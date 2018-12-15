15.12.2018 12:25  Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12

Разработчики проекта KDE опубликовали релиз видеоредактора Kdenlive 18.12, который позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для тестирования подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage.

В новой версии устранён крах при импортировании последовательности изображений и налажено применение градиентной заливки при подготовке титров. Изменения в основном сведены к исправлению ошибок, так как в рамках текущего цикла разработки был проведён значительный рефакторинг кодовой базы и для окончательного оттачивания новой функциональности было решено отложить изменения до весеннего выпуска Kdenlive 19.04. В настоящее время новую функциональность, например, поддержку распараллеливания рендеринга, эффект размывания при быстром перемещении, задействование аппаратного ускорения при создании клипов, улучшенные средства управления ключевыми кадрами и обновлённую шкалу времени, можно протестировать в форме ночных сборок.