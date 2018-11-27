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27.11.2018 11:40  Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker

Компания Amazon представила новую технологию виртуализации Firecracker, обеспечивающую работу виртуальных машин с минимальными накладными расходами. Платформа предоставляет средства для создания и управления изолированными окружениями и сервисами, построенными с использованием бессерверной модели разработки. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Firecracker предлагает легковесные виртуальные машины, именуемые microVM, для полноценной изоляции которых применяются технологии аппаратной виртуализации, но при этом обеспечивается производительность и гибкость на уровне обычных контейнеров. Основу Firecracker составляет монитор виртуальных машин (VMM), использующий встроенный в ядро Linux гипервизор KVM. VMM основан на наработках написанного на языке Rust проекта crosvm, развиваемого компанией Google для запуска Linux в ChromеOS. В настоящее время кодовые базы crosvm и Firecracker разделились, но Amazon планирует передавать в upstream исправления, вносимые в заимствованные компоненты.

Выполняемое внутри виртуальных машин программное окружение урезано и содержит только минимальный набор компонентов. Для экономии памяти, сокращения времени запуска и повышения безопасности в окружениях запускается модифицированное ядро Linux, из которого исключено всё лишнее, в том числе сокращена функциональность и урезана поддержка устройств. При запуске с урезанным ядром дополнительный расход памяти по сравнению с контейнером составляет менее 5 Мб. Время с момента запуска microVM до начала выполнения приложения не превышает 125мс. MicroVM могут создаваться с интенсивностью до 150 окружений в секунду. Возможен запуск в виртуальных машинах microVM и обычных окружений на базе штатного ядра Linux (поддерживаются системы с ядром 4.14 и новее).

Для управления виртуальными окружениями в пространстве пользователя выполняется фоновый процесс Virtual Machine Manager, предоставляющий RESTful API, реализующий следующие функции:

  • Настройка microVM, выбор шаблонов CPU (C3 и T2), определение числа виртуальных процессоров (vCPU) и размера памяти;
  • Добавление сетевых интерфейсов в microVM;
  • Добавление дисковых разделов в microVM, доступных как на запись, так и в режиме только для чтения. В хост окружении разделы сохраняются в отдельных файлах (симуляция блочного устройства в файле);
  • Обновление параметров блочных устройств без остановки работы виртуальной машины (например, для изменения размера раздела);
  • Изменение файлов для блочных устройств до или после загрузки гостевой системы;
  • Задание ограничений на пропускную способность и интенсивность выполнения операций для устройств virtio;
  • Настройка отражения информации в логах и сохранение метрик для мониторинга;
  • Добавление сокетов vsock в microVM;
  • Запуск microVM с указанным ядром и образом корневой ФС и настройками. Остановка работы microVM;
  • Из встроенных возможностей отмечается предоставление дополнительной памяти и мощностей CPU в случае нехватки предоставленных ресурсов, а также запуск фонового процесса в режиме изоляции со сбросом привилегий и применением cgroup/namespace/seccomp.

Проект разработан в подразделении Amazon Web Services с целью повышения производительности и эффективности работы платформ AWS Lambda и AWS Fargate. Для Firecracker подготовлены runtime-модули для интеграции c популярными инструментариями для управления изолированными контейнерами. Ожидается появление поддержки таких платформ, как Kubernetes, Docker и Kata Containers. Первичной областью применения платформы называется создание FaaS-систем (Функция как услуга), предлагающих модель бессерверных вычислений.

Суть метода бессерверных вычислений заключается в том, что разработчик реализует логику на уровне отдельных функций, не заботясь о создании и управлении инфраструктурой для запуска приложений, и не привязываясь к конкретным серверным приложениям и необходимым для их работы облачным окружениям. Разработка ведётся без создания монолитных приложений на уровне подготовки набора небольших отдельных функций, каждая их которых обеспечивает обработку определённого события и рассчитана на обособленную работу без привязки к окружению (stateless, результат не зависит от прошлого состояния и содержимого ФС).

Функции запускаются только при возникновении необходимости и сразу после обработки события завершают свою работу, т.е. в отличие от микросервисов не требуется постоянное наличие запущенных окружений, потребляющих ресурсы на холостом ходу. FaaS-платформа сама размещает подготовленные функции, организует управление и обеспечивает масштабирование окружений, необходимых для выполнения подготовленных функций.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/ru/blog...)
  2. OpenNews: Компания Oracle представила открытую бессерверную платформу Fn
  3. OpenNews: Google и IBM представили Istio, платформу для управления микросервисами
  4. OpenNews: Компания IBM открыла исходные тексты операционной системы FusedOS
  5. OpenNews: Выпуск MirageOS 2.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Выпуск Kata Containers 1.0 с изоляцией на основе виртуализации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: serverless, kvm, amazon, firecracker, virtual
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  • 1.2, Вася (??), 12:24, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ура. А то надоел Docker
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:31, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Мне тоже надоел. Один и тот же логотип докера уже во сне сниться. У файркракера логотип поинтереснее будет
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:37, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    А что там с обоями, есть какие-то интересные?
     
  • 1.3, Qwerty (??), 12:26, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Остановка работы microVM;

    Замечательная функция. Странно, что отдельно не указали возможность сохранения настроек VM и её удаления.

     
  • 1.28, Аноним (28), 16:03, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    - А не написать бы нам что-нибудь на Расте?
    - Давай, а что сейчас модно?
    - Хипстерская виртуализация.
    - Давай.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:14, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Хипстерская виртуализация.

    В отличие от остальных "хипстерских" технологий деньги экономит, а не растрачивает.
    Так-то.

     
     
  • 3.31, Аноним (28), 16:20, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    РАСТрачивает только Раст.
     
     
  • 4.34, qwer (??), 18:33, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я смотрю, у кого-то подгорает от Rust-а. Все как обычно, хе-хе.
     
  • 4.36, интеллигентный разработчик (?), 18:44, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неосилил? Ну ничего, не расстраивайся, есть же go. На крайний случай nodejs.
     
     
  • 5.41, Анончик (?), 20:48, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    C++ больше и не надо ничего осиливать. А хипстерам типа тебя нормальные языки не по зубам.
     
  • 2.39, Пиони (?), 20:08, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они сделали его на Rust, потому что проект, который был взял за основу написан на Rust.
     
     
  • 3.40, Анончик (?), 20:47, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать у исходного проекта был другой диалог.
     
  • 1.29, Аноним (30), 16:12, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >RESTful API

    Урезали ядро и на освободившееся место присобачили http(2?) сервер.

     
     
  • 2.32, Антон (??), 16:25, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    насколько я помню, у докера тоже есть
     
  • 2.33, Ага (?), 16:41, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    API у VMM в одном экземпляре, а ядро подрезали там где его экземпляров много
     
  • 1.37, Аноним (37), 19:44, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С завтрашнего дня во всех вакансиях на DevOps
     
     
  • 2.38, anonimous (?), 19:51, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Минимум 5ть лет опыта.
     
  • 1.43, Аноним (43), 21:33, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
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