07.12.2018 11:55  Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом

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|1.2, Аноним (2), 12:18, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Тестировал кто на реальном железе (например, интел+нвидиа)? Как оно вообще... запускается?) Или тот случай когда под дистрибутив надо подбирать железо...
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|3.17, Andrey Mitrofanov (?), 13:33, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Поставил devuan, теперь и включение и
> выключение моментальное.
Этот путь ложный, маладой падаван. Тёмной сторы адепты соревновались и выпячивали по 20 перезагрузок в минуту. Но больше не. Dev1 _никогда_ не кичился этим. Всё измениться может ибо. Но Сила -- неизменна.
Думай -- не пытайся. Да, прибудет с тобой, маладой. .<mode yohda=ff />
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|2.13, nobody (??), 13:08, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, ладно, в юниты приходится те же самые bash-скрипты ("портянки") прописывать.. :)
Если там более 1 команды, конечно. Так что без разницы в этом смысле..
Сколько раз везде уже люди говорили, что Systemd сервисы не останавливает, а убивает по тайм-ауту, в том числе и виртуалки. А также не размонтирует любые ФС, смонтированные вручную, а не через юниты. Эти 2 детские болезни, которые уже годами существуют, всех порядочно достали. Это не продакшен качество. Плюс куча прочего - по инету полно списков багов Systemd.
Однако есть и плюсы, ради которых он и задумывался. Для меня, например, основной это загрузка профилей сервисов. Однако их обычно используют не много. Зачастую "init 4" в sysvinit было вполне достаточно.
Других может заинтересовать ещё что-то из возможностей Systemd. Но он далеко не панацея, это точно.
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|2.21, Аноним (18), 13:39, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что заставляет людей (некоторых) думать, что другие, более вменяемые, системы инициализации это обязательно есть портянки на Баше?
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|1.14, danonimous (?), 13:22, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Много сободных дистрибутивов расплодилось...
Интерсно, за счёт чего им всем удаётся выживать? Почему бы не консолидироваться вокруг одного (GuixSD например) и запилить идельный официальный FSF дистрибутив (LTS со сроком поддержки >= 10 лет), который начать продавать с сертифицированным FSF железом по ценам ниже, чем с платной виндой, а не как обычно?
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|2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:41, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Много сободных дистрибутивов расплодилось...
Да и "несвободных" немало. Вам _они_ не мешают?
>Почему бы не
>и запилить идельный официальный FSF
> со сроком поддержки >= 10 лет),
> FSF железом по ценам ниже, чем с платной виндой
Я вижу, Вы знаете, как Сделать-Лучше-Чем(tm).
На ваше "пусть кто-нибудь другой" Вы ожидате получить в ответ что-то, кроме " сам пошё W^W^ сперва добейся " ?
Что??!
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