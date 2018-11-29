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29.11.2018 09:14  Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных

За последнюю неделю раскрыта информация о нескольких крупных инцидентах, связанных с утечкой персональных данных:

  • Компания Dell опубликовала сведения о произошедшей 9 ноября атаке на внутреннюю сеть компании, в результате которой злоумышленники получили доступ к инфраструктуре, обеспечивающей работу сайта dell.com. В том числе зафиксирована попытка выгрузки базы пользователей Dell, включающей персональные данные (ФИО, email) и хэши паролей (информация о степени надёжности применяемого метода хэширования не приводится). БД с номерами кредитных карт не пострадала. В качестве ответной меры компанией Dell инициирован процесс смены паролей. Всем пользователям, имеющим учётную запись на dell.com, рекомендуется убедиться, что используемый пароль не применялся для авторизации на других сайтах.
  • В сети обнаружен доступный без авторизации сервер ElasticSearch, предоставляющий сведения о персональных данных около 57 млн жителей США (общий размер БД - 73GB). Данные включают ФИО, email, домашний адрес, ZIP-код, номер телефона и IP-адрес. Утечка была выявлена в ходе аудита незащищённых серверов, проиндексированных поисковой системой Shodan. Проблемный сервер был впервые проиндексирован 14 ноября. По косвенным данным владельцем сервера является канадская компания Data & Leads Inc, специализирующаяся на обработке больших объёмов данных. Примечательно, что летом из-за ненадлежащей конфигурации ElasticSearch в открытом доступе оказалась БД маркетинговой компании Exactis, включающая сведения практически обо всех взрослых жителях США.
  • Из-за технической ошибки произошла утечка имён и email-адресов клиентов интернет-магазина Amazon. Детали инцидента и число пострадавших пользователей не сообщается, утверждается только, что из-за ошибки на сайте раскрывались не подлежащие разглашению персональные сведения.
  • Выявлена возможность получения доступа к персональным данным около 60 млн пользователей USPS (Почтовая служба США). Проблема вызвана некорректной реализацией Web API, который позволял любому зарегистрированному пользователю USPS узнать детальные сведения о других пользователях, включая ФИО, email, адрес и телефон. Так как API USPS поддерживает обработку запросов по маскам, имелась возможность пакетной выгрузки больших объёмов персональных данных.
  • Неавторизированный доступ к больничной информационной системе Atrium Health привёл к утечке записей о более чем 2.6 млн пациентов. Утечка содержимого БД произошла в результате взлома инфраструктуры компании AccuDoc Solutions, подключенной к информационной системе Atrium Health.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.dell.com/learn/us/...)
  2. OpenNews: В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев
  3. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
  4. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры свободных проектов Deluge и qBittorrent
  6. OpenNews: Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dell, leak, security
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:55, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Никогда не было и вот опять.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:57, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    RMS был прав
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:55, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Советы RMS отказываться от того или иного не решают всех проблем. Мое решение вообще всех проблем - абсолютный геноцид всех проявлений белковой формы жизни.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:54, 29/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним (16), 13:01, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ты предлагаешь избавиться от всех остальных

    Почему "остальных"? Просто от всех.

     
  • 4.48, Ordu (ok), 13:18, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению.

    Сомнительное утверждение. Во-первых, не любая система обладает субъектностью, для того, чтобы про неё можно было бы говорить, что она "стремится" не вдаваясь затем в подробности того, что мы имеем в виду. Во-вторых, что значит "наиболее простое решение"? В третьих же, под эту фразу можно подвести любое поведение системы, даже контрпродуктивное: типа стремится к решению, но что-то ей мешает, поэтому она идёт в другую сторону.

    Ты не мог бы объяснить эту свою фразу?

     
     
  • 5.58, Онанимус (?), 14:04, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> При заданных ограничениях, любая система стремится к наиболее простому решению.
    > Ты не мог бы объяснить эту свою фразу?

    Видимо он подводить под 2 закон термодинамики.

     
     
  • 6.67, fi (ok), 14:24, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    2 закон термодинамики скорей обратен - все приходит в хаус. Тут скорей 1-том ландоу&лившиц - аналитическая механика - самый короткий путь.


