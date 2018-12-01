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01.12.2018 10:09  Релиз веб-браузера Midori 7

Сформирован релиз легковесного веб-браузера Midori 7, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK+. Недавно также был сформирован релиз Midori 6, вернувший проект к жизни после трёх лет неактивности. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки для Linux подготовлены в формате snap. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.

Возрождённый Midori построен на основе WebKit2 и GTK+3. Ядро браузера полностью переписано целиком на языке Vala с использованием специфичных для GTK+3 возможностей (поддержка GTK+2 прекращена, минимальные требования подняты до GTK+ 3.12). Интерфейс переведён на использование класса Gtk.Application. Для отображения вкладок задействован контейнер Gtk.Stack, а для автодополения ввода в адресной строки применены классы GLib.ListModel и Gtk.ListBox.

Другие улучшения:

  • Реализована возможность подключения плагинов, реализованных при помощи библиотеки Peas;
  • Представлен новый полноэкранный режим с автоматическим отображением панели инструментов;
  • Добавлена поддержка глобального меню и переноса меню в заголовок окна;
  • Для устройств с небольшими экранами добавлен адаптивный режим компонентов панели инструментов;
  • Обеспечена возможность обработки контента отдельных вкладок в разных процессах (многопроцессный режим);
  • Решены проблемы с отображением YouTube при смене значения User Agent;
  • Добавлена индикация завершения загрузки и поддержка показа уведомлений для фоновых окон и вкладок;
  • В конфигуратор возвращён интерфейс для настройки работы через прокси-сервер.

Основные возможности Midori:

  • Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;
  • Панель быстрого доступа к поисковым системам;
  • Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;
  • Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;
  • Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;
  • Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);
  • Встроенный интерфейс для чтения RSS;
  • Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);
  • Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);
  • Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);
  • Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках Си, Vala и Lua.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.midori-browser.org...)
  2. OpenNews: Релиз Midori 0.5.11, легковесного веб-браузера на базе движка WebKit
  3. OpenNews: Релиз Midori 0.5.0, легковесного веб-браузера на базе движка WebKit
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 1.0.0
  5. OpenNews: Выпуск Eolie 0.9.15, web-браузера для GNOME
  6. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: midori
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  • 1.1, Teocally (?), 11:15, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Оно ещё живое?! :)))
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 11:32, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Оно же вроде в elementary OS используется
     
     
  • 3.17, Анимус (?), 12:57, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В последнем релизе на гномовский Epiphany перешли.
     
  • 1.3, Qwerty (??), 11:21, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >Реализована возможность подключения плагинов, реализованных при помощи библиотеки Peas;

    Норм, целых 3,5 расширения.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:00, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По сравнению с хромом на андроиде так это еще и шикарно.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:59, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А возможность подключения расширений - вообще зло в любом проекте.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:39, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мидори всегда был плох - падуч и текуч. Проверим, многое ли изменилось с новым релизом.
     
  • 1.7, Сергей (??), 11:40, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто за Dooble браузером стоит? Визуально неплохое поделие. Кто-то может больше рассказать? Там еще YaCy из коробки, но не разобрался как запускается. Пользует кто YaCy?  Midori виснет постоянно, снес к чертям.
     
     
  • 2.9, Гамма секс (?), 11:45, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Визуально неплохое поделие

    Да кто ж вас рожает то??? Зерги???

     
     
  • 3.10, Qwerty (??), 11:56, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >???
    >???

    А вас??? Белки-истерички???

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:58, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    КОГО??? МИНЯ????7
     
  • 3.33, КГБ СССР (?), 14:18, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дети каменных джунглей не смогли разобраться в различиях смысла слов «изделие» и «поделка». Да здравствует ЕГЭ!
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:41, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я думаю для древних ПК с xfce или lxde самое то.Главное встроенный блокировщик рекламы есть
     
  • 1.13, Аноним (-), 12:12, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > поддержка GTK+2 прекращена, минимальные требования подняты до GTK+ 3.12

    дальше можно не читать

     
     
  • 2.15, Xasd5 (?), 12:35, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> поддержка GTK+2 прекращена, минимальные требования подняты до GTK+ 3.12
    > дальше можно не читать

    почему?

     
  • 2.18, Анимус (?), 12:58, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Первое правило тулкитофоба: держите всех в курсе своей тулкитофобии.
     
  • 1.14, Xasd5 (?), 12:33, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);

    опять потокание идиотам, ненаучившимся закрывать свои вкладки :-) ..

    кому блин какая разница что там с браузером во время 100 вкладок. ды пусть зоть загнётся с криками :-) ..

    важно какая скорость работы с 3~7 вкладками

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:54, 01/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сам ты идиот Зачем закрывать вкладку, если она нужна тебе каждый день Почувств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:00, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нашел в закладках

    Это не единственный способ работы с закладками, их можно организовать в дерево и сразу видеть нужные каждый день.

     
     
  • 4.27, ыы (?), 13:27, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Через некоторое время, вы возможно обнаружите что существуют такие вещи как кластеризованный индекс. И либо поймете почему и зачем он существует, либо.. продолжите ковырять обычные закладки...
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:03, 01/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У тебя в голове оперативки мало, очевидно, раз не можешь держать всё тебе потреб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Анимус (?), 12:59, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шёл бы ты отсюда со своими хомячьими запросами. У работающих людей порой несколько десятков вкладок с одной документацией открыто.
     
  • 2.34, КГБ СССР (?), 14:19, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое «отокание», юноша? Какое проверочное слово — поток?
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:59, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так, я не понял, где анонимы, призывающие переписать это на Qt?
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:02, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Arora
     
  • 2.30, dimqua (ok), 14:12, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем всякое нинужно переписывать на Qt? Есть же Falkon и Otter уже.
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:04, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. теперь браузер по сути написан на языке Си :)
     
  • 1.26, Аноним (19), 13:10, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.

    Хорошая идея. Тоже надо так поступать. А для пользователей перечисленных ОС - исходники и инструкцию по сборке.

     
     
  • 2.29, ыы (?), 14:09, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть априори полагается что пользователи Windows более компетентные и способные чем пользователи линухов... Ну в общем так оно и есть :)
     
  • 2.31, dimqua (ok), 14:15, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Инструкцию по сборке для винды устанешь писать.
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:49, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, для кого он легковесный, но при попытке поставить через snap в Debian stretch:

    snap install midori
    midori 9.20 MB / 160.04 MB [=>-------------------------]   5.75% 1.07 MB/s 2m21s

     
  • 1.32, КГБ СССР (?), 14:16, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.

    Не понимают они, где их счастье. Сборки надо именно что для винды и мака делать в самую первую очередь — иначе люди даже не узнают, что был когда-то такой браузер.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:40, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не всем нужна винда и мак
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:20, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если хотят чтоб взлетло пусть прикрутят олдове лисье аддоне, тогда всё чотк
     

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