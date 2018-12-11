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11.12.2018 22:07  Аудит не выявил следов установки шпионских чипов в материнских платах Super Micro

Компания Super Micro опубликовала результаты независимого аудита, проведённого после публикации изданием Bloomberg сведений о выявлении интегрированного на этапе производства шпионского чипа в серверных материнских платах Supermicro, поставляемых 30 компаниям из США, среди которых упоминались Apple и Amazon. Аудит не выявил каких-либо доказательств существования шпионских аппаратных имплантов и вредоносных модификаций оборудования Supermicro.

Проведённая проверка охватывала контрольные выборки ныне выпускающихся и устаревших моделей плат, в том числе экземпляры, купленные упомянутыми в статье компаниями. Напомним, что сразу после публикации Apple, Amazon и Supermicro категорически отвергли информацию об обнаружении имплантов и указали, что, вопреки заявлениям в статье, не выявляли вредоносные чипы в имеющемся оборудовании. Позднее издание Bloomberg раскрыло один из источников, но в новом материале всплыло множество несостыковок в описании импланта, а фотографий чипа и доказательств его наличия так и не было предоставлено.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.supermicro.com/en/...)
  2. OpenNews: Bloomberg раскрыл источник сведений о шпионском чипе в платах Supermicro
  3. OpenNews: Противоречивые сведения о выявлении шпионского чипа на платах Supermicro
  4. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  5. OpenNews: Уязвимость в BMC-контроллере Supermicro позволяет получить доступ к паролям управляющего интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: supermicro, audit, backdoor
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  • 1.2, VINRARUS (ok), 23:30, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Я так понимаю процесор не рассматривали?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:33, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    В описании фигурировала подстановка закладки в виде микрочипа на шине BMC-контроллера. Во второй статье упоминали внедрение в Ethernet-разъём.
     
  • 1.4, Анастасия (??), 23:42, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Самопиарился там просто один мужичок. Хуцпу отрабатывал.  
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:47, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    надеюсь Super Micro впаяет иск этим пи..даболам из Bloomberg
     
     
  • 2.6, Константавр (ok), 23:53, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ни кого это не заинтересует. В каждой следующей атаке на компании будут упоминать статью Блумберга, а то, что это была ложь (пусть даже публично опровергнутая) конгрессменов не касается.
     
  • 1.7, Аноним (3), 23:56, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Supermicro падение цены акций, кстати, так и не отыграла https://finance.yahoo.com/quote/SMCI/
     
  • 1.8, Stax (ok), 00:21, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот же супермикро вляпалась. Огромное падение цены акций, падение продаж на фоне скандала, затраты на тот самый независимый аудит и участие в истории со шпионскими закладками - которые пусть и не нашли, "но осадочек-то остался!".

    Протрубившую везде информацию о том, что вроде есть какие-то закладки, от громкого имени Блюмберга против новости на супермикровском же сайте об аудите от какой-то малоизвестной конторки, неизвестно какого качества что там конкретно проверяли.. Что больше запомнят? И, главное, кто получил больше всего выгоды от этой истории?

     
  • 1.9, lucentcode (ok), 00:24, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто бы сомневался. С самого начала был уверен в том, что журналисты - те ещё паникёры. А у Supermicro отличное железо, по соотношению цена/качество они лучшие. Вероятно их конкуренты слушок и пустили про закладки в их железках.
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 01:43, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном разе не паникёры, а наложники.  И да, буду рад, если блюмбергу впаяют красивый иск на круглое самое дорогое.
     
     
  • 3.14, Ключевский (?), 05:49, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что, закладочки спалили, но твои хозяева из ФСБ, как всегда, получили мужским половым органом по губам? Ну так они привычные, думаешь почему они тебе им водят по губам? Да потому что белые и желтые люди постоянно делают это с ними.
     
     
  • 4.16, Анонзо (?), 06:54, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Свидомого и здесь прорвало. Ты идиот?
     
  • 1.10, kai3341 (ok), 00:42, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Любопытно, а Bloomberg за такую развлекуху что будет? На ум приходит финал "грузинский басня про варон"
     
     
  • 2.11, DerRoteBaron (ok), 01:25, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скорее всего ничего, ведь в США это было как минимум на волне "линии партии", а то и по просьбе сверху
     
     
  • 3.13, Ключевский (?), 05:48, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    171 Линия партии 187 это на России А в Штатах и партии разные, и СМИ незави... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Ononim (?), 06:22, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С какой целью ты так выпираешь свою тупость?
     

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