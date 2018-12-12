12.12.2018 09:10  Релиз дистрибутива Tails 3.11 и браузера Tor Browser 8.0.4

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.11 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске добавлен диалог для подтверждения применения автоматически загруженных обновлений. Добавлена проверка запуска из виртуальных машин и обеспечен вывод предупреждения о снижении безопасности в случае работы с использованием виртуализации. В Thunderbird отключена функция автоматического шифрования чтобы не создавать у пользователя уверенность, что отправляемые данные всегда зашифрованы. Обновлены версии ядра Linux 4.18.20, Tor Browser 8.0.4 и Thunderbird 60.3.0.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.4.0 ESR, в котором устранено 10 критических уязвимостей (объединены под CVE-2018-12405). Обновлены версии Tor 0.3.4.9 и OpenSSL 1.0.2q, а также выпуски встроенных дополнений Torbutton 2.0.9, HTTPS Everywhere 2018.10.31 и NoScript 10.2.0. Из экспериментальной ветки 8.5 перенесена защита от атак по подбору версии протокола, решены проблемы с повторяемыми сборками CSS-движка Stylo, на платформе Windows осуществлён откат на 4 уровень sandbox-изоляции (по умолчанию в Firefox) из-за проблем с работой Tor Launcher. Из состава сборок для платформы Linux удалён неработающий бридж FTE.



