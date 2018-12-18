18.12.2018 12:40  Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux

Компания Collabora подвела итоги адаптации платформы Android для использования штатного графического стека ядра Linux, KMS-драйверов и API DRM (Direct Rendering Manager). Переломным моментом стал выпущенный в прошлом месяце смартфон Google Pixel 3, в котором компания Google впервые задействовала только возможности штатной графической подсистемы ядра Linux, без использования собственного низкоуровневого графического стека ADF. Ожидается, что в дальнейшем и другие производители смартфонов перейдут на использование обычных DRM/KMS-драйверов Linux.

Около 6 лет назад Google был вынужден разработать собственный графический стек ADF (Atomic Display Framework), который на момент своего создания предоставлял такие расширенные возможности как атомарное обновление режимов экрана, явная синхронизация (Explicit Synchronization, позволяет оценить текущее состояние буфера отрисовки) и управление энергосберегающими режимами. В настоящее время все данные функции уже реализованы в компонентах основного ядра Linux, поэтому необходимости в дополнительных надстройках больше нет.