     
  • 2.45, Аноним (45), 12:59, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >RMS был прав

    Пусть поест еще ногтей.

     
  • 2.53, Аноним (53), 13:44, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >RMS был прав

    Ты уже выбросил несвободные телефон и компьютер? Перешел с денег на золото и пушнину? Ушел из города в тайгу?

     
     
  • 3.68, пох (?), 14:29, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тайга вся уже давно - чья-то, некуда из города уходить. Понаплодилось человечинки, не хватает на всех участков.

    допивай боярышник, и подыхай на обочине, сэкономишь на похоронах (да еще и в настоящем гробу в настоящую землю - правда, ненадолго. Лет через пять, что-ли, вытряхивают, освобождая место следующему.)
    Столько людишек - ненужно.

    заодно снова возникнет дефицит грамотных специалистов, и им, в отличие от девляпсов современности, рупь пучок, может быть снова будут платить и слушать их мнение. А то "периметр безопасности", "контроль сетевых аномалий", "управление привиллегиями доступа" - не, не слышали.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Во всем виноват Ц++, переписать все на раст!!!
     
     
  • 2.4, Попугай Кеша (?), 11:13, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты ничего не понимаешь! На Go и Электрон!
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 11:14, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это ты ничего не понимаешь, раст работает быстро!!1!11!1
     
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 11:22, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Только Лисп может спасти человечество!
     
     
  • 5.10, Аноним (3), 11:25, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перл лучше, у меня свобода выражения мыслей!
    Я могу писать код в виде верблюда!
     
  • 5.17, Andrey Mitrofanov (?), 11:58, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Только Лисп может спасти человечество!
    >человечество

    [I]--We haven't seen you king around here for ages!  Let me guess... You f****d up and need our help.[/I]

    http://landoflisp.com/#c10

     
     
  • 6.44, A.Stahl (ok), 12:56, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>We haven't seen you king around here for ages!

    Mein Englisch bed-bed, Ich nicht anterstant. Konig? Not gut....

     
  • 6.62, Аноним (62), 14:08, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там было "your kind", т.е. ваш вид, хуманов.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:30, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во всем виноват, переписать все.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:19, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот раньше, чтобы что-то купить, не надо было регистрироваться. Просто идёшь в магаз, отдаёшь 2.20 за кило колбасы и всё. Никаких ПД.
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 11:22, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сейчас мамкины анонимусы 2000 года рождения будут писать, что колбасы не было =)
     
     
  • 3.11, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 11:25, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    я застал СССР и могу сказать, что в 1987-1989гг с наличием колбасы проблемы в нашем 500 тыс городке были
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 11:27, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Тогда были проблемы с наличием коммунизма, не то что колбасы.
     
     
  • 5.21, Попугай Кеша (?), 12:03, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сравнивать колбасу и полит.строй как-то не очень правильно. Это как теплое с мягким
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 13:51, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это как теплое с мягким

    https://youtu.be/yUfXOfbistw?t=44

     
  • 5.38, пыщь (?), 12:52, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проблемы с наличием cumмунизмом в совке существовали всегда
     
     
  • 6.54, Аноним (53), 13:48, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Конечно. Кому, как не тебе, покАлению нулевых, знать об этом.
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:39, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Продались за колбасу?
     
     
  • 5.15, Fracta1L (ok), 11:47, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты за что продаёшься? За лапшу на уши и телевизионное величие державки?
     
     
  • 6.23, none_first (ok), 12:11, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > А ты за что продаёшься? За лапшу на уши и телевизионное величие
    > державки?

    удачно продемострил либерастический гомон в прессе ;) подвальный/..добол/форева/отдать-все-в-СШП

     
     
  • 7.31, Fracta1L (ok), 12:26, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты, видимо, стекломоя перепил. Совсем лыка не вяжешь.
     
     
  • 8.57, none_first (ok), 13:59, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ты, видимо, стекломоя перепил. Совсем лыка не вяжешь.

