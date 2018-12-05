05.12.2018 07:27  Выпущен патч, решающий проблему с blq-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных

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|3.24, А (??), 11:40, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Действительно, срок годности превышен, надо утилизировать, что бы не отравиться. Потреблять все свежее, что бы здоровье было крепче.
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|4.28, Анимус (?), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На твоём локалхосте всем плевать, что ты там употребляешь. А обновления безпасности для ветки 4.18 больше не поставляются, или 4.14, или 4.19.
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|6.38, Аноним (38), 12:40, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В в бубунту бекпортируют патчи безопасности и как качественно они это делают на их совести ибо тестят это только на бубунту.
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|4.59, Аноним (-), 15:08, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Везде 4.4 ЧЯДНТ?
Свежее железо не используешь, etc. А так вон там и 2.6.32 предлагают, еще и на ноут.
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|4.82, OldFart (?), 16:45, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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После того как красная шапка отказалась продолжать супортить БТРФС, у кого то еще есть надежда что взлетит ?
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|3.11, Q (??), 10:37, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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дык 2.6.32 до сих пор поддерживается в RHEL/Centos 6.10 и будет поддерживаться еще пару лет...
На нетбуке с древним атомом - самое то :)
2.6.32 и второгном
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|5.45, Q (??), 13:06, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну хоть не тормозит особо. После старта жрет 300- метров озу. Новые дистры там печальнее смотрятся.
А батарея... за 8 лет от нее мало что осталось. На проводе висит. Вилка от бп маленькая, а не блямба, как у ноутов побольше.
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|2.14, dimez (?), 11:10, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> pti=off l1tf=off spectre_v2=off spec_store_bypass_disable=on nospectre_v1 nospec_store_bypass_disable nospectre_v2 nopti spectre_v2_user=off
У тебя ОКР что ли? 2 опции распихал в 9.
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|5.73, пох (?), 16:19, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А что, ядро без этого acpi не пользуется? Оно вроде по дефолту
> acpi, кроме случаев когда тот поломан в терминальной стадии. Так то
именно так - и если тебе повезло с именно такой конфигурацией - а ты еще и прооверрайдил ее "я лучше знаю", то потом странно удивляться, что что-то виснет.
> он поломан почти всегда и везде, жестоко глюча на всем что
> не винда
ну конечно, во всем виноваты жы...ой, простите, винда проклятая.
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|6.84, Аноним (84), 17:23, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не винда, а acpi, написали ж. Просто если посмотреть, как решаются проблемы с ним и количество подпорок.
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|6.86, Аноним (86), 17:46, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> ну конечно, во всем виноваты жы...ой, простите, винда проклятая.
монополия microsoft в том числе виновата
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|3.41, Crazy Alex (ok), 12:47, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Бороться с багом в ядре надо фиксом, а до того - откатывая версию до предыдущей рабочей, а не пытаться на лету править.
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|4.64, nonimus (?), 15:25, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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zfs борется не с багами ядра, а с bit rotting / silent data corruption.
То, что кто-то умудрился это сделать на уровне ядра - заслуга разработчиков ядра.
Примерно тех же самых, что и чексуммы в ext4 не хотели, потому что это дело накопителя.
Думаю, теперь у них точка зрения немного изменилась.
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|5.74, пох (?), 16:21, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> zfs борется не с багами ядра, а с bit rotting / silent
> data corruption.
> То, что кто-то умудрился это сделать на уровне ядра - заслуга разработчиков
> ядра.
> Примерно тех же самых, что и чексуммы в ext4 не хотели, потому
> что это дело накопителя.
> Думаю, теперь у них точка зрения немного изменилась.
да не, зря ты думаешь. Они не думают - систему переустановят, git clone с кернелорг, и дальше кодошлепствовать, все равно у них на той fs ничего кроме порно с пингвинами ценного не было, а там выпавшие сотни пикселей никто не заметил.
системы используемые исключительно для пересборки нового ведра к этому багу устойчивы ;-)
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|3.13, Аноним (13), 11:04, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–13 +/–
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BTRFS. Ибо эта ваша ext4 - устаревший шлак, без каких-либо современных плюшек и преимуществ.
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|6.66, Аноним (-), 15:28, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Ему данные надоели.
Фейсбуку не надоели, а шигорину надоели. Впрочем, чего от эксперта по NDA ожидать. Наверное не объективного взглядя на Linux.
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|7.75, пох (?), 16:24, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> Ему данные надоели.
> Фейсбуку не надоели, а шигорину надоели. Впрочем, чего от эксперта по NDA
пейсбуку твоих данных не жалко вот совсем.
Кстати, народ недавно жаловался на пустые ленты (потом потихоньку снова начавшие заполняться) - так что похоже я был неправ, предполагая что relation graphs они хранят как-то отдельно от котиков, как ценный товар. Чо там ценного - за неделю ты заново всю картотеку на себя заполнишь...
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|5.27, пох (?), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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не, ну на атоме с двумя запаянными гигами и 80G ssd прошлого века - я уверен, не нужны.
ext2 will be enough
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|6.77, Аноним84701 (ok), 16:27, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Как минимум чексуммы сильно помогают.
