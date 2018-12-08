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08.12.2018 10:36  Уязвимости в PHP и PHPMailer

В опубликованных на днях корректирующих обновлениях PHP 5.6.39, 7.0.33, 7.1.25 и 7.2.13 устранена неприятная уязвимость (CVE-2018-19518) в штатном PHP-дополнении IMAP, выявленная ещё в октябре. Уязвимость позволяет атаковать web-приложения для работы с электронной почтой или обойти системные ограничения доступа к функциям, выставляемые через опцию disable_functions в php.ini.

В случае запрета вызовов, подобных exec, system, shell_exec и passthru, уязвимость даёт возможность выполнить произвольный shell-код, в случае когда злоумышленники могут загрузить свой PHP-код на сервер (например, для продолжения атаки после эксплуатации уязвимостей в плагинах для загрузки пользовательских файлов). Уязвимость также может применяться для атаки на webmail-клиенты, позволяющие установить произвольное имя imap-сервера и передающих его в вызов imap_open без дополнительной проверки.

Суть проблемы в том, что функция imap_open, через которую осуществляется открытие соединения с IMAP-сервером, позволяет указать дополнительные параметры для обращения к почтовому ящику по сети. Возможно обращение к почтовому ящику на удалённом хосте не только с использованием протокола IMAP, но и по SSH (вызывается команда rsh, но в большинстве дистрибутивов она перенаправлена на ssh). SSH можно передать дополнительные параметры, в том числе через указание опции "-oProxyCommand=" можно определить команду для запуска прокси. Вместо прокси можно указать любой код, который будет выполнен при вызове функции imap_open. Для блокирования уязвимости в новых выпусках по умолчанию отключено обращение imap_open по rsh/ssh (imap.enable_insecure_rsh=false).

Концептуальный прототип эксплоита: 


   $server = "x -oProxyCommand=echo\tZWNobyAnMTIzNDU2Nzg5MCc+L3RtcC90ZXN0MDAwMQo=|base64\t-d|sh}";
   imap_open('{'.$server.':143/imap}INBOX', '', '') or die("\n\nError: ".imap_last_error());

Кроме того, раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-19296) в PHPMailer, популярной библиотеке для организации отправки электронных писем из приложений на языке PHP, число пользователей которой оценивается в 9 миллионов (используется в WordPress, Drupal, 1CRM, SugarCRM, Yii и Joomla). Уязвимость позволяет организовать выполнение кода через подстановку ссылки на phar-файл в составе пути, например, при отправке письма с вложением или через манипуляции с параметрами DKIM. Устраняющее проблему исправление включено в состав релиза PHPMailer 6.0.6.

Полученный файл перед отправкой на email проверяется при помощи функции file_exists(), которая автоматически выполняет десериализацию метаданных из файлов Phar (PHP Archive) при обработке путей, начинающихся с "phar://", что позволяет применить технику атаки "Phar deserialization". Организовав загрузку специально оформленного Phar-файла под видом вложения, злоумышленник может добиться выполнения своего кода на сервере. Так как функция file_exists() определяет MIME-тип по содержимому, а не по расширению, возможна передача phar-файла под видом картинки (например, phar-файл будет разобран, если его передать как evil.jpg). Похожая уязвимость недавно была выявлена в phpBB.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Неосмотрительное использование плагина jQuery-File-Upload делает многие сайты уязвимыми
  3. OpenNews: Уязвимость в движке для создания форумов phpBB
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  6. OpenNews: В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: php
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  • 1.1, Blind Vic (ok), 11:09, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >  устранена неприятная уязвимость

    Бывают приятные уязвимости?

     
     
  • 2.5, commiethebeastie (ok), 11:31, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    В айфонах которые.
     
  • 1.2, пох (?), 11:11, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    то-то я удивлялся, чего это php_imap после установки не включается автоматически, как это происходит с любым нормальным модулем. Видимо, кто-то когда-то заглядывал в его прекрасный код и сделал выводы...

    что же, ждем новую серию ssh'ных червяков - теперь через PHPmailer и imap-через-ssh впридачу... время безумных гуанокодеров :-(

     
     
  • 2.3, annual slayer (?), 11:28, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    зато можно сделать бложик с комментиками!
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Пора на WT?
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:28, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хипстеры обмазались своим пыхпых по самые помидоры.
     
     
  • 2.10, имя (?), 12:43, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для бинго в твоем комментарии не хватает: "смузи", "жс", "элеткрон", "лефтпад". В следующий раз не подведи!
     
  • 1.7, Аноним (6), 12:29, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дыра с phar так и осталась нерешенной. Suhosin вам не поможет, только смена языка разработки.
     
     
  • 2.12, пох (?), 12:50, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    фффпринципе, полагаю, там хватит однострочного патча в легко находимом месте кода.
    Но вот сколько и чего при этом поломается...

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:35, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >However, the unserialize is triggered for the phar:// wrapper in any file operation.

    Это - не уязвимость. Это - бекдор.

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 12:47, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Извиняюсь, невнимательно прочитал. Это не уязвимость и не бэкдор. Это странный дизайн функций, задействующий фильтры через модификацию строк вместо ООП.
     
  • 2.14, Аноним (6), 13:08, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там ведь можно еще заюзать udp:// tcp:// stream:// и tls:// верно?
     
  • 1.9, анан (?), 12:42, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    пыхпых как всегда
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:56, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Зато я могу делать дырявые сайты быстро и много"
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:05, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно было бы узнать, где и с чем работают все эти немногочисленные хейтеры php и systemd.
     
     
  • 2.16, Аноним (6), 14:14, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ErlangVM, Rust, Python3, Golang, NodeJS, & Ruby.
     
     
  • 3.17, Vitaliy Blats (?), 14:34, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ErlangVM, Rust, Python3, Golang, NodeJS, & Ruby.

    И шо, уже есть нормальные известные проекты на этом?)

     

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