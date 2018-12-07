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07.12.2018 11:55  Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом

Фонд свободного ПО объявил о включении Hyperbola GNU/Linux-libre в список полностью свободных дистрибутивов. Hyperbola основан на срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Дистрибутив включает только свободные приложения, в том числе поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Сборки Hyperbola формируются для архитектур i686 и x86_64. Возможна миграция на Hyperbola существующих окружений на базе Arch Linux.

Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения. Репозиторий проекта насчитывает 5874 пакета. В качестве системы инициализации используется sysvinit с портированием некоторых наработок от проектов Devuan и Parabola (разработчики Hyperbola являются противниками systemd). Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список и блокировка на уровне конфликта зависимостей. Установка пакетов из AUR не поддерживается.

При создании проекта главной идее было создание стабильного варианта Arch Linux. В отличие от rolling-модели обновлений Arch Linux, в Hyperbola применяется классическая модель формирования релизов с длительным циклом выпуска обновлений для уже выпущенных версий (например, сформированный в 2017 году первый выпуск будет поддерживаться до 2022 года). Релиз формируется на основе определённого среза состояния Arch, который дополнительно стабилизируется. При сопровождении применяется портирование исправлений из дистрибутива Debian.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время помимо Hyperbola в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

    gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;
  • BLAG - свободная редакция Fedora Linux;
  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • GuixSD - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.
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  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/fsf-a...)
  2. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  3. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Фонд СПО признал ProteanOS полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Манифесту GNU исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnu, fsf, hyperbola
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  • 1.1, sndev (ok), 12:15, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > (разработчики Hyperbola являются противниками systemd).

    luv this :)

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:18, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Тестировал кто на реальном железе (например, интел+нвидиа)? Как оно вообще... запускается?) Или тот случай когда под дистрибутив надо подбирать железо...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:35, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Очевидно же, под Невидию только nouveau.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:29, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –7 +/
    со слезами в голосе Ну почему, почему Что заставляет людей отказаться от пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:53, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    О, боже, из-за Вас вся популяция здешних и не только анонимов теперь должна ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, ryoken (ok), 12:54, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эт не прогресс, а какой-то вантузячий svchost.exe
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:59, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я тебе скажу за себя, почему я отказался от такого прогресса стоял у меня arc... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Andrey Mitrofanov (?), 13:33, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Поставил devuan, теперь и включение и
    > выключение моментальное.

    Этот путь ложный, маладой падаван.  Тёмной сторы адепты соревновались и выпячивали по 20 перезагрузок в минуту.  Но больше не.  Dev1 _никогда_ не кичился этим.  Всё измениться может ибо.  Но Сила -- неизменна.

    Думай -- не пытайся.   Да, прибудет с тобой, маладой.  .<mode yohda=ff />

     
  • 2.13, nobody (??), 13:08, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, ладно, в юниты приходится те же самые bash-скрипты ("портянки") прописывать.. :)
    Если там более 1 команды, конечно. Так что без разницы в этом смысле..
    Сколько раз везде уже люди говорили, что Systemd сервисы не останавливает, а убивает по тайм-ауту, в том числе и виртуалки. А также не размонтирует любые ФС, смонтированные вручную, а не через юниты. Эти 2 детские болезни, которые уже годами существуют, всех порядочно достали. Это не продакшен качество. Плюс куча прочего - по инету полно списков багов Systemd.
    Однако есть и плюсы, ради которых он и задумывался. Для меня, например, основной это загрузка профилей сервисов. Однако их обычно используют не много. Зачастую "init 4" в sysvinit было вполне достаточно.
    Других может заинтересовать ещё что-то из возможностей Systemd. Но он далеко не панацея, это точно.
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 13:28, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >О, боже, как я страдаю > от этого!!!!11

    От ожирения ты страдаешь.  Скорее к дохтуру.

     
  • 2.20, Ю.Т. (?), 13:39, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    define progress
     
  • 2.21, Аноним (18), 13:39, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что заставляет людей (некоторых) думать, что другие, более вменяемые, системы инициализации это обязательно есть портянки на Баше?
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сайт Hyperbola лежит
     
  • 1.5, Антонидас (?), 12:36, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой вообще смысл в Арче без аура и без роллинг-релиза?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:39, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Иначе не достичь полной свободы
     
  • 1.7, Гентушник (ok), 12:42, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Blacklist там довольно суровый. Даже бедный zlib в списке.
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 12:55, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Blacklist там довольно суровый. Даже бедный zlib в списке.

    У zlib правильная лицензия.

     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:02, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    diff --git a blacklist txt b blacklist txt index 2a1ab1e a247816 100644 --- a b... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 13:32, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Все понятно, дистрибутив наш, а виноваты во всем они А ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, danonimous (?), 13:22, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Много сободных дистрибутивов расплодилось...
    Интерсно, за счёт чего им всем удаётся выживать? Почему бы не консолидироваться вокруг одного (GuixSD например) и запилить идельный официальный FSF дистрибутив (LTS со сроком поддержки >= 10 лет), который начать продавать с сертифицированным FSF железом по ценам ниже, чем с платной виндой, а не как обычно?
     
     
  • 2.19, Ю.Т. (?), 13:38, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На это отвечает статья http://kmkeen.com/maintainers-matter/
    Попросту:  как только пакет становится сколь-либо сложен, мнения о его правильной упаковке размножаются неудержимо.
    "Жизнь така".
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:41, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Много сободных дистрибутивов расплодилось...

    Да и "несвободных" немало.   Вам _они_ не мешают?

    >Почему бы не
    >и запилить идельный официальный FSF
    > со сроком поддержки >= 10 лет),
    > FSF железом по ценам ниже, чем с платной виндой

    Я вижу, Вы знаете, как Сделать-Лучше-Чем(tm).

    На ваше "пусть кто-нибудь другой" Вы ожидате получить в ответ что-то, кроме " сам пошё W^W^ сперва добейся " ?

    Что??!

     

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