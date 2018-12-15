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15.12.2018 12:25  Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12

Разработчики проекта KDE опубликовали релиз видеоредактора Kdenlive 18.12, который позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для тестирования подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage.

В новой версии устранён крах при импортировании последовательности изображений и налажено применение градиентной заливки при подготовке титров. Изменения в основном сведены к исправлению ошибок, так как в рамках текущего цикла разработки был проведён значительный рефакторинг кодовой базы и для окончательного оттачивания новой функциональности было решено отложить изменения до весеннего выпуска Kdenlive 19.04. В настоящее время новую функциональность, например, поддержку распараллеливания рендеринга, эффект размывания при быстром перемещении, задействование аппаратного ускорения при создании клипов, улучшенные средства управления ключевыми кадрами и обновлённую шкалу времени, можно протестировать в форме ночных сборок.



  1. Главная ссылка к новости (https://kdenlive.org/en/2018/1...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.07 и бета-выпуск Kdenlive 18.08
  3. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  4. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Kdenlive 16.08 и Pitivi 0.97
  5. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 2.4.3 и Shotcut 18.09
  6. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kdenlive
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  • 2, Аноним (2), 12:29, 15/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Аппаратное ускорение, хоть и в ночнушках, сильно коднимает kdenlive. Хотя недавно он не смог пережевать запись с экрана, с чем справился openshot, но все равно здорово
     
  • 3, Аноним (3), 13:02, 15/12/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Blender гораздо гибче Вот, скажем, мне понадобилось одновременно видеть перед с... весь текст скрыт [показать]
     

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