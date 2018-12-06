06.12.2018 22:15  Релиз языка программирования PHP 7.3

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 7.3. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые улучшения в PHP 7.3: Реализован гибкий синтаксис многострочной вставки (строки heredoc и nowdoc), не требующий обязательного перевода строк после маркера окончания блока и допускающий выравнивание отступами;

Добавлена поддержка назначения ссылок в list(): синтаксис "list($a, &$b) = $array;", эквивалентный присвоению "$a = $array[0]; $b =& $array[1];". Предложен также упрощённый синтаксис присвоения позволяющий указывать вместо "list()" квадратные скобки, например "[$a, &$b] = $array;"

При вызове функций и методов теперь допускается оставление запятых в конце списка аргументов, например, "unset($foo, $bar, $baz,)";

Расширение PCRE переведено на ветку PCRE2;

Выражение "instanceof" теперь допускает указание литералов в качестве первого операнда (в такой ситуации результат всегда будет FALSE);

Добавлено новое исключение CompileError, наследуемое от ParseError и генерирующее для некоторых типов ошибок перехватываемое событие CompileError вместо фатальной ошибки;

Значительно расширены возможности и увеличена производительность дополнения MBString, в том числе добавлены полноценные средства для манипуляций с регистром символов (MB_CASE_LOWER, MB_CASE_UPPER, MB_CASE_TITLE, MB_CASE_FOLD и т.п.), до версии 11 обновлена поддержка спецификаций Unicode, добавлена поддержка строк, размером больше 2 Гб, в функциях mb_ereg_*() добавлена поддержка именованного захвата элементов. Объявлены устаревшими вызовы mbereg_*(), вместо которых следует использовать corresponding mb_ereg_*();

В заголовок страницы phpinfo(), добавлено отображение переменной PHP_VERSION;

В расширение Date добавлен метод DateTime::createFromImmutable();

В расширение GD в функции imagecreatefromstring() появилась поддержка создания изображений в формате WebP;

Представлена новая функция net_get_interfaces() для получения информации о доступных сетевых интерфейсах;

Улучшена работа сборщика мусора;

Переработан PHP-скрипт ext_skel (генерирует шаблоны кода дополнений), который теперь можно полноценно запускать в Windows без дополнительных зависимостей ('php ext_skel.php');

Объявлено устаревшим определение имён констант не чувствительных к регистру символов (определялись при помощи указания в define специального флага).

Прекращена поддержка платформы BeOS.



