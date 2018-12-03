03.12.2018 11:10  Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp

Сформирован корректирующий выпуск интерпретатора языка программирования Perl 5.28.1, в котором устранена опасная уязвимость (CVE-2018-18311). Проблема позволяет инициировать целочисленное переполнение, которое в дальнейшем приводит к переполнению буфера, при присвоении переменной окружения очень большого значения (более 4 Гигабайт).

Уязвимости подвержены приложения на языке Perl, которые выставляют переменные окружения через хэш %ENV с использованием в них значений на основе передаваемых пользователем данных. Проблема вызвана переполнением 32-разрядного счётчика размера строки в функции Perl_my_setenv.

Кроме того, в обновлении Perl 5.28.1 устранены три уязвимости в обработчике регулярных выражений (regcomp.c), которые могут привести к переполнению буфера: CVE-2018-18312 (reg_node), CVE-2018-18313 (S_grok_bslash_N) и CVE-2018-18314 (S_regatom). Уязвимости могут использоваться для атаки на приложения, в которых при построении регулярных выражений (непосредственно внутри regex) используются непроверенные внешние данные.



