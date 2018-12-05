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05.12.2018 07:27  Выпущен патч, решающий проблему с blq-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных

Дженс Эксбо (Jens Axboe), мэйнтейнер подсистемы блочных устройств, подготовил патч, решающий проблему с файловой системой ext4 в ядре Linux 4.19, которая может привести к повреждению данных. Проблема проявляется при сборке ядра с опцией "CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT=y", которая выставляется по умолчанию начиная с версии 4.19. Необходимым условием также является работа без планировщика ввода-вывода (/sys/devices/virtual/block/*/queue/scheduler содержит значение "none").

Так как источник проблемы не специфичен для ext4 и присутствует в слое разделения очередей для блочных устройств ("blk-mq"), то теоретически проблема могла затрагивать и другие файловые системы, но в силу популярности проявление проблемы пока зафиксировано только для Ext4 (дополнение: пользователи ZFS зафиксировали появление в логах предупреждений о нарушении контрольных сумм для разных дисков в RAID-Z, которые связываются с обсуждаемой ошибкой).

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.kernel.org/sh...)
  2. OpenNews: Проблема, приводящая к потере данных при использовании в Linux SSD-накопителей Samsung
  3. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
  4. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  5. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI приводит к неработоспособности некоторых ноутбуков Samsung
  6. OpenNews: Загрузка Linux в режиме UEFI выводит из строя некоторые модели ноутбуков Thinkpad
Автор новости: plan8
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, bug, ext4
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:53, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Хорошо, что у меня везде mq-deadline выставлен)
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Слава богу мне его Debian testing не прислал и я сижу на 4.18.
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 10:30, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что хорошего в использовании ядра с истекшим сроком жизни? Либо 4.19, либо 4.14.
     
     
  • 3.24, А (??), 11:40, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Действительно, срок годности превышен, надо утилизировать, что бы не отравиться. Потреблять все свежее, что бы здоровье было крепче.
     
     
  • 4.28, Анимус (?), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    На твоём локалхосте всем плевать, что ты там употребляешь. А обновления безпасности для ветки 4.18 больше не поставляются, или 4.14, или 4.19.
     
     
  • 5.34, Аноним (2), 11:54, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Доо, а в бубунту 4.15. А мужики-то не знали, что у них там обновлений безопасности нету))
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 12:40, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В в бубунту бекпортируют патчи безопасности и как качественно они это делают на их совести ибо тестят это только на бубунту.
     
  • 3.54, 4.4 (?), 15:01, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Везде 4.4 ЧЯДНТ?
     
     
  • 4.59, Аноним (-), 15:08, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Везде 4.4 ЧЯДНТ?

    Свежее железо не используешь, etc. А так вон там и 2.6.32 предлагают, еще и на ноут.


     
  • 1.3, plan8 (?), 09:54, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    При более внимательном взгляду на обсуждения бага 201685 видно, что эта проблема проявилась и у пользователей ZFS.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 15:01, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ZFS не часть ядра - поэтому врядли линуксных ядерщиков колышет что в нем. А вот ext4...
     
     
  • 3.61, plan8 (?), 15:12, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С btrfs аналогично: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=201685#c211
     
     
  • 4.82, OldFart (?), 16:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После того как красная шапка отказалась продолжать супортить БТРФС, у кого то еще есть надежда что взлетит ?
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:00, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –14 +/
    3.10.0-957.1.3.el7 смотрит на всё это как на школьников
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:11, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ты бы ещё на 2.6.32 сидел и хвастался этим.
     
     
  • 3.11, Q (??), 10:37, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    дык 2.6.32 до сих пор поддерживается в RHEL/Centos 6.10 и будет поддерживаться еще пару лет...
    На нетбуке с древним атомом - самое то :)
    2.6.32 и второгном
     
     
  • 4.32, Аноим (?), 11:52, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    RHEL на нетбуке?..

    10 минут работы от батареи вас устраивают?

     
     
  • 5.45, Q (??), 13:06, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хоть не тормозит особо. После старта жрет 300- метров озу. Новые дистры там печальнее смотрятся.
    А батарея... за 8 лет от нее мало что осталось. На проводе висит. Вилка от бп маленькая, а не блямба, как у ноутов побольше.
     
     
  • 6.60, Аноним (-), 15:10, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А дебиан с XFCE 250 жрет Это как 64-битная инсталляция А для совсем тощих можн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.46, Q (??), 13:10, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До 15 года была минт-9, коя на 10.04 сделана. Потом вот - центось.
     
  • 4.58, Аноним (-), 15:06, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А он там хотя-бы GPU цепляет вообще, такой красивый И софт вокруг не напрягает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:16, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > 3.10.0-957.1.3.el7
    > 957

    Блажен кто верует.

