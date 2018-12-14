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14.12.2018 09:54  CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack

Разработчики CentOS объявили о возвращении к жизни репозитория Fasttrack, который полтора года назад был объявлен компанией RedHat устаревшим и с тех пор не обновлялся. Fasttrack репозиторий предназначен для оперативной доставки обновлений с исправлением не связанных с безопасностью важных ошибок, до того как обновления пройдут все стадии проверки и оценки качества.

В репозитории планируют публиковать предварительные обновления для исправления серьёзных проблем, которые могут быть востребованы определённой категорией пользователей, не желающих ждать выхода официального обновления. Например, сегодня в репозиторий Fasttrack помещено обновление для DNS-сервера Bind, в котором исправлена ошибка, приводящая в некоторых конфигурациях к периодическим крахам рабочего процесса. Для активации репозитория можно использовать команду "sudo yum-config-manager --enable fasttrack".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2018/1...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos, rhel, update
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