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мощный у чувака упорин. Фуксией какой-то бредит. Кто этой фигне дрова то будет писать? Там с дровами вообще по нулям, для вообще всего :). И даже у гугла кишка тонка столько накодить.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:33, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Скорей бы фуксию - надо прекращать этот зоопарк.
     
     
  • 3.10, Гит рулит (?), 13:45, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сингулярность всё ближе. Ядро линукс концептуально не для устройств с экранами.
     
     
  • 4.17, hfgsd (?), 14:48, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Экран - всего-лишь еще одно устройство ввода-вывода. Что не так в линуксах с этим?
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 14:56, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С момента становления DRM KMS там с этим все стало достаточно логично и неплохо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним (-), 14:55, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Фуксия - это очередной из миллиона pet project ов гугли, мелкий эксперимент посм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Анониммм (?), 13:33, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл может перейти на что угодно,все приложения андроида всё равно исполняются в собственной надстройке,так что зря слюной брызжете.
     
     
  • 3.9, Гит рулит (?), 13:40, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот-вот пока что оставят все дефолтное от линукса, сделают своё хорошее и перенесут все сразу.
     
  • 2.5, Ivan1986 (?), 13:35, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Гугл создал свой стандарт потому что в существующем не было нужных функций. Когда в существующем они появились, то да, смысла держать свой не стало.
    После того как твой патч приняли в библиотеку смысла накладывать его нету.
     
     
  • 3.8, Гит рулит (?), 13:39, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет тогда бы они пилили в мейнстриме а не где-то в сторонке. Их их эта огороженность стала в том числе причиной фрагментации версий из-за невозможности драйверов работать с новыми версиями ядра.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:05, 18/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    не было возможности, они тогда не обладали достаточным влиянием, их не устраивал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:37, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Посмотреть бы на разницу в производительности.
     
     
  • 2.16, equeim (ok), 14:42, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю, что она есть. Разница только в том, что гуглу придётся меньше патчей на ядро накладывать. А к производительности OpenGL/Vulkan это никакого отношения не имеет.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:48, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что бы мы делали без гугля...
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:17, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И это новость? Новости по типу "Линус сказал, что линукс всех порвёт"
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:22, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сходи купи себе кота и погладь его
     
     
  • 3.15, iPony (?), 14:29, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в /zoo
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor