18.12.2018 12:40  Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux

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|4.18, Аноним (-), 14:53, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мощный у чувака упорин. Фуксией какой-то бредит. Кто этой фигне дрова то будет писать? Там с дровами вообще по нулям, для вообще всего :). И даже у гугла кишка тонка столько накодить.
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|2.4, Анониммм (?), 13:33, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Гугл может перейти на что угодно,все приложения андроида всё равно исполняются в собственной надстройке,так что зря слюной брызжете.
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|2.5, Ivan1986 (?), 13:35, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Гугл создал свой стандарт потому что в существующем не было нужных функций. Когда в существующем они появились, то да, смысла держать свой не стало.
После того как твой патч приняли в библиотеку смысла накладывать его нету.
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|3.8, Гит рулит (?), 13:39, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет тогда бы они пилили в мейнстриме а не где-то в сторонке. Их их эта огороженность стала в том числе причиной фрагментации версий из-за невозможности драйверов работать с новыми версиями ядра.
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|2.16, equeim (ok), 14:42, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не думаю, что она есть. Разница только в том, что гуглу придётся меньше патчей на ядро накладывать. А к производительности OpenGL/Vulkan это никакого отношения не имеет.
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