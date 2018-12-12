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12.12.2018 09:10  Релиз дистрибутива Tails 3.11 и браузера Tor Browser 8.0.4

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.11 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске добавлен диалог для подтверждения применения автоматически загруженных обновлений. Добавлена проверка запуска из виртуальных машин и обеспечен вывод предупреждения о снижении безопасности в случае работы с использованием виртуализации. В Thunderbird отключена функция автоматического шифрования чтобы не создавать у пользователя уверенность, что отправляемые данные всегда зашифрованы. Обновлены версии ядра Linux 4.18.20, Tor Browser 8.0.4 и Thunderbird 60.3.0.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.4.0 ESR, в котором устранено 10 критических уязвимостей (объединены под CVE-2018-12405). Обновлены версии Tor 0.3.4.9 и OpenSSL 1.0.2q, а также выпуски встроенных дополнений Torbutton 2.0.9, HTTPS Everywhere 2018.10.31 и NoScript 10.2.0. Из экспериментальной ветки 8.5 перенесена защита от атак по подбору версии протокола, решены проблемы с повторяемыми сборками CSS-движка Stylo, на платформе Windows осуществлён откат на 4 уровень sandbox-изоляции (по умолчанию в Firefox) из-за проблем с работой Tor Launcher. Из состава сборок для платформы Linux удалён неработающий бридж FTE.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.10.1 и браузера Tor Browser 8.0.3
  3. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  5. OpenNews: Релиз Firefox 64
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, browser, tails
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  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >non-free virtual machine
    >only free software

    То есть вариант ring 0 или даже ring -3 malware на системе с free software даже не рассматривался.

     
     
  • 2.7, dimqua (ok), 13:06, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все верно написали. А несвободное ПО и есть потенциальное malware.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:08, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это еще Ричард Столлман говорил 30 лет назад. Но школота не слушала, теперь плачет.
     
  • 1.4, Аноним (3), 10:27, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >Из состава сборок для платформы Linux удалён неработающий бридж FTE.

    Неработающий только на линуксе?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:06, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    В России на винде Tor вообще не пашет - ни прямо, ни с бриджами, вообще никак.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:19, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    реально? Почему?
     
     
  • 4.11, Atlant (??), 13:24, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну как тебе сказать. Вышел закон о блокировке Прокси, VPN, анонимных сетей. И если VPN пока более-менее в норме, то вот к Tor подключиться через Windows невозможно. Я тестил на Windows 7, 8, 10 и 4х провайдерах (2х обычных и 2х мобильных). Как бы не идет подключение, даже со всеми этими Tor-бриджами всех типов. Более 200 попыток. В Linux нормально.
     
     
  • 5.12, Andrey Mitrofanov (?), 13:30, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Более 200
    > попыток. В Linux нормально.

    Хоть какая польза от блокировок -- винду начали блочить.

     
     
  • 6.13, Аноним (-), 13:35, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видимо дело в разнице сетевых стеков? Иначе как такое объяснить.
     
  • 3.17, Windows XP64 (?), 15:27, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Врешь, у меня запускается через Windos из России!
     
     
  • 4.18, anonymous (??), 15:45, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он, наверное, с torproject.ru дистрибутив тора качал.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:31, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В Thunderbird отключена функция автоматического шифрования чтобы не создавать у пользователя уверенность, что отправляемые данные всегда зашифрованы

    Офигенная логика!

     
  • 1.6, Аноним (6), 13:05, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер.
     
     
  • 2.16, Алексей Лысенков (?), 15:01, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вам слабо?
     
  • 1.14, anonymouse (?), 14:21, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Tails for Workgroups 3.11
     
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 14:37, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Tails for Workgroups 3.11

    " это не хвосты " сказал микросовт и густо покраснел

     
  • 1.19, Аноним (19), 15:49, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лебединая песня в свете истощения американской правительственной финансовой сиськи.
     

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