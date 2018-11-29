29.11.2018 09:14  Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных

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|2.16, Аноним (16), 11:55, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Советы RMS отказываться от того или иного не решают всех проблем. Мое решение вообще всех проблем - абсолютный геноцид всех проявлений белковой формы жизни.
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|4.48, Ordu (ok), 13:18, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению.
Сомнительное утверждение. Во-первых, не любая система обладает субъектностью, для того, чтобы про неё можно было бы говорить, что она "стремится" не вдаваясь затем в подробности того, что мы имеем в виду. Во-вторых, что значит "наиболее простое решение"? В третьих же, под эту фразу можно подвести любое поведение системы, даже контрпродуктивное: типа стремится к решению, но что-то ей мешает, поэтому она идёт в другую сторону.
Ты не мог бы объяснить эту свою фразу?
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|5.58, Онанимус (?), 14:04, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению.
> Ты не мог бы объяснить эту свою фразу?
Видимо он подводить под 2 закон термодинамики.
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|6.67, fi (ok), 14:24, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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2 закон термодинамики скорей обратен - все приходит в хаус. Тут скорей 1-том ландоу&лившиц - аналитическая механика - самый короткий путь.
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|2.53, Аноним (53), 13:44, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>RMS был прав
Ты уже выбросил несвободные телефон и компьютер? Перешел с денег на золото и пушнину? Ушел из города в тайгу?
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|3.68, пох (?), 14:29, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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тайга вся уже давно - чья-то, некуда из города уходить. Понаплодилось человечинки, не хватает на всех участков.
допивай боярышник, и подыхай на обочине, сэкономишь на похоронах (да еще и в настоящем гробу в настоящую землю - правда, ненадолго. Лет через пять, что-ли, вытряхивают, освобождая место следующему.)
Столько людишек - ненужно.
заодно снова возникнет дефицит грамотных специалистов, и им, в отличие от девляпсов современности, рупь пучок, может быть снова будут платить и слушать их мнение. А то "периметр безопасности", "контроль сетевых аномалий", "управление привиллегиями доступа" - не, не слышали.
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|6.44, A.Stahl (ok), 12:56, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>We haven't seen you king around here for ages!
Mein Englisch bed-bed, Ich nicht anterstant. Konig? Not gut....
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|6.23, none_first (ok), 12:11, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> А ты за что продаёшься? За лапшу на уши и телевизионное величие
> державки?
удачно продемострил либерастический гомон в прессе ;) подвальный/..добол/форева/отдать-все-в-СШП
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|8.57, none_first (ok), 13:59, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Ты, видимо, стекломоя перепил. Совсем лыка не вяжешь.
ну а тебе лечить либерастизм и не читать/смотреть/слушать без включения мозга: дождь/РаСво/подвальный...
мож тогда и шепелявить перестанешь про "державку"
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|7.52, Аноним (3), 13:42, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Пропаганду малолеткам на Ютубе льют - вот это страшно. А по ТВ люди взрослые уже пропаганду не воспринимают
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|8.60, none_first (ok), 14:05, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Пропаганду малолеткам на Ютубе льют - вот это страшно. А по ТВ
> люди взрослые уже пропаганду не воспринимают
есть и взрослые (ну по годам) кот. продолжают тындеть про либеральные идеи (и до них сотни лет тындели, такие же ..., все продать..., гейропа - наш свет, там дерьмократия )
щас всякие кумаревичи, касьяновы... их мало, но вони в СМИ (и в тырнетах) от них много
знакомые отдельные есть..., но я списываю их ...дешь на развивающуюся деменцию
как говорят "мал клоп - да вонюч" так и с либерастами
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|4.26, none_first (ok), 12:16, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> я застал СССР и могу сказать, что в 1987-1989гг с наличием колбасы
> проблемы в нашем 500 тыс городке были
это был уже не СССР (в том виде как я его застал), в это время (как раз) комсомольский/партейный "п/лидер" ходор начинал "присваивать" золото/нефть партии (взростившей и поднявшей его)
а теперь этот либарастенышь шепелявит из-за бугра (куда он и вывез напи..енное)
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|5.28, КО (?), 12:22, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это был он. Правда период деградации перед распадом. По слухам умышленно вызванной неким генсеком, которому не хотелось чтоб его политбюро контролировало. Ведь ровно на следующий день после его выступления на тему - в стране плохо с мясом его и не стало. Народ стали готовить к недовольству.
