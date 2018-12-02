02.12.2018 11:34  Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности

Компания Mozilla представила второй выпуск Firefox Reality, специализированного браузера для систем виртуальной реальности. Браузер использует полноценный web-движок Quantum, но предлагает принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности.

Firefox Reality оформлен в виде приложения для платформы Android и поддерживает использование 3D-шлемов Samsung Gear VR, Oculus Go, Qualcomm & ODG, VIVE Focus, Google Daydream. Для тестирования без 3D-шлема браузер может быть запущен на обычном смартфоне на базе Android. Сборки Firefox Reality размещены в каталогах приложений Oculus, Daydream и Viveport.

Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API Web VR с VR-расширениями для WebGL и CSS. Web VR даёт возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. В том числе возможно размещение DOM-элементов внутри сцены виртуальной реальности, например можно организовать отображение плоского 2D-контента в форме цилиндра, окружающего пользователя.

Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем также выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

Основные новшества в Firefox Reality 1.1: