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11.12.2018 13:47  Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений

Представлен первый выпуск проекта Keystone, в рамках которого подготовлен набор спецификаций и программных компонентов для встраивания функциональности защищённых анклавов в чипы на базе архитектуры RISC-V. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Проект развивается исследовательской группой из Калифорнийского университета в Беркли и Массачусетского технологического института.

Анклав (TEE, Trusted Execution Environment) подразумевает предоставление процессором специальной изолированной области, которая позволяет вынести часть функциональности приложений и операционной системы в отдельное окружение, содержимое памяти и выполняемый код в котором недоступны из основной системы, независимо от уровня имеющихся привилегий. Для своего выполнения в анклав могут перемещаться реализации различных алгоритмов шифрования, функции обработки закрытых ключей и паролей, процедуры аутентификации, код для работы с конфиденциальными данными.

В случае компрометации основной системы злоумышленник не сможет определить хранимую в анклаве информацию и будет ограничен лишь внешним программным интерфейсом. Применение аппаратных анклавов может рассматриваться как альтернатива применению для защиты вычислений методов на основе гомоморфного шифрования или протоколов конфиденциального вычисления, но в отличие от данных технологий анклав практически не влияет на производительность вычислений с конфиденциальными данными и существенно упрощает разработку.

Keystone может рассматриваться как открытая альтернатива таким решениям, как Intel SGX (Software Guard Extensions), ARM TrustZone и AMD PSP (Platform Security Processor). Достоинством предлагаемого открытого решения является полная доступность для аудита на всех уровнях, в отличие от вышеупомянутых проприетарных решений, полагающихся на принцип "security by obscurity" (безопасность через скрытие внутренней реализации). Как показала практика, подход основанный на ограничении не оградил Intel SGX, ARM TrustZone и AMD PSP от критических уязвимостей, сводящих на нет всю предоставляемую защиту.

Разработанные в рамках проекта Keystone спецификации позволяют интегрировать функциональность анклава в любой процессор на базе архитектуры RISC-V с минимальным числом вносимых изменений, обеспечивающих аппаратную изоляцию. Изменения касаются обеспечения физической изоляции доступа к памяти и изоляции таблиц страниц памяти. Для защиты от физических атак (анализ чипов памяти) содержимое памяти анклава и передаваемые по шине адреса шифруются. Для защиты от атак по сторонним каналам применяется полностью изолированная архитектура.

Для разработки приложений, выносящих часть функциональности и данных в анклав, предлагается специальный SDK. Проектом также развивается модифицированный вариант ядра Linux, минимальный runtime, загрузчик с поддержкой верификации загружаемого кода по цифровой подписи, специальное программное окружение, формирующие операционную систему анклава, набор утилит для верификации окружений и генерации цифровых подписей. Для тестирования разрабатываемых анклавов предоставляются эмулятор на базе QEMU и аппаратный симулятор на базе FireSim, использующий платы FPGA.

  1. Главная ссылка к новости (https://keystone-enclave.org/#...)
  2. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений TrustZone
  5. OpenNews: Компания Intel открыла компоненты для использования технологии защиты SGX в Linux
  6. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: keystone, enclave, risc, sgx, limit
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  • 1.1, кировлес (?), 14:30, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Походит на имеи всякие. Надо ли это? Не приведёт ли это в итоге в внедрению сопроцессоров для безопасности, но неподконтрольных пользователю и ОСи и с бинарём внутри?
     
     
  • 2.2, Annoynymous (ok), 14:36, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В итоге? Это происходит уже лет 15.
     
     
  • 3.8, eganru (?), 15:25, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    [i]Это происходит уже лет 15.[/i] - со слоганом "какать в рот качественно".
    Увы.
     
  • 2.10, annual slayer (?), 15:31, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > неподконтрольных пользователю
    > бинарём внутри

    так то MIT, а не GPL

    что еще вы хотели

     
     
  • 3.11, annual slayer (?), 15:32, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    тьфу, BSD, но с митом было бы так же
     
  • 3.23, Анонн (?), 19:49, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> неподконтрольных пользователю
    >> бинарём внутри
    > так то MIT, а не GPL
    > что еще вы хотели

    То ли дело андроид (или либрелинукс) -- никаких блобиков, полный контроль пользователем?

     
  • 1.4, Xasd5 (?), 15:01, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    о господи, ну зачем
     
  • 1.5, Xasd5 (?), 15:05, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    копирасты со своей тивизацией -- ни как не успокоются
     
  • 1.6, Xasd5 (?), 15:09, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Применение аппаратных анклавов может рассматриваться как альтернатива применению для защиты вычислений методов на основе гомоморфного шифрования или протоколов конфиденциального вычисления, но в отличие от данных технологий анклав практически не влияет на производительность вычислений с конфиденциальными данными и существенно упрощает разработку

    а если этой хренью не заниматься -- то разработка ЕЩЁ сильнее упрощается :-) .. и конфидециальности становится только лучше

     
  • 1.7, vitalif (ok), 15:10, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надо госдуме подсказать, чтобы приняли закон о запрете тивоизации
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:14, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но у нас, как всегда, найдутся более равные перед законом. Например, конторка с названием из аббревиатуры из трёх букв. Им будет разрешено тивоизировать, а тивоизированном оставлять бекдоры.
     
  • 1.12, хотел спросить (?), 15:57, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А чем плох TEE, если спецификация открыта?
    Что-то не пойму местных коментаторов.
     
     
  • 2.15, DerRoteBaron (ok), 16:20, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В 90+% случаев это решение будет запроприетарено или в лучшем случае залочено на левые ключи, то есть наличие подобной штуковины в проце будет несколько безопаснее проприетарных решений, но вместе с тем приемлемой защиты она дать тоже не сможет.
    Чтобы что-то адекватное вышло нужен копилефт + защита от тивоизации как в GPLv3.
     
     
  • 3.21, nevfr (?), 18:56, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там где производитель захочет внедрить проприетарную анальноогороженную реализацию он это сделает не зависимо от того будет у вас копилефт или нет. даже законодательные запреты тут никак не помешают.
     
  • 2.18, Аноним (-), 17:53, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Местные комментаторы на любое впервые увиденное слово так реагируют.
     
  • 1.13, Аноним (13), 16:08, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Создают изолированные анклавы и там гомоморфно шифруются. Не к добру это все
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:34, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Обизолируются своими анклавами, а потом по подъездам гомоморфно шифруются!
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:28, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Напоминает историю с открытым uefi
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:04, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень нужно. Кто в теме, скажите а поночтью программно теоретически такое возможно реализовать на обычных процессорах?
     
     
  • 2.20, Иван (??), 18:36, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В статье прямо указаны альтернативы - гомоморфное шифрование или протоколы конфиденциального вычисления. Вся суть анклава - в отдельности от "обычного поцессора".
     
  • 1.22, svsd_val (ok), 19:32, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё это хорошо пока на бумаге, а по факту производители начнут сувать в него свой код который будет "шпионить" ... возможно будет выполнять иные паразитные функции... либо как обычно залочат использование сторонних ОС..

    имхо, практика показывает что такие вещи обычно во вред юзают..

     

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