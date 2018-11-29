29.11.2018 09:14  Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных

> При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению.

Сомнительное утверждение. Во-первых, не любая система обладает субъектностью, для того, чтобы про неё можно было бы говорить, что она "стремится" не вдаваясь затем в подробности того, что мы имеем в виду. Во-вторых, что значит "наиболее простое решение"? В третьих же, под эту фразу можно подвести любое поведение системы, даже контрпродуктивное: типа стремится к решению, но что-то ей мешает, поэтому она идёт в другую сторону.

Ты не мог бы объяснить эту свою фразу?