Авторитеты
> 17.02.2015 17:48 Выпуск systemd 219 с поддержкой расширенных возможностей Btrfs
утверждают, что там даже error correction есть ;)
https://lists.freedesktop.org/archives/systemd-devel/2015-February/028514.html
> Lennart Poettering lennart at poettering.net
> Wed Feb 18 02:07:38 PST 2015
[...]
> But btrfs checksumming cannot fix things for you either if you lose non-trivial amounts of data. It might be able to fix a few bits of errors, but not non-trivial amounts. I mean, that's a simple property of error correction codes: the more you want to be able to correct the longer must your checksum be
>
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|5.78, пох (?), 16:29, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Пока в БТРе не будет нормального multipath'а делать ему в производстве нечего!
md0 : active multipath sdb[0] sdc[1] sdd[2]
83824870 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
/dev/md0 /srv btrfs rw,relatime,space_cache,subvolid=5,subvol=/ 0 0
не вижу проблемы.
У воспетого xfs точно такой же "multipath".
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|4.20, вейланд (?), 11:30, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Xfs не умеет уменьшаться. Вот так разбил жестак, через годик решил поменять разбивку - а хрен тебе.
Так что только jfs, только хардкор.
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|5.42, Stax (ok), 12:47, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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jfs прикольная, но незаслуженно забытая. Но проблема у нее все-таки была: фрагментация со временем копилось что-то сильно. Вроде и экстенты есть, но почему-то через годик-другой эксплуатации реально тормозить начинало. Возможно даже не сами данные, а метаданные по большим файлам фрагментировались, либо может кэширование метаданных и записей каталогов хуже работало, чем в ext2/3/4. В общем, не очень приятный эффект, особенно на многодисковых рейдах.
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|4.29, пох (?), 11:46, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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вы просто не видели ее крэшей.
Я вот для себя не могу решить, можно ли ей + lvm хотя бы сейчас-то пользоваться, или проблема в любой момент проявится снова.
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|6.36, Аноним 80_уровня (ok), 12:03, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Насчёт LVM хорошей статвыборки у меня нет — единственная машина с xfs на LVM поверх софтового RAID5, года четыре без проблем, тьфу-тьфу.
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|7.43, Crazy Alex (ok), 12:53, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да это у человека травма какая-то lvm + xfs - это давний рекомендованный сетап редхата, соответственно пашет оно прекрасно.
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|6.80, пох (?), 16:36, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Не видел, именно поэтому так и считаю.
> А ext (включая и ext4) за это же время валились не раз
> и даже не два.
у меня xfs (без lvm под ней, что, в общем, проблема отдельная - снапов нет, управления стором нет, чего ни хватишься, из положенного современным fs, ничего нет) валилась сотни. Просто вот в рутинном режиме - упало, не поднимается, reinstall.
А ext4 - ну да, не раз, и не два, а может даже целых пять, и то каждый раз восстанавливалась.
про ext3 не надо, это был полный беспросветный п-ц, до появления barriers и log integrity checks.
Гугль ПЯТЬ лет самостоятельно поддерживал полумертвую ext2, чтобы не переходить на это убожище (обычной 2 пользоваться обычному смертному тоже было нельзя, как из-за вшитых ограничений так и из-за "мы тут опять massive filesystem corruption поправили, но только в 3, до 2 как-то руки не дошли пока", несколько раз).
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|4.63, Адекват (ok), 15:20, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство, помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между df -h и du -sh / показывала 10Gb
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|5.72, пох (?), 16:16, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство,
> помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между
> df -h и du -sh / показывала 10Gb
имя сестра, имя - в смысле, на какой версии чего у тебя такое происходит?
И насколько часто - один раз - не п-с?
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|6.83, Andrey Mitrofanov (?), 17:00, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство,
>> помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между
>> df -h и du -sh / показывала 10Gb
#>> du -sh /
> имя сестра, имя - в смысле, на какой версии чего у тебя
Да, /var/log он почислил, а апач, сислог и проч.шатию-братию, держащую удалённый лог на добавление, -- не-по-пере-запускал.
Вангую: версия -- любая!
> такое происходит?
> И насколько часто - один раз - не п-с?
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|4.68, Аноним (-), 15:32, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Для себя считаю, что xfs — FS выбора в течение последних почти
> пятнадцати лет.
Ужасно слоупочный по метаданным. Все 15 лет к ряду.
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|5.81, пох (?), 16:41, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Ред хат сказал xfs значит будет xfs.
> И менеджмент к нему на пихтонрасте, с lvm, пытающийся изобразить из этого
там вроде nodejs с angular жеж ?
> эрзац-подобие btrfs/zfs. Кушайте не обляпайтесь. Правда что там сделают корпоративные
> индусы - вы наверное догадываетесь.
это зависит от длины и весомости палки, которой их колотят. В смысле, не надо думать, что индусы из дельфикса сделают вам лучше, или ораклосузя расстарается. Палок редхату щас новых завезут.
> И если не дай боже у вас нет упса и генераторов и длительная операция с ФС завалится
упсы и генераторы не панацея, к сожалению. И могут отдельно подгадить в самый неподходящий момент.
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|3.85, Аноним (85), 17:33, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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При этом этот none по умолчанию выставлен в ядре для всех dm-устройств без возможности изменения. А dm используется в том числе и шифрованными LUKS-разделами.
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