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02.12.2018 10:04  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0

Доступен стабильный выпуск 4MLinux 27.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлена опция для отключения PulseAudio одним кликом (полезно для запуска классических видеоигр, таких как DOOM). Реализована поддержка видеокодека AV1 (кодирование через FFmpeg, а декодирование через VLC и mpv). Улучшена работа под управления систем виртуализации на базе KVM. В состав включены редактор изображений LazPaint и система 3D-моделирования Blender, а также несколько дополнительных игр (Duke3D, Liero, Strifle).

Обновлены версии программм, в том числе LibreOffice 6.1.3.2, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.10.8, Gnumeric 1.12.43, DropBox 61.4.95, Firefox 63.0.3, Chromium 70.0.3538.67, Thunderbird 60.3.2, VLC 3.0.4, mpv 0.28.2, Mesa 18.1.4, Wine 3.20, ядро Linux 4.14.80, Apache 2.4.37, MariaDB 10.3.10, PHP 7.2.12, Perl 5.26.2, Python 3.6.5.



  1. Главная ссылка к новости (http://4mlinux-releases.blogsp...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 24.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0
  4. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.8, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 4mlinux
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  • 1.1, Онаним тот самый (?), 10:09, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >минималистичного пользовательского дистрибутива
    >Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).
    >а также несколько дополнительных игр (Duke3D, Liero, Strifle).

    Ну понятно всё

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    минималистичного  -  1.2 Гб...  О дааа!!! виндофс лайф наше всё!!!

    это не сарказм...  8)

     
  • 1.3, llolik (ok), 10:28, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).

    Минималистичненько, однако.

     
  • 1.4, aussie (?), 10:35, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Мне кажется мы стали забывать значение слова минимализм...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:24, 02/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Минимальные потуги в установке дополнительного программного обеспечения? Софт  уже весь отстандартизирован (т.е. выбрать не из чего), "Ок -> Ок -> Ок" и работай ).
     
  • 1.5, ыы (?), 11:03, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >минималистичного пользовательского дистрибутива,
    >В состав включены система 3D-моделирования Blender,

    Как же в минималистичном дистрибутиве без системы 3D-моделирования...

     
  • 1.6, Аноним (-), 11:10, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно как тогда у них выглядит что-то отличное от минимализма... Leechcraft сразу предустанавливают десктопным окружением, со всеми плагинами? :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:15, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мм, минимализм, нескучные обои! Все как я люблю.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:25, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Кажется весь тот список программ в этом минималистичном дистрибутиве идёт в комп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:06, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На скриншоте видим, что заявленный как "минималистичный" дистр сходу забирает 883 мегбайта памяти. У меня 64 битный LinuxMint с кинамоном, ни разу на минимализм не претендующий ведёт себя также.
     
  • 1.10, iPony (?), 12:10, 02/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Страшненько
     

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