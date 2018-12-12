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12.12.2018 09:54  Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.2

Представлен выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.1.2, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. wxWidgets 3.1 позиционируется как ветка для разработчиков, в которой развиваются новые возможности для следующего стабильного релиза 3.2.0. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API и не гарантируется неизменность ABI между промежуточными выпусками 3.1.x.

Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на Си/Си++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.

Основные новшества wxWidgets 3.1.2:

  • Предложен новый экспериментальный порт wxQt;
  • Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+);
  • Реализована новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (MSVS 2017, g++ 8) и операционных систем (macOS 10.14);
  • Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши;
  • В wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера;
  • В wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам;
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI);
  • Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64;
  • Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxNativeWindow, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore;
  • Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select();
  • Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl;
  • Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7;
  • Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.1.1
  3. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.3
  4. OpenNews: Пре-альфа версия порта Far Manager под Linux
  5. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.1.0
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wxwidgets
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  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –2 +/
    А qt что не обеспечивает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:54, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Нет, Qt сам рисует интерфейс.
     
     
  • 3.6, Chusik (?), 11:03, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Неправда, Qt использует Cocoa под macOS, Win32 API под Windows. Oн cам рисует под Linux, т.к. там он сам системный API.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:11, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    может еще поправите исходный код Qt, чтобы то что вы сказали было правдой Почит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 12:48, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В таком случае зачем поносить GTK Он ведь точно так же работает Его Cairo на в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.17, Аноним (3), 14:04, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто здесь, кроме вас, упомянул GTK?
     
  • 4.10, Sokoloff (?), 11:15, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Qt использует Cocoa под macOS

    Так, да не совсем. Для простых виджетов, вроде кнопок, используется родной API. А сложные, вроде QTreeView, похоже сам рисует. Приходится QSS тьюнить, чтоб смотрелось породнее. И тулбар Qt рисует похоже сам, тоже настраивать потребовалось.

     
     
  • 5.18, Гит руль (?), 14:13, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ссылка http://doc.qt.io/archives/qt-4.8/qpushbutton.html наследуется от QPaintDevice там что нет он рисуется похожим на нативную кнопку.
     
  • 4.23, degenerat (?), 15:43, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    все просто. берите spy++ и наведите на Qt window и все станет ястно.
     
  • 2.7, Sokoloff (?), 11:10, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.

    Эта фраза для Linux смысла не имеет. Что считать родной внешний вид? Qt, Gtk или Tk? Родным для иксов является приложения на чистом Xlib, но про него можно забыть - мало кто захочет на нем сидеть.

     
     
  • 3.15, John (??), 13:19, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Более того. Может я не умею его готовить, но внешний вид не похож ни на что из перечисленного. Например, pgAdmin3.
     
  • 3.19, Гит руль (?), 14:18, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для всех Linux у них wxGTK+ так что GTK ссылка https://www.wxwidgets.org/docs/faq/gtk/
     
  • 3.22, EHLO (?), 15:23, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
    > Эта фраза для Linux смысла не имеет. Что считать родной внешний вид?
    > Qt, Gtk или Tk? Родным для иксов является приложения на чистом
    > Xlib, но про него можно забыть - мало кто захочет на
    > нем сидеть.

    Если родной в смысле близкий по духу, такой родной и посконный, тогда смысл имеет.
    Но на самом деле я тоже хочу знать что автор текста подразумевал под этой фразой.

     
  • 1.2, Sluggard (ok), 10:38, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид

    То есть у меня вся система с KDE5 выглядит как Audacity? Не знал...

     
     
  • 2.4, тоже Аноним (ok), 10:59, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Только если вы пересоберете Audacity с wxQt.
    А так в Линуксах "родным" считается GTK-порт.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:11, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А так в Линуксах "родным" считается GTK-порт.

    Наглое ЛПП

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:00, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, наоборот Audacity выглядит как родной, а kde5 со всеми своими приложениями как не родные.
     
  • 2.11, Попугай Кеша (?), 12:01, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, стоп. Совсем запутали. Audacity на чем написана? На QT? Ведь KDE юзает QT, так?
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 13:04, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Quick Time никто здесь не юзает.

    Audacity - программа на wxWidgets.

    KDE - DE, рисует графику с Qt.

     
     
  • 4.14, тоже Аноним (ok), 13:15, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Audacity - программа на wxWidgets.

    Собранная для Линуксов, соответственно, на wxGTK.

     
  • 4.24, Попугай Кеша (?), 15:48, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 1.16, poulch (??), 13:48, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Одна беда только. Если с wxGTK2 и Win32 есть хоть какая-то корреляция в верстке приложений и контролах, что позволяет сделать разумный вид приложений и в Linux и в Win... то с wxGTK3 дизайн полностью разваливается... нужно прилагать особые усилия при разработке приложений или их портировании. В принципе всем бы устроил wxGTK2 если б не устаревал и компоненты wxGenericXXX были более функциональны и безглючны... Порт wxQt не пробовал, но кажется большим оверхедом. Очень хочется wxAndroid тк MoSync помер.... но что-то там нет движения.
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:41, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    новость про waWidgets, а флейм про Qt :)
     
     
  • 2.21, Дуплик (ok), 15:17, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это просто мухи, которые слетелись на Qt. Игнорируйте их.
     
     
  • 3.25, КГБ СССР (?), 16:00, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Жирные, зелёные, жужжащие.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 16:08, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хейтеры Qt абсолютно больные люди. Я не удивлен.
     
     
  • 5.28, КГБ СССР (?), 16:21, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты знаешь, что такое Сизифов труд? Почитай в Википедии.
     
  • 2.26, Аноним (27), 16:07, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В новости таки есть упоминание про Qt. А так да, странно, что в новости про графическую библиотеку спор о графических библиотеках. Про GTK кстати не меньше написали.
     

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