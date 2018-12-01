01.12.2018 10:09  Релиз веб-браузера Midori 7

Сформирован релиз легковесного веб-браузера Midori 7, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK+. Недавно также был сформирован релиз Midori 6, вернувший проект к жизни после трёх лет неактивности. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки для Linux подготовлены в формате snap. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено. Возрождённый Midori построен на основе WebKit2 и GTK+3. Ядро браузера полностью переписано целиком на языке Vala с использованием специфичных для GTK+3 возможностей (поддержка GTK+2 прекращена, минимальные требования подняты до GTK+ 3.12). Интерфейс переведён на использование класса Gtk.Application. Для отображения вкладок задействован контейнер Gtk.Stack, а для автодополения ввода в адресной строки применены классы GLib.ListModel и Gtk.ListBox. Другие улучшения: Реализована возможность подключения плагинов, реализованных при помощи библиотеки Peas;

Представлен новый полноэкранный режим с автоматическим отображением панели инструментов;

Добавлена поддержка глобального меню и переноса меню в заголовок окна;

Для устройств с небольшими экранами добавлен адаптивный режим компонентов панели инструментов;

Обеспечена возможность обработки контента отдельных вкладок в разных процессах (многопроцессный режим);

Решены проблемы с отображением YouTube при смене значения User Agent;

Добавлена индикация завершения загрузки и поддержка показа уведомлений для фоновых окон и вкладок;

В конфигуратор возвращён интерфейс для настройки работы через прокси-сервер. Основные возможности Midori: Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;

Панель быстрого доступа к поисковым системам;

Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;

Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;

Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;

Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);

Встроенный интерфейс для чтения RSS;

Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);

Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);

Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);

Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках Си, Vala и Lua.



