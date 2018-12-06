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06.12.2018 22:15  Релиз языка программирования PHP 7.3

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 7.3. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 7.3:

  • Реализован гибкий синтаксис многострочной вставки (строки heredoc и nowdoc), не требующий обязательного перевода строк после маркера окончания блока и допускающий выравнивание отступами;
  • Добавлена поддержка назначения ссылок в list(): синтаксис "list($a, &$b) = $array;", эквивалентный присвоению "$a = $array[0]; $b =& $array[1];". Предложен также упрощённый синтаксис присвоения позволяющий указывать вместо "list()" квадратные скобки, например "[$a, &$b] = $array;"
  • При вызове функций и методов теперь допускается оставление запятых в конце списка аргументов, например, "unset($foo, $bar, $baz,)";
  • Расширение PCRE переведено на ветку PCRE2;
  • Выражение "instanceof" теперь допускает указание литералов в качестве первого операнда (в такой ситуации результат всегда будет FALSE);
  • Добавлено новое исключение CompileError, наследуемое от ParseError и генерирующее для некоторых типов ошибок перехватываемое событие CompileError вместо фатальной ошибки;
  • Значительно расширены возможности и увеличена производительность дополнения MBString, в том числе добавлены полноценные средства для манипуляций с регистром символов (MB_CASE_LOWER, MB_CASE_UPPER, MB_CASE_TITLE, MB_CASE_FOLD и т.п.), до версии 11 обновлена поддержка спецификаций Unicode, добавлена поддержка строк, размером больше 2 Гб, в функциях mb_ereg_*() добавлена поддержка именованного захвата элементов. Объявлены устаревшими вызовы mbereg_*(), вместо которых следует использовать corresponding mb_ereg_*();
  • В заголовок страницы phpinfo(), добавлено отображение переменной PHP_VERSION;
  • В расширение Date добавлен метод DateTime::createFromImmutable();
  • В расширение GD в функции imagecreatefromstring() появилась поддержка создания изображений в формате WebP;
  • Представлена новая функция net_get_interfaces() для получения информации о доступных сетевых интерфейсах;
  • Улучшена работа сборщика мусора;
  • Переработан PHP-скрипт ext_skel (генерирует шаблоны кода дополнений), который теперь можно полноценно запускать в Windows без дополнительных зависимостей ('php ext_skel.php');
  • Объявлено устаревшим определение имён констант не чувствительных к регистру символов (определялись при помощи указания в define специального флага).
  • Прекращена поддержка платформы BeOS.


  1. Главная ссылка к новости (http://php.net/archive/2018.ph...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.2
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  4. OpenNews: В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.1
  6. OpenNews: Доступен Composer 1.0.0, менеджер зависимостей для PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: php
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  • 1, оттуда (?), 22:17, 06/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Живой!
     
  • 2, Аноним (2), 22:18, 06/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отличная новость.
     

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