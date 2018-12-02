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02.12.2018 11:34  Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности

Компания Mozilla представила второй выпуск Firefox Reality, специализированного браузера для систем виртуальной реальности. Браузер использует полноценный web-движок Quantum, но предлагает принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности.

Firefox Reality оформлен в виде приложения для платформы Android и поддерживает использование 3D-шлемов Samsung Gear VR, Oculus Go, Qualcomm & ODG, VIVE Focus, Google Daydream. Для тестирования без 3D-шлема браузер может быть запущен на обычном смартфоне на базе Android. Сборки Firefox Reality размещены в каталогах приложений Oculus, Daydream и Viveport.

Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API Web VR с VR-расширениями для WebGL и CSS. Web VR даёт возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. В том числе возможно размещение DOM-элементов внутри сцены виртуальной реальности, например можно организовать отображение плоского 2D-контента в форме цилиндра, окружающего пользователя.

Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем также выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

Основные новшества в Firefox Reality 1.1:

  • Реализована возможность просмотра пространственного видео (режим 360 градусов);
  • Добавлен отдельный режим кинотеатра для просмотра видео на экране без адресной строки и элементов навигации;
  • Обеспечена поддержка автоматического поиска и вывода рекомендаций при вводе данных в адресной строке;
  • Реализована встроенная система закладок (синхронизация закладок с другими устройствами пока не поддерживается);
  • Система голосового поиска адаптирована для использования языков, отличных от английского (русский язык пока не поддерживается);
  • Проведено оттачивание в мелочах интерфейса пользователя;
  • Существенно повышена производительность двумерного интерфейса;
  • Включена поддержка MSAA (Multi-Sample Anti-Aliasing) для повышения качества изображений при масштабировании.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozvr.com/firefox...)
  2. OpenNews: Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus
  3. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  5. OpenNews: Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, reality
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  • 1, Аноним (1), 11:46, 02/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нужно больше фаерфоксов
     
  • 2, Аноним (2), 11:53, 02/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Постоянно пользуюсь.
     
  • 3, Вадик (??), 11:57, 02/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я все жду когда запилят удобную и не очень опасную для зрения технологию виртуальных рабочих столов что бы не мониторы докупать, а очки просто одеть и сидеть кодить в них, а на столе только что бы мышь была ну и какой-нибудь простой манипулятор управления положением в пространстве, хотя и он не особ я думаю нужен.

    Так что такие разработки я считаю постепенными шажками к этому и мне кажется что мы все ближе и ближе к этому становимся.

     
  • 4, Анастасия (??), 12:00, 02/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Второй приход vrml?
     
  • 5, Annoynymous (ok), 12:05, 02/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эта штука не работает без daydream, которая не работает без гуглосервисов.
     

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