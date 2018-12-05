05.12.2018 07:27  Выпущен патч, решающий проблему с blq-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных

> Не видел, именно поэтому так и считаю.

> А ext (включая и ext4) за это же время валились не раз

> и даже не два. у меня xfs (без lvm под ней, что, в общем, проблема отдельная - снапов нет, управления стором нет, чего ни хватишься, из положенного современным fs, ничего нет) валилась сотни. Просто вот в рутинном режиме - упало, не поднимается, reinstall.

А ext4 - ну да, не раз, и не два, а может даже целых пять, и то каждый раз восстанавливалась. про ext3 не надо, это был полный беспросветный п-ц, до появления barriers и log integrity checks.

Гугль ПЯТЬ лет самостоятельно поддерживал полумертвую ext2, чтобы не переходить на это убожище (обычной 2 пользоваться обычному смертному тоже было нельзя, как из-за вшитых ограничений так и из-за "мы тут опять massive filesystem corruption поправили, но только в 3, до 2 как-то руки не дошли пока", несколько раз).

