07.12.2018 11:55  Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом

Фонд свободного ПО объявил о включении Hyperbola GNU/Linux-libre в список полностью свободных дистрибутивов. Hyperbola основан на срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Дистрибутив включает только свободные приложения, в том числе поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Сборки Hyperbola формируются для архитектур i686 и x86_64. Возможна миграция на Hyperbola существующих окружений на базе Arch Linux. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения. Репозиторий проекта насчитывает 5874 пакета. В качестве системы инициализации используется sysvinit с портированием некоторых наработок от проектов Devuan и Parabola (разработчики Hyperbola являются противниками systemd). Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список и блокировка на уровне конфликта зависимостей. Установка пакетов из AUR не поддерживается. При создании проекта главной идее было создание стабильного варианта Arch Linux. В отличие от rolling-модели обновлений Arch Linux, в Hyperbola применяется классическая модель формирования релизов с длительным циклом выпуска обновлений для уже выпущенных версий (например, сформированный в 2017 году первый выпуск будет поддерживаться до 2022 года). Релиз формируется на основе определённого среза состояния Arch, который дополнительно стабилизируется. При сопровождении применяется портирование исправлений из дистрибутива Debian. Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время помимо Hyperbola в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана; BLAG - свободная редакция Fedora Linux;

Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;

Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;

Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

GuixSD - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. \