     
     
  • 3.23, пох (?), 11:38, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    собственно, да - кто сказал что баг не бэкпортирован А вот теперь иди и трахайс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:14, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    у меня вообще вот такая портянка в etc default grub GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, dimez (?), 11:10, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > pti=off l1tf=off spectre_v2=off spec_store_bypass_disable=on nospectre_v1 nospec_store_bypass_disable nospectre_v2 nopti spectre_v2_user=off

    У тебя ОКР что ли? 2 опции распихал в 9.

     
  • 2.21, ryoken (ok), 11:34, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А где net.ifnames=0 и intel_iommu=on ?
     
  • 2.25, пох (?), 11:42, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    ну так может потому оно у тебя и виснет, что ты понапихал неведомых заклинаний, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.40, Crazy Alex (ok), 12:44, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тому, у кому fancontrol  нужен, вестимо
     
     
  • 4.65, Аноним (-), 15:26, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А что, ядро без этого acpi не пользуется Оно вроде по дефолту acpi, кроме случа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, пох (?), 16:19, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А что, ядро без этого acpi не пользуется? Оно вроде по дефолту
    > acpi, кроме случаев когда тот поломан в терминальной стадии. Так то

    именно так - и если тебе повезло с именно такой конфигурацией - а ты еще и прооверрайдил ее "я лучше знаю", то потом странно удивляться, что что-то виснет.

    > он поломан почти всегда и везде, жестоко глюча на всем что
    > не винда

    ну конечно, во всем виноваты жы...ой, простите, винда проклятая.


     
     
  • 6.84, Аноним (84), 17:23, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не винда, а acpi, написали ж. Просто если посмотреть, как решаются проблемы с ним и количество подпорок.
     
  • 6.86, Аноним (86), 17:46, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну конечно, во всем виноваты жы...ой, простите, винда проклятая.

    монополия microsoft в том числе виновата

     
  • 2.57, 4.4 (?), 15:05, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шапочку из фольги на сервер не забыл надеть?
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:26, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В целом что с ZFS, он сам разруливает в случае проблем в избыточных RAID, правильно понял?
     
     
  • 2.19, ddd788 (?), 11:26, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, ZFS определяет расхождение между контрольными суммами, полученными с разных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.41, Crazy Alex (ok), 12:47, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бороться с багом в ядре надо фиксом, а до того - откатывая версию до предыдущей рабочей, а не пытаться на лету править.
     
     
  • 4.64, nonimus (?), 15:25, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    zfs борется не с багами ядра, а с bit rotting / silent data corruption.
    То, что кто-то умудрился это сделать на уровне ядра - заслуга разработчиков ядра.
    Примерно тех же самых, что и чексуммы в ext4 не хотели, потому что это дело накопителя.
    Думаю, теперь у них точка зрения немного изменилась.

     
     
  • 5.74, пох (?), 16:21, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > zfs борется не с багами ядра, а с bit rotting / silent
    > data corruption.
    > То, что кто-то умудрился это сделать на уровне ядра - заслуга разработчиков
    > ядра.
    > Примерно тех же самых, что и чексуммы в ext4 не хотели, потому
    > что это дело накопителя.
    > Думаю, теперь у них точка зрения немного изменилась.

    да не, зря ты думаешь. Они не думают - систему переустановят, git clone с кернелорг, и дальше кодошлепствовать, все равно у них на той fs ничего кроме порно с пингвинами ценного не было, а там выпавшие сотни пикселей никто не заметил.

    системы используемые исключительно для пересборки нового ведра к этому багу устойчивы ;-)

     
  • 5.88, Аноним (86), 17:54, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Думаю, теперь у них точка зрения немного изменилась.

    А чем чексуммы здесь бы помогли?

     
  • 3.87, Аноним (86), 17:51, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    а можете рассказать подробней, как ext4 171 определяет расхождение между контр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним 80_уровня (ok), 10:37, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отличный заголовок. Подумал, что статья про окончательное решение вопроса ext4.
     
     
  • 2.12, blackst0ne (ok), 10:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем заменять-то? И зачем?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:04, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    BTRFS. Ибо эта ваша ext4 - устаревший шлак, без каких-либо современных плюшек и преимуществ.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:13, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюшки BTRFS нужны всем?
     
     
  • 5.17, Michael Shigorin (ok), 11:17, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +19 +/
    Ему данные надоели.
     
     
  • 6.66, Аноним (-), 15:28, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ему данные надоели.

    Фейсбуку не надоели, а шигорину надоели. Впрочем, чего от эксперта по NDA ожидать. Наверное не объективного взглядя на Linux.

     
     
  • 7.75, пох (?), 16:24, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ему данные надоели.
    > Фейсбуку не надоели, а шигорину надоели. Впрочем, чего от эксперта по NDA

    пейсбуку твоих данных не жалко вот совсем.

