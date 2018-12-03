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03.12.2018 11:10  Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp

Сформирован корректирующий выпуск интерпретатора языка программирования Perl 5.28.1, в котором устранена опасная уязвимость (CVE-2018-18311). Проблема позволяет инициировать целочисленное переполнение, которое в дальнейшем приводит к переполнению буфера, при присвоении переменной окружения очень большого значения (более 4 Гигабайт).

Уязвимости подвержены приложения на языке Perl, которые выставляют переменные окружения через хэш %ENV с использованием в них значений на основе передаваемых пользователем данных. Проблема вызвана переполнением 32-разрядного счётчика размера строки в функции Perl_my_setenv.

Кроме того, в обновлении Perl 5.28.1 устранены три уязвимости в обработчике регулярных выражений (regcomp.c), которые могут привести к переполнению буфера: CVE-2018-18312 (reg_node), CVE-2018-18313 (S_grok_bslash_N) и CVE-2018-18314 (S_regatom). Уязвимости могут использоваться для атаки на приложения, в которых при построении регулярных выражений (непосредственно внутри regex) используются непроверенные внешние данные.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.28.0
  3. OpenNews: Языку Perl исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Сравнения языков программирования с позиции безопасности написанного на них кода
  5. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
  6. OpenNews: В Bugzilla устранена опасная уязвимость, открывшая новый вид атак на web-приложения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: perl
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  • 1.2, Аноним (2), 11:39, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Грош цена таким разрабам, которые непроверенные внешние данные пихают в regexp
     
     
  • 2.3, КО (?), 11:47, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Если regexp заменить на "переменные окружения", то будет еще логичнее, а то проверка 32Tb ухе сама может вызвать кучу приятных эмоций.
     
  • 2.4, Qwerty (??), 11:54, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Ох уж эти крепкие задним умом анонимные программисты Опеннета...
     
  • 2.7, user455 (?), 13:08, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    толсто
     
  • 1.5, Нанобот (ok), 12:24, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    по таким мелочам можно было и не клепать новость
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:36, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А родительский процесс не сдохнет, когда будет устанавливать такую переменную перед запуском перла?
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:59, 03/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > regcomp.c
    > могут привести к переполнению буфера
    > regcomp.c
    > .c

    Совпадение? Не думаю. Впрочем, ничего нового.

     

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