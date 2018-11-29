29.11.2018 12:05  Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt

Представлена новая редакция дистрибутива Calculate Linux Desktop с рабочим столом LXQt (CLDL), которая дополнила набор ранее предлагаемых сборок c рабочими столами KDE, Cinnamon, MATE и Xfce. В новой редакции сочетаются возможности библиотеки Qt5, на которой построен рабочий стол LXQt, с низкими системными требованиями оконного менеджера Openbox. Дистрибутив доступен для архитектур i686 и x86_64.

Рабочее окружение CLDL выполнено в едином стиле с другими рабочими столами Calculate Linux. Дистрибутив поддерживает единую систему авторизации пользователей в Calculate Direcrory Server, перемещаемый профиль пользователя и общие с Windows клиентами права на сетевые диски. Из коробки доступна локализация для всех популярных европейских языков.

Программное обеспечение включает рабочий стол LXQt 0.13, файловый менеджер PCManFM-Qt 0.13, браузер Firefox 63.0.3 (с добавленным блокировщиком рекламы и отключенной телеметрией), офисный пакет LibreOffice 6.0.6.2, графический редактор Gimp 2.10.4, почтовый клиент Claws Mail 3.17.1, видео проигрыватель SMPlayer 18.9.0, аудио проигрыватель Clementine 1.3.1, менеджер сообщений Gajim 0.16.9.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 13033 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Для настройки сети на выбор могут использоваться NetworkManager или OpenRC. По умолчанию предлагается звуковая система ALSA без использования звукового сервера PulseAudio. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки, обновления и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.