    Кстати, народ недавно жаловался на пустые ленты (потом потихоньку снова начавшие заполняться) - так что похоже я был неправ, предполагая что relation graphs они хранят как-то отдельно от котиков, как ценный товар. Чо там ценного - за неделю ты заново всю картотеку на себя заполнишь...

     
  • 5.27, пох (?), 11:45, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не, ну на атоме с двумя запаянными гигами и 80G ssd прошлого века - я уверен, не нужны.

    ext2 will be enough

     
  • 5.39, Аноним (38), 12:42, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум чексуммы сильно помогают.
     
     
  • 6.76, ааа (??), 16:25, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они есть и в XFS, так-то.
     
  • 6.77, Аноним84701 (ok), 16:27, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как минимум чексуммы сильно помогают.

    Авторитеты
    > 17.02.2015 17:48  Выпуск systemd 219 с поддержкой расширенных возможностей Btrfs

    утверждают, что там даже error correction есть ;)
    https://lists.freedesktop.org/archives/systemd-devel/2015-February/028514.html
    > Lennart Poettering lennart at poettering.net
    > Wed Feb 18 02:07:38 PST 2015

    [...]
    > But btrfs checksumming cannot fix things for you either if you lose non-trivial amounts of data. It might be able to fix a few bits of errors, but not non-trivial amounts. I mean, that's a simple property of error correction codes: the more you want to be able to correct the longer must your checksum be
    >

     
  • 4.18, Аноним (18), 11:17, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну или на Шишкина обратить внимание.
     
     
  • 5.67, Аноним (-), 15:32, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше не обращать, потому что его недостатки высосаны из пальца, типа забития ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, псевдонимус (?), 11:53, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Избавление от головной боли методом отрубания головы?
     
  • 4.71, SysA (?), 15:55, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока в БТРе не будет нормального multipath'а делать ему в производстве нечего!
     
     
  • 5.78, пох (?), 16:29, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пока в БТРе не будет нормального multipath'а делать ему в производстве нечего!

    md0 : active multipath sdb[0] sdc[1] sdd[2]
          83824870 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

    /dev/md0 /srv btrfs rw,relatime,space_cache,subvolid=5,subvol=/ 0 0

    не вижу проблемы.

    У воспетого xfs точно такой же "multipath".

     
  • 3.16, Аноним 80_уровня (ok), 11:15, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для себя считаю, что xfs — FS выбора в течение последних почти пятнадцати лет.
     
     
  • 4.20, вейланд (?), 11:30, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Xfs не умеет уменьшаться. Вот так разбил жестак, через годик решил поменять разбивку - а хрен тебе.

    Так что только jfs, только хардкор.

     
     
  • 5.22, ryoken (ok), 11:36, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Напарывался на сие ровно 1 раз, решил пертаскиванием системы на более объёмистый... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.31, Аноним 80_уровня (ok), 11:52, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для меня неактуально, поэтому и написал "считаю для себя".
    На край для переразбивки всегда есть бэкап на ленту или ещё куда.
     
  • 5.42, Stax (ok), 12:47, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    jfs прикольная, но незаслуженно забытая. Но проблема у нее все-таки была: фрагментация со временем копилось что-то сильно. Вроде и экстенты есть, но почему-то через годик-другой эксплуатации реально тормозить начинало. Возможно даже не сами данные, а метаданные по большим файлам фрагментировались, либо может кэширование метаданных и записей каталогов хуже работало, чем в ext2/3/4. В общем, не очень приятный эффект, особенно на многодисковых рейдах.
     
     
  • 6.70, Аноним (-), 15:42, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В ней просто нет ничего интересного Обычная файлушка Довольно слоупочная Прод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.29, пох (?), 11:46, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы просто не видели ее крэшей.

    Я вот для себя не могу решить, можно ли ей + lvm хотя бы сейчас-то пользоваться, или проблема в любой момент проявится снова.

     
     
  • 5.30, Аноним 80_уровня (ok), 11:49, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не видел, именно поэтому так и считаю.
    А ext (включая и ext4) за это же время валились не раз и даже не два.
     
     
  • 6.36, Аноним 80_уровня (ok), 12:03, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Насчёт LVM хорошей статвыборки у меня нет — единственная машина с xfs на LVM поверх софтового RAID5, года четыре без проблем, тьфу-тьфу.
     
     
  • 7.43, Crazy Alex (ok), 12:53, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да это у человека травма какая-то lvm + xfs - это давний рекомендованный сетап редхата, соответственно пашет оно прекрасно.
     
     
  • 8.52, Минона (ok), 14:35, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    давний?!
    емнип, в дефолте она с 7-й сентоси идет, в 6-й её (xfs) даже в исталляторе нету.
     
