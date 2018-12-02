02.12.2018 10:04  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0

Доступен стабильный выпуск 4MLinux 27.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться не только в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, но и в роли системы для восстановления после сбоев и платформы для запуска серверов LAMP (Linux, Apache, MariaDB и PHP). Размер iso-образа составляет 1.2 Гб (i686, x86_64).

В новом выпуске добавлена опция для отключения PulseAudio одним кликом (полезно для запуска классических видеоигр, таких как DOOM). Реализована поддержка видеокодека AV1 (кодирование через FFmpeg, а декодирование через VLC и mpv). Улучшена работа под управления систем виртуализации на базе KVM. В состав включены редактор изображений LazPaint и система 3D-моделирования Blender, а также несколько дополнительных игр (Duke3D, Liero, Strifle).

Обновлены версии программм, в том числе LibreOffice 6.1.3.2, AbiWord 3.0.2, GIMP 2.10.8, Gnumeric 1.12.43, DropBox 61.4.95, Firefox 63.0.3, Chromium 70.0.3538.67, Thunderbird 60.3.2, VLC 3.0.4, mpv 0.28.2, Mesa 18.1.4, Wine 3.20, ядро Linux 4.14.80, Apache 2.4.37, MariaDB 10.3.10, PHP 7.2.12, Perl 5.26.2, Python 3.6.5.