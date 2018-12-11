11.12.2018 22:07  Аудит не выявил следов установки шпионских чипов в материнских платах Super Micro

Компания Super Micro опубликовала результаты независимого аудита, проведённого после публикации изданием Bloomberg сведений о выявлении интегрированного на этапе производства шпионского чипа в серверных материнских платах Supermicro, поставляемых 30 компаниям из США, среди которых упоминались Apple и Amazon. Аудит не выявил каких-либо доказательств существования шпионских аппаратных имплантов и вредоносных модификаций оборудования Supermicro.

Проведённая проверка охватывала контрольные выборки ныне выпускающихся и устаревших моделей плат, в том числе экземпляры, купленные упомянутыми в статье компаниями. Напомним, что сразу после публикации Apple, Amazon и Supermicro категорически отвергли информацию об обнаружении имплантов и указали, что, вопреки заявлениям в статье, не выявляли вредоносные чипы в имеющемся оборудовании. Позднее издание Bloomberg раскрыло один из источников, но в новом материале всплыло множество несостыковок в описании импланта, а фотографий чипа и доказательств его наличия так и не было предоставлено.



