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10.12.2018 09:46  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.20

Подготовлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.20.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 962 изменения, подготовленных при участии 83 разработчика, из которых 26 впервые приняли участие в разработке.

Основные новшества:

  • Добавлен новый класс файлов конфигурации, прикрепляемых к разным рабочим веткам в одном репозитории (до этого предоставлялась возможность определения глобальных настроек, привязки к домашнему каталогу пользователя и привязки к репозиторию ($GIT_DIR/config));
  • Добавлен код для обнаружения на стадии выполнения "git clone" ситуаций, когда в репозитории встречаются файлы, пути к которым отличаются только регистром символов (например, path/file.txt и /path/File.Txt). Так как не все файловые системы различают регистр символов при выявлении подобных пересечений теперь выводится предупреждение;
  • Добавлена оптимизация, сокращающая объём вычислений при оценке различий: исключён учёт delta-изменений для объектов из одного ответвления с другими объектами, которые не появляются в том же ответвлённом репозитории;
  • В команду "git format-patch" добавлены опции "--interdiff" и "--range-diff" для отображении в примечании списка различий между текущей и предыдущей версиями;
  • В команду "git mailinfo", которая также используется в "git am", добавлена возможность восстановления патчей, повреждённых из-за изменения расстановки переводов строки при отправке текста почтовыми клиентом в режиме "format=flawed";
  • Приняты более жёсткие правила в отношении "git push" и "git fetch", в случаях когда обновление ссылки приводит к нарушению согласованности, например, при извлечении и обновлении в существующие тэги. Команда "git fetch" теперь запрещает извлечение в существующие теги при вызове без явного указания опции "--force";
  • В команды "git multi-pack-index" и "git fsck" добавлен код для определения повреждений в индексных файлах ".midx";
  • Добавлен индикатор прогресса при генерации файлов с графом коммитов (commit-graph) и выполнении "git status" при обновлении индекса. Данные операции могут занимать достаточно много времени, что требует информирования пользователя о продолжении работы для исключения видимости зависания;
  • Повышены требования при работе на платформе Windows, в качестве минимальной поддерживаемой версии заявлена Windows Vista;
  • В скрипты автодополенения ввода, поставляемые в contrib/, добавлена поддержка дополнения опций команды "git stash list". Дополнение для команды "git fetch --multiple" ограничено только именами с внешних хостов;
  • Подсказки, выводимые при помощи команд "git help -a" и "git help -av", разделены и сделаны более понятными новичкам. Вторая команда отличается тем, что кроме подробной информации о команде выводится список альтернативных имён и внешних команд;
  • В команду "git grep" добавлена опция "git grep --recursive", отражающая поведение по умолчанию (обход всего дерева). Команда "git grep --no-recursive" может рассматриваться как аналог выставления настройки max-depth в значение 0;
  • При отправке push-запроса к репозиторию, в котором используется альтернативное внешнее хранилище для хранения объектов, удалённый обработчик "git receive-pack" передаёт список используемых ссылок на внешнее хранилище для сокращения объёма передаваемых объектов. В случае очень большого числа подобных ссылок экономия трафика за счёт сокращения числа передаваемых объектов сводится на нет из-за необходимости передачи списка очень большого размера. В новой версии добавлены настройки для управления выдачей информации об альтернативных ссылках;
  • Команда "git cmd --help" в случае, если "cmd" является псевдонимом другой команды, теперь не только выводит ссылку на основную команду, но и сразу выводит подсказку для этой команды;
  • Улучшена работа команды "git p4 unshelve";
  • В команде "rev-list --filter" добавлена поддержка фильтра "tree:0" для исключения всех деревьев;
  • В команде "git send-email" реализовано выявление строк с адресами из всех подписей, заканчивающихся на "-by". Для отключения нового поведения добавлена опция "--suppress-cc=misc-by" и настройка "sendemail.suppresscc = misc-by";
  • Модернизирована логика выбора имени пользователя и email на платформе Windows;
  • В "git mergetool" добавлена опция "--[no-]gui", работающая по аналогии с "git difftool";
  • В команду "git rebase -i" добавлена поддержка ключа 'break', который можно добавлять в списки to-do для индикации конца списка до его фактического завершения;
  • Для опции "--pretty=format:" предложены новые заполнители "%GF" и "%GP", показывающие слепки ключей GPG;
  • Для платформ со свежими версиями библиотеки cURL добавлена настройка http.sslBackend, позволяющая выбрать различные бэкенды для обработки защищённых HTTPS-соединений. В Windows данная настройка позволяет переключиться между использованием OpenSSL и Secure Channel;
  • В команду "git send-email" добавлена опция "--smtp-auth=none" для отключения SMTP-аутентификации, даже если в настройках задано имя пользователя для SMTP;
  • Маска '**', указанная без слеша с одной из сторон, которая ранее считалась некорректной, теперь воспринимается как маска для определения наличия двух символов звёздочка;
  • Реализации команд "git submodule update", "git rebase" и "git rebase -i" полностью переписаны на языке Си. Проведена чистка кода, используемого для команд "git status" и "git commit --dry-run";
  • Обеспечена возможность параллельного чтения индексных файлов для повышения производительности. Увеличена эффективность обхода дерева репозитория при извлечении веток и операциях слияния. Внесены оптимизации при частичном клонировании, связанные с кэшированием.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/12/...)
  2. OpenNews: Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом
  3. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.6.0
  4. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
  5. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git
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  • 1.1, Qwerty (??), 10:34, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ого, как много новшеств. Пусть меня покусают фанатики, но я не припомню, чтобы в минорном релизе раньше их было так много.
     
     
  • 2.2, Андрей (??), 10:50, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > чтобы в минорном релизе раньше их было так много.

    Так там же мелочи. И по сути это не минорный, а просто очередной релиз. Как и с ядром.

    > Наиболее важным нововведением Git 2.18 является интеграция поддержки второй версии коммуникационного протокола Git

    Вот это было настоящее нововведение! А то с некоторыми репозиториями несколько git fetch для обновления по объёму переданных данных были эквиваленты полному git clone.

     
     
  • 3.4, Qwerty (??), 10:57, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Так там же мелочи. И по сути это не минорный, а просто
    > очередной релиз. Как и с ядром.

    Ну так-то да, проект по сути готов, сейчас просто сопровождение. Но всё равно, во преки паникёрам - не закапывают, не лочат, а вполне себе дорабатывают, подкручивают, латают.

     
  • 2.11, Попугай Кеша (?), 12:37, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ведетесь на фантики. Бедный ваш работодатель
     
  • 1.3, хотел спросить (?), 10:52, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Для скачивания доступен только 2.19.1
     
     
  • 2.5, nobody (??), 11:17, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Под винду всегда с отставанием. Напильником дорабатывают
     
     
  • 3.7, KenyaWest (ok), 12:03, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Больше интересует, когда обновление завезут в менеджер Visual Studio Installer?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:41, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу после клуба Голубая Устрица.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:34, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поддержки докачки не хватает
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov (?), 12:24, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Поддержки докачки не хватает

    Нусделайчё.

     
  • 2.10, Попугай Кеша (?), 12:34, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И стриминга видео в терминал
     
  • 1.9, Попугай Кеша (?), 12:34, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все это прикольно и весело, и интересно. А на практике ладно, если с 10 команд используется. И усе.
     

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