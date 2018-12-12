12.12.2018 09:54  Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.2

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|3.6, Chusik (?), 11:03, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Неправда, Qt использует Cocoa под macOS, Win32 API под Windows. Oн cам рисует под Linux, т.к. там он сам системный API.
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|4.10, Sokoloff (?), 11:15, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Qt использует Cocoa под macOS
Так, да не совсем. Для простых виджетов, вроде кнопок, используется родной API. А сложные, вроде QTreeView, похоже сам рисует. Приходится QSS тьюнить, чтоб смотрелось породнее. И тулбар Qt рисует похоже сам, тоже настраивать потребовалось.
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|2.7, Sokoloff (?), 11:10, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
Эта фраза для Linux смысла не имеет. Что считать родной внешний вид? Qt, Gtk или Tk? Родным для иксов является приложения на чистом Xlib, но про него можно забыть - мало кто захочет на нем сидеть.
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|3.15, John (??), 13:19, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Более того. Может я не умею его готовить, но внешний вид не похож ни на что из перечисленного. Например, pgAdmin3.
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|3.22, EHLO (?), 15:23, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.
> Эта фраза для Linux смысла не имеет. Что считать родной внешний вид?
> Qt, Gtk или Tk? Родным для иксов является приложения на чистом
> Xlib, но про него можно забыть - мало кто захочет на
> нем сидеть.
Если родной в смысле близкий по духу, такой родной и посконный, тогда смысл имеет.
Но на самом деле я тоже хочу знать что автор текста подразумевал под этой фразой.
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|1.2, Sluggard (ok), 10:38, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид
То есть у меня вся система с KDE5 выглядит как Audacity? Не знал...
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|2.5, Аноним (5), 11:00, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Нет, наоборот Audacity выглядит как родной, а kde5 со всеми своими приложениями как не родные.
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|3.13, Аноним (12), 13:04, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Quick Time никто здесь не юзает.
Audacity - программа на wxWidgets.
KDE - DE, рисует графику с Qt.
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|1.16, poulch (??), 13:48, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Одна беда только. Если с wxGTK2 и Win32 есть хоть какая-то корреляция в верстке приложений и контролах, что позволяет сделать разумный вид приложений и в Linux и в Win... то с wxGTK3 дизайн полностью разваливается... нужно прилагать особые усилия при разработке приложений или их портировании. В принципе всем бы устроил wxGTK2 если б не устаревал и компоненты wxGenericXXX были более функциональны и безглючны... Порт wxQt не пробовал, но кажется большим оверхедом. Очень хочется wxAndroid тк MoSync помер.... но что-то там нет движения.
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|2.26, Аноним (27), 16:07, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В новости таки есть упоминание про Qt. А так да, странно, что в новости про графическую библиотеку спор о графических библиотеках. Про GTK кстати не меньше написали.
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