    ну а тебе лечить либерастизм и не читать/смотреть/слушать без включения мозга: дождь/РаСво/подвальный...
    мож тогда и шепелявить перестанешь про "державку"

     
  • 7.52, Аноним (3), 13:42, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропаганду малолеткам на Ютубе льют - вот это страшно. А по ТВ люди взрослые уже пропаганду не воспринимают
     
     
  • 8.60, none_first (ok), 14:05, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Пропаганду малолеткам на Ютубе льют - вот это страшно. А по ТВ
    > люди взрослые уже пропаганду не воспринимают

    есть и взрослые (ну по годам) кот. продолжают тындеть про либеральные идеи (и до них сотни лет тындели, такие же ..., все продать..., гейропа - наш свет, там дерьмократия )
    щас всякие кумаревичи, касьяновы... их мало, но вони в СМИ (и в тырнетах) от них много
    знакомые отдельные есть..., но я списываю их ...дешь на развивающуюся деменцию
    как говорят "мал клоп - да вонюч" так и с либерастами

     
  • 4.26, none_first (ok), 12:16, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > я застал СССР и могу сказать, что в 1987-1989гг с наличием колбасы
    > проблемы в нашем 500 тыс городке были

    это был уже не СССР (в том виде как я его застал), в это время (как раз) комсомольский/партейный "п/лидер" ходор начинал "присваивать" золото/нефть партии (взростившей и поднявшей его)
    а теперь этот либарастенышь шепелявит из-за бугра (куда он и вывез напи..енное)

     
     
  • 5.28, КО (?), 12:22, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это был он. Правда период деградации перед распадом. По слухам умышленно вызванной неким генсеком, которому не хотелось чтоб его политбюро контролировало. Ведь ровно на следующий день после его выступления на тему - в стране плохо с мясом его и не стало. Народ стали готовить к недовольству.
     
  • 5.55, Аноним (53), 13:50, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опеннетные спецы свято верят, что конец 80-х - это и есть весь СССР.
     
     
  • 6.66, Аноним (3), 14:23, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не, ещё иногда бредни солженицына вспоминают))
     
  • 6.69, пох (?), 14:33, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    опеннетные спецы свято верят что в конце восьмидесятых это был какой-то не такой эсесесер, а вот до этого в магазинах туалетной бумаги было - просто завались.

    (а не уборная-типа-сортир за бараком одна на сотню человек. Москва, да. Какой еще тебе туалетной бумаги - газетой правда подотрешься, чай не барин.)

     
  • 4.33, Аноним (33), 12:35, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Объявление на магазине: "Сегодня потребности в колбасе нет" (c)
     
     
  • 5.34, Fracta1L (ok), 12:37, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Кто хочет есть - тот буржуазный недобиток!
     
     
  • 6.64, none_first (ok), 14:15, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Кто хочет есть - тот буржуазный недобиток!

    утверждение "космического масштаба и космической же глупости"
    "где логика, где смысл...?"

     
  • 2.22, КО (?), 12:06, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не за 2.20 была таким фуфлом, нормальная была за 2.90, или докторская за 2.30.

    P.S. Покупать за 5 рублей в кооп магазине это был не наш метод. :(

     
  • 2.59, СеменСеменыч777 (?), 14:04, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > отдаёшь 2.20 за кило колбасы и всё.

    это гос.цена в гос.магазинах, а значит - дефицит, мегаочереди, отстойное качество и на излете СССР - талоны.

    в кооперативных магазинах и на рынках все дороже раза в 3-4. но чтобы там покупать постоянно, надо иметь доход 500+ руб/мес.

     
     
  • 3.63, пох (?), 14:12, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > надо иметь доход 500+ руб/мес.

    у нас не было "дохода" (за "нетрудовые" могли и отправить куда макар телят не гонял), у нас была зарплата инженера в 120 рублей. У ведущего, которым становился не каждый и не через десять лет после вуза - 190 (плюс какие-то командировочные-премии-надбавки, которые давались не за красивые глаза, а либо за верную службу по отлизу задниц, либо за очень тяжелую работу в командировках где-нибудь на полигоне на дальнем востоке. Зимой, да.)

    может чуть ошибаюсь в цифрах, потому что первое это моя, а второе отцовская, вероятно, все же сильно раньше, когда у меня были бы 90 в лучшем случае.

