В опубликованных на днях корректирующих обновлениях PHP 5.6.39, 7.0.33, 7.1.25 и 7.2.13 устранена неприятная уязвимость (CVE-2018-19518) в штатном PHP-дополнении IMAP, выявленная ещё в октябре. Уязвимость позволяет атаковать web-приложения для работы с электронной почтой или обойти системные ограничения доступа к функциям, выставляемые через опцию disable_functions в php.ini. В случае запрета вызовов, подобных exec, system, shell_exec и passthru, уязвимость даёт возможность выполнить произвольный shell-код, в случае когда злоумышленники могут загрузить свой PHP-код на сервер (например, для продолжения атаки после эксплуатации уязвимостей в плагинах для загрузки пользовательских файлов). Уязвимость также может применяться для атаки на webmail-клиенты, позволяющие установить произвольное имя imap-сервера и передающих его в вызов imap_open без дополнительной проверки. Суть проблемы в том, что функция imap_open, через которую осуществляется открытие соединения с IMAP-сервером, позволяет указать дополнительные параметры для обращения к почтовому ящику по сети. Возможно обращение к почтовому ящику на удалённом хосте не только с использованием протокола IMAP, но и по SSH (вызывается команда rsh, но в большинстве дистрибутивов она перенаправлена на ssh). SSH можно передать дополнительные параметры, в том числе через указание опции "-oProxyCommand=" можно определить команду для запуска прокси. Вместо прокси можно указать любой код, который будет выполнен при вызове функции imap_open. Для блокирования уязвимости в новых выпусках по умолчанию отключено обращение imap_open по rsh/ssh (imap.enable_insecure_rsh=false). Концептуальный прототип эксплоита: $server = "x -oProxyCommand=echo\tZWNobyAnMTIzNDU2Nzg5MCc+L3RtcC90ZXN0MDAwMQo=|base64\t-d|sh}"; imap_open('{'.$server.':143/imap}INBOX', '', '') or die("



Error: ".imap_last_error()); Кроме того, раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-19296) в PHPMailer, популярной библиотеке для организации отправки электронных писем из приложений на языке PHP, число пользователей которой оценивается в 9 миллионов (используется в WordPress, Drupal, 1CRM, SugarCRM, Yii и Joomla). Уязвимость позволяет организовать выполнение кода через подстановку ссылки на phar-файл в составе пути, например, при отправке письма с вложением или через манипуляции с параметрами DKIM. Устраняющее проблему исправление включено в состав релиза PHPMailer 6.0.6. Полученный файл перед отправкой на email проверяется при помощи функции file_exists(), которая автоматически выполняет десериализацию метаданных из файлов Phar (PHP Archive) при обработке путей, начинающихся с "phar://", что позволяет применить технику атаки "Phar deserialization". Организовав загрузку специально оформленного Phar-файла под видом вложения, злоумышленник может добиться выполнения своего кода на сервере. Так как функция file_exists() определяет MIME-тип по содержимому, а не по расширению, возможна передача phar-файла под видом картинки (например, phar-файл будет разобран, если его передать как evil.jpg). Похожая уязвимость недавно была выявлена в phpBB.



