26.11.2018 21:50  Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке к Node.js

> Или вы предпочитаете вкрячивать не глядя неизвестные изменения ну вы же уже всосали, не глядя, неизвестный код немалого объема - а теперь готовы биться за какие-то там "изменения"? > которые сломают неизвестно что в вашем проекте это npm, тут так принято - версия существует самая наираспоследняя, сломалось - срочно переделываем у себя, заодно ломая все что от нас стало зависимым. иначе бы каждый дурак мог просто зафиксировать версию с устраивающим его функционалом и обойденными найденными граблями - зачем вам новая, если ваш код не собирается использовать ее фич? > Причём чем меньше стороннего кода, тем лучше ну см опять leftpad. плата за "простоту" языка - геморрой с элементарнейшими операциями, которые приходится отдельным модулем оформлять. верно, опять же, и для пихона, и для игого, может в чуть менее идиотической степени. P.S. и поэтому пихоновский контейнер у меня - с вручную собраными wheels (бо _egg теперь немодно). Поэтому он будет, сцуко, работать, даже через десять лет (и да, локальное зеркало репо с тем самым пихоном тоже есть). Кто знает как повторить этот фокус с composer? С npm не надо, я не настолько долбанутый.