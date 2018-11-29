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29.11.2018 12:05  Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt

Представлена новая редакция дистрибутива Calculate Linux Desktop с рабочим столом LXQt (CLDL), которая дополнила набор ранее предлагаемых сборок c рабочими столами KDE, Cinnamon, MATE и Xfce. В новой редакции сочетаются возможности библиотеки Qt5, на которой построен рабочий стол LXQt, с низкими системными требованиями оконного менеджера Openbox. Дистрибутив доступен для архитектур i686 и x86_64.

Рабочее окружение CLDL выполнено в едином стиле с другими рабочими столами Calculate Linux. Дистрибутив поддерживает единую систему авторизации пользователей в Calculate Direcrory Server, перемещаемый профиль пользователя и общие с Windows клиентами права на сетевые диски. Из коробки доступна локализация для всех популярных европейских языков.

Программное обеспечение включает рабочий стол LXQt 0.13, файловый менеджер PCManFM-Qt 0.13, браузер Firefox 63.0.3 (с добавленным блокировщиком рекламы и отключенной телеметрией), офисный пакет LibreOffice 6.0.6.2, графический редактор Gimp 2.10.4, почтовый клиент Claws Mail 3.17.1, видео проигрыватель SMPlayer 18.9.0, аудио проигрыватель Clementine 1.3.1, менеджер сообщений Gajim 0.16.9.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 13033 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Для настройки сети на выбор могут использоваться NetworkManager или OpenRC. По умолчанию предлагается звуковая система ALSA без использования звукового сервера PulseAudio. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки, обновления и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.calculate-linux.ru...)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 18
  3. OpenNews: Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  5. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 16:24, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Что-то оформление больше похоже на мерзкий gtk3, чем на qt
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:28, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вы точно ничего не перепутали?
     
  • 2.3, Дмитрий Марков (?), 16:28, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    там ещё не всё портировали/переписали
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:05, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хах, тулкитофобы, какие вы милые =)
     
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 20:08, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне было пофиг на то, какой тулкит юзает приложение, пока gtk не начало выглядеть и вести себя как полная мразь
     
  • 1.4, nonimus (?), 16:39, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    снизу xfce, сверху kde? унутре гном, не иначе.
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:44, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, авторизация там до сих пор по LDAP без шифрования?
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:04, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >LXQt

    Панель деревянная у них. В оригинальном lxpanel и то больше настроек.

     
  • 1.10, Аноним (10), 17:50, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, выглядит приятно. За исключением непомерно гигантских иконок на панели справа, разумеется. Их в идеале надо 16х16, и тогда будет чики-пуки. Ну и размер шрифта ГИГАНТСКИХ ЧАСОВ тоже уменьшить.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:16, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А по-моему надо большие. 16 на 16 вообще не разглядишь, надо 48 на 48 хотя бы
     
  • 1.12, istepan (ok), 18:30, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    После тайловых менеджеров становится вообще не понятно, на кой эти рабочие столы нужны?!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:05, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    elementary OS? Слишком радикально.
     
  • 1.13, jalavan (ok), 18:33, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обречен на успех
     
  • 1.15, Аноним (-), 19:42, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-а, иконки не нравятся, не годится. Есть lubuntu, есть xubuntu, а это что то среднее. Зачем менять хорошее на непонятное?
     

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