  • 6.80, пох (?), 16:36, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не видел, именно поэтому так и считаю.
    > А ext (включая и ext4) за это же время валились не раз
    > и даже не два.

    у меня xfs (без lvm под ней, что, в общем, проблема отдельная - снапов нет, управления стором нет, чего ни хватишься, из положенного современным fs, ничего нет) валилась сотни. Просто вот в рутинном режиме - упало, не поднимается, reinstall.
    А ext4 - ну да, не раз, и не два, а может даже целых пять, и то каждый раз восстанавливалась.

    про ext3 не надо, это был полный беспросветный п-ц, до появления barriers и log integrity checks.
    Гугль ПЯТЬ лет самостоятельно поддерживал полумертвую ext2, чтобы не переходить на это убожище (обычной 2 пользоваться обычному смертному тоже было нельзя, как из-за вшитых ограничений так и из-за "мы тут опять massive filesystem corruption поправили, но только в 3, до 2 как-то руки не дошли пока", несколько раз).

     
  • 4.63, Адекват (ok), 15:20, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство, помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между df -h и du -sh / показывала 10Gb
     
     
  • 5.72, пох (?), 16:16, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство,
    > помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между
    > df -h и du -sh / показывала 10Gb

    имя сестра, имя - в смысле, на какой версии чего у тебя такое происходит?
    И насколько часто - один раз - не п-с?

     
     
  • 6.83, Andrey Mitrofanov (?), 17:00, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> да-да, там все хорошо, пока не начнет магическим образом исчезать свободное пространство,
    >> помогает только утилита ***xfs*** вместо звездочек что-то там. Реально разница между
    >> df -h и du -sh / показывала 10Gb

    #>> du -sh /

    > имя сестра, имя - в смысле, на какой версии чего у тебя

    Да,  /var/log он почислил, а апач, сислог и проч.шатию-братию, держащую удалённый лог на добавление, -- не-по-пере-запускал.

    Вангую: версия -- любая!

    > такое происходит?
    > И насколько часто - один раз - не п-с?

     
  • 4.68, Аноним (-), 15:32, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для себя считаю, что xfs — FS выбора в течение последних почти
    > пятнадцати лет.

    Ужасно слоупочный по метаданным. Все 15 лет к ряду.

     
  • 3.26, igroeb (?), 11:42, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ZFS
     
  • 3.56, 4.4 (?), 15:04, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ред хат сказал xfs значит будет xfs.
     
     
  • 4.69, Аноним (-), 15:34, 05/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И менеджмент к нему на пихтонрасте, с lvm, пытающийся изобразить из этого эрзац-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.81, пох (?), 16:41, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Ред хат сказал xfs значит будет xfs.
    > И менеджмент к нему на пихтонрасте, с lvm, пытающийся изобразить из этого

    там вроде nodejs с angular жеж ?
    > эрзац-подобие btrfs/zfs. Кушайте не обляпайтесь. Правда что там сделают корпоративные
    > индусы - вы наверное догадываетесь.

    это зависит от длины и весомости палки, которой их колотят. В смысле, не надо думать, что индусы из дельфикса сделают вам лучше, или ораклосузя расстарается. Палок редхату щас  новых завезут.


    > И если не дай боже у вас нет упса и генераторов и длительная операция с ФС завалится

    упсы и генераторы не панацея, к сожалению. И могут отдельно подгадить в самый неподходящий момент.

     
     ....нить скрыта, показать (35)

  • 1.44, Аноним (44), 12:59, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Народ, noop deadline [cfq] (по умолчанию в Fedora) не подвержен?
     
     
  • 2.47, plan8 (?), 13:31, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Набор планировщиков говорит о том, что blk-mq не включен.
    Так что можно не беспокоиться.
     
     
  • 3.49, Аноним (44), 13:55, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Благодарю.
     
  • 1.48, Аноним (48), 13:55, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня в arch'е linux 4.19, я чувствую себя бесплатным бетатестером-ослом.
     
     
  • 2.50, A (?), 14:15, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Использовать lts-ядро религия не позволяет?
     
  • 2.51, Mike Lee (?), 14:21, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Разве не в этом фича арча?
     
  • 2.55, 4.4 (?), 15:02, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем тебе тогда арч переходи на девиан стейбл вот там софт проверенный временем.
     
  • 1.62, Адекват (ok), 15:14, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Арчеводы уже отхавали. Гармония проблем от новизны.
     
     
  • 2.79, helloworld (?), 16:30, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В арче по-умолчанию mq-deadline. Тех, кто зачем-то сделал [none], не наблюдается.
     
     
  • 3.85, Аноним (85), 17:33, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При этом этот none по умолчанию выставлен в ядре для всех dm-устройств без возможности изменения. А dm используется в том числе и шифрованными LUKS-разделами.
     

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