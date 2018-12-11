11.12.2018 22:07  Аудит не выявил следов установки шпионских чипов в материнских платах Super Micro

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|2.3, Аноним (3), 23:33, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В описании фигурировала подстановка закладки в виде микрочипа на шине BMC-контроллера. Во второй статье упоминали внедрение в Ethernet-разъём.
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|2.6, Константавр (ok), 23:53, 11/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ни кого это не заинтересует. В каждой следующей атаке на компании будут упоминать статью Блумберга, а то, что это была ложь (пусть даже публично опровергнутая) конгрессменов не касается.
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|1.8, Stax (ok), 00:21, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот же супермикро вляпалась. Огромное падение цены акций, падение продаж на фоне скандала, затраты на тот самый независимый аудит и участие в истории со шпионскими закладками - которые пусть и не нашли, "но осадочек-то остался!".
Протрубившую везде информацию о том, что вроде есть какие-то закладки, от громкого имени Блюмберга против новости на супермикровском же сайте об аудите от какой-то малоизвестной конторки, неизвестно какого качества что там конкретно проверяли.. Что больше запомнят? И, главное, кто получил больше всего выгоды от этой истории?
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|1.9, lucentcode (ok), 00:24, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Кто бы сомневался. С самого начала был уверен в том, что журналисты - те ещё паникёры. А у Supermicro отличное железо, по соотношению цена/качество они лучшие. Вероятно их конкуренты слушок и пустили про закладки в их железках.
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|3.14, Ключевский (?), 05:49, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что, закладочки спалили, но твои хозяева из ФСБ, как всегда, получили мужским половым органом по губам? Ну так они привычные, думаешь почему они тебе им водят по губам? Да потому что белые и желтые люди постоянно делают это с ними.
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