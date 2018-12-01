01.12.2018 10:09  Релиз веб-браузера Midori 7

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|1.7, Сергей (??), 11:40, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А кто за Dooble браузером стоит? Визуально неплохое поделие. Кто-то может больше рассказать? Там еще YaCy из коробки, но не разобрался как запускается. Пользует кто YaCy? Midori виснет постоянно, снес к чертям.
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|3.33, КГБ СССР (?), 14:18, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дети каменных джунглей не смогли разобраться в различиях смысла слов «изделие» и «поделка». Да здравствует ЕГЭ!
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|2.15, Xasd5 (?), 12:35, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> поддержка GTK+2 прекращена, минимальные требования подняты до GTK+ 3.12
> дальше можно не читать
почему?
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|1.14, Xasd5 (?), 12:33, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);
опять потокание идиотам, ненаучившимся закрывать свои вкладки :-) ..
кому блин какая разница что там с браузером во время 100 вкладок. ды пусть зоть загнётся с криками :-) ..
важно какая скорость работы с 3~7 вкладками
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|3.22, Аноним (22), 13:00, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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нашел в закладках
Это не единственный способ работы с закладками, их можно организовать в дерево и сразу видеть нужные каждый день.
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|4.27, ыы (?), 13:27, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Через некоторое время, вы возможно обнаружите что существуют такие вещи как кластеризованный индекс. И либо поймете почему и зачем он существует, либо.. продолжите ковырять обычные закладки...
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|2.20, Анимус (?), 12:59, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Шёл бы ты отсюда со своими хомячьими запросами. У работающих людей порой несколько десятков вкладок с одной документацией открыто.
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|1.26, Аноним (19), 13:10, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.
Хорошая идея. Тоже надо так поступать. А для пользователей перечисленных ОС - исходники и инструкцию по сборке.
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|2.29, ыы (?), 14:09, 01/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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То есть априори полагается что пользователи Windows более компетентные и способные чем пользователи линухов... Ну в общем так оно и есть :)
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|1.28, Аноним (28), 13:49, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Не знаю, для кого он легковесный, но при попытке поставить через snap в Debian stretch:
snap install midori
midori 9.20 MB / 160.04 MB [=>-------------------------] 5.75% 1.07 MB/s 2m21s
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|1.32, КГБ СССР (?), 14:16, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.
Не понимают они, где их счастье. Сборки надо именно что для винды и мака делать в самую первую очередь — иначе люди даже не узнают, что был когда-то такой браузер.
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