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|6.69, пох (?), 14:33, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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опеннетные спецы свято верят что в конце восьмидесятых это был какой-то не такой эсесесер, а вот до этого в магазинах туалетной бумаги было - просто завались.
(а не уборная-типа-сортир за бараком одна на сотню человек. Москва, да. Какой еще тебе туалетной бумаги - газетой правда подотрешься, чай не барин.)
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|6.64, none_first (ok), 14:15, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Кто хочет есть - тот буржуазный недобиток!
утверждение "космического масштаба и космической же глупости"
"где логика, где смысл...?"
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|2.22, КО (?), 12:06, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не за 2.20 была таким фуфлом, нормальная была за 2.90, или докторская за 2.30.
P.S. Покупать за 5 рублей в кооп магазине это был не наш метод. :(
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|2.59, СеменСеменыч777 (?), 14:04, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> отдаёшь 2.20 за кило колбасы и всё.
это гос.цена в гос.магазинах, а значит - дефицит, мегаочереди, отстойное качество и на излете СССР - талоны.
в кооперативных магазинах и на рынках все дороже раза в 3-4. но чтобы там покупать постоянно, надо иметь доход 500+ руб/мес.
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|3.63, пох (?), 14:12, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> надо иметь доход 500+ руб/мес.
у нас не было "дохода" (за "нетрудовые" могли и отправить куда макар телят не гонял), у нас была зарплата инженера в 120 рублей. У ведущего, которым становился не каждый и не через десять лет после вуза - 190 (плюс какие-то командировочные-премии-надбавки, которые давались не за красивые глаза, а либо за верную службу по отлизу задниц, либо за очень тяжелую работу в командировках где-нибудь на полигоне на дальнем востоке. Зимой, да.)
может чуть ошибаюсь в цифрах, потому что первое это моя, а второе отцовская, вероятно, все же сильно раньше, когда у меня были бы 90 в лучшем случае.
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|1.18, yurikoles (ok), 11:59, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Не ужели так трудно ограничить количество запросов с одного IP, чтобы труднее было гигабайты БД качать? Хотя о чём это я, там даже пароль для доступа к БД некоторые не ставят.
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|2.50, Ordu (ok), 13:22, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Аналогия твоя упускает один нюанс. Изменение способа передвижения может радикально менять вероятности того, что кто-то пострадает. Современные самодвижущиеся телеги гораздо более опасны, чем современные самолёты, несмотря на то, что в телеге помещается гораздо меньше народа.
С безопасностью же данных получается так, что сегодня, по-моему, не так уж и много людей осталось, чьи данные ещё не спёрли.
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|2.65, Анонн (?), 14:23, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И? Когда в телеге едут максимум двое, то пострадать могут максимум четверо (столкновение двух телег). Когда в самолёте летят 400 человек - максимум
> 800. Когда в поезде едут 1500 человек - максимум 3000.
О чудный, дивный мир аналогий! Там лошади никогда не несут и не топчут пеших, там самолеты не могут свалиться на детский сад (или просто в центре города), там поезда не сходят с рельс на скоростях 200 км/ч, сметая все на своем пути …
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|2.29, КО (?), 12:24, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Rому они обезличенные то нужны? Им цена рупь пучек. Вот связанные меду собой Иваном Ивановичем Ивановым - совсем другое дело. :)
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|2.40, Andrey Mitrofanov (?), 12:52, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Зачем компаниям занимающимся обработкой "больших обезличенных данных" базы с персональными
> данными людей?
Чтобы подсматривать в ответ же. Наука!
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|1.39, OS2 (?), 12:52, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–4 +/–
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Расскажите когда в СШП будут расстреливать, за простые пароли/пароли на бумажке под клавиатурой?..
Я тогда туда приеду, буду руководить массовыми расстрелами
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|2.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:56, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Расскажите когда в СШП будут
> Я тогда туда приеду, буду руководить
Люди работают, пыжатся, трампов выбирают, а ему, вишь, всё на блюдечке подай.
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|3.61, пох (?), 14:07, 29/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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к сожалению, то что они выбрали, похоже, не сможет даже остановить волну новых девляпсов и нодекодеров, надвигающуюся на южные границы.
хорошо если вообще доживет до второго срока.
остановить распад цивилизации он совершенно неспособен, в лучшем случае - ненадолго задержать сползание в ад. В том числе и все котлы будут со стеклянными стенами, ага. Уже пора просто привыкнуть.
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