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:24, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Облака, белогривые лошадки.
     
  • 1.14, Сырно (?), 11:44, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так всего-то надо подождать...
     
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov (?), 12:01, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так всего-то надо подождать...

    Практическая ценность тепловой смерти Вселенной преувеличивается.

     
     
  • 3.25, Минона (ok), 12:15, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    человечество вымрет раньше
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 12:25, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да да читал где то осталось менее десяти лет :D
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:47, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И читал ты это двадцать лет назад, я угадал?
     
  • 1.18, yurikoles (ok), 11:59, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ужели так трудно ограничить количество запросов с одного IP, чтобы труднее было гигабайты БД качать? Хотя о чём это я, там даже пароль для доступа к БД некоторые не ставят.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:44, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    запретить curl/match_all, и ведомственные nat'ы забанить, за записанный пароль расстрелять
     
  • 1.20, Rodegast (ok), 12:02, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайте ссылку по которой все эти базы можно надыбать.
     
  • 1.24, Аноним (42), 12:14, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    И Когда в телеге едут максимум двое, то пострадать могут максимум четверо стол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Ordu (ok), 13:22, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогия твоя упускает один нюанс. Изменение способа передвижения может радикально менять вероятности того, что кто-то пострадает. Современные самодвижущиеся телеги гораздо более опасны, чем современные самолёты, несмотря на то, что в телеге помещается гораздо меньше народа.

    С безопасностью же данных получается так, что сегодня, по-моему, не так уж и много людей осталось, чьи данные ещё не спёрли.

     
  • 2.65, Анонн (?), 14:23, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И? Когда в телеге едут максимум двое, то пострадать могут максимум четверо  (столкновение двух телег). Когда в самолёте летят 400 человек - максимум
    > 800. Когда в поезде едут 1500 человек - максимум 3000.

    О чудный, дивный мир аналогий! Там лошади никогда не несут и не топчут пеших, там самолеты не могут свалиться на детский сад (или просто в центре города), там поезда не сходят с рельс на скоростях 200 км/ч, сметая все на своем пути …

     
  • 1.27, Аноним (27), 12:20, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем компаниям занимающимся обработкой "больших обезличенных данных" базы с персональными данными людей?
     
     
  • 2.29, КО (?), 12:24, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Rому они обезличенные то нужны? Им цена рупь пучек. Вот связанные меду собой Иваном Ивановичем Ивановым - совсем другое дело. :)
     
  • 2.40, Andrey Mitrofanov (?), 12:52, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем компаниям занимающимся обработкой "больших обезличенных данных" базы с персональными
    > данными людей?

    Чтобы подсматривать в ответ же.  Наука!

     
  • 1.35, Аноним (35), 12:39, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Печально раньше хорошая компания была.
     
     
  • 2.51, Акакжев (?), 13:41, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Была. Как и были когда-то IBM Thinkpad. А теперь надо продавать Apple.
     
  • 1.39, OS2 (?), 12:52, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Расскажите когда в СШП будут расстреливать, за простые пароли/пароли на бумажке под клавиатурой?..
    Я тогда туда приеду, буду руководить массовыми расстрелами
     
     
  • 2.41, пыщь (?), 12:54, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    лучше себя расстреляй,му№"№
     
  • 2.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:56, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Расскажите когда в СШП будут
    > Я тогда туда приеду, буду руководить

    Люди работают, пыжатся, трампов выбирают, а ему, вишь, всё на блюдечке подай.


     
     
  • 3.61, пох (?), 14:07, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    к сожалению, то что они выбрали, похоже, не сможет даже остановить волну новых девляпсов и нодекодеров, надвигающуюся на южные границы.

    хорошо если вообще доживет до второго срока.

    остановить распад цивилизации он совершенно неспособен, в лучшем случае - ненадолго задержать сползание в ад. В том числе и все котлы будут со стеклянными стенами, ага. Уже пора просто привыкнуть.

     
  • 1.47, Аноним (47), 13:11, 29/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Что за Dell? Это такой американский аналог нашего бренда DNS?
     

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