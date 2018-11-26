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26.11.2018 21:50  Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке к Node.js

Пользователи библиотеки event-stream, около 2 миллионов копий которой еженедельно загружается из репозитория NPM и которая используется во многих крупных проектах, выявили вредоносный код в одной из зависимостей. Проблема выявлена в пакете flatmap-stream, в котором под видом тестового набора данных (test/data.js) в одной из переменных передавался вредоносный код, предназначенный для кражи крипотвалюты и проведения целевой атаки на связанные с криптовалютой сервисы.

Вредоносный код использовался для кражи закрытых ключей от криптокошельков Copay. Во вредоносном коде также выполнялись манипуляции с файлами, используемыми в библиотеке bitcore-wallet-client. Не исключено, что атака может охватывать и другие связанные с криптовалютой приложения на Node.js, которые так или иначе связаны зависимостями с event-stream и производными библиотеками (например, event-stream используется как зависимость в ps-tree и npm-run-all c 1.4 млн и 400 тыс. еженедельных загрузок).

9 сентября пакет flatmap-stream был добавлен в зависимости к event-stream пользователем right9ctrl (новый мэйнтейнер, в начале сентября получивший доступ к репозиторию event-stream и право публикации в NPM). Примерно в то же время был сформирован выпуск flatmap-stream 0.1.1, в который был добавлен вредоносный код. 16 сентября, после выхода релиза event-stream 3.3.6, пакет flatmap-stream был удалён тем же пользователем из зависимостей к event-stream, а релиз 3.3.6 был отозван с NPM. Судя по всему, новый мэйнтейнер event-stream замешан в атаке или решил скрыто устранить проблему, не афишируя появление зависимости с вредоносным кодом.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  3. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  4. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  5. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM (left-pad)
  6. OpenNews: Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: node.js, backdoor, npm
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  • 1.1, интеллигентный разработчик (?), 21:55, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +20 +/
    НИКОГДА такого не было и вот опять
     
     
  • 2.3, пох (?), 22:15, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    помнити об npm leftad!
     
  • 1.2, Онаним (?), 21:55, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    2 миллиона / 7 / N... кхм... девопсиков, безоглядно доверяющих мейнтейнить куски проектов сторонним репам, кхм... снова (что удивительно же!) попали.

    Внезапно.

     
     
  • 2.5, пох (?), 22:17, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    два миллиона - это только у тех кто не очень доверяли и зачем-то проверили стотыщную вложенную зависимость своего кода. наверное, тормозил.

    а сколько лошья еще эту зависимость или зависимость зависимости зависимости понатащило в свои проекты - лет через сто какой-нибудь ИИ сможет посчитать...если этот код его не положит, случайно оказавшись в его внутренностях.

     
     
  • 3.14, Онаним (?), 22:50, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    За них композитор эту зависимость проверил. А ревьюить некому, лень, и вообще ненужно.
     
  • 3.38, Искуственный интеллект из будущего. (?), 01:45, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот мне заняться больше нечем. Человечество само себя не завоюет.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:17, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Смех смехом, но сильно ли отличаются в этом отношении от ноды другие веб-фреймво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 22:26, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А дело не в ноде. Ручки-то - вот они, изящно изогнутые. Ревью изменений стороннего кода? Не, не слышали.
     
     
  • 3.9, пох (?), 22:37, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    каких таких "изменений"? Оно ж с самого начала там лежало.

    ревью ВСЕГО стороннего кода? Ну тогда какой вам node, вы и на сях-то сами его ни в жизнь ниасилите (хотя там и не доходит до leftpad)

     
     
  • 4.11, Онаним (?), 22:47, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум - ревью всех изменений стороннего кода от условно-trusted версии вообще обязательно.

    Или вы предпочитаете вкрячивать не глядя неизвестные изменения, которые сломают неизвестно что в вашем проекте? Если да - примерно об этой категории изящно изогнутых рук я выше и написал.

    Для реально серьёзных проектов - да, ревью всего стороннего кода уровня проекта (нет, каждую 100 лет известную библиотеку нижнего уровня ревьюить не надо, это уже за 100 лет сделало коммюнити), затянутого в проект. Причём чем меньше стороннего кода, тем лучше, меньше шансов, что придётся переломать весь проект, когда аффтарам удалённой либы придёт в голову изменить её API до неузнаваемости или просто забить на поддержку.

     
     
  • 5.17, пох (?), 23:00, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или вы предпочитаете вкрячивать не глядя неизвестные изменения

    ну вы же уже всосали, не глядя, неизвестный код немалого объема - а теперь готовы биться за какие-то там "изменения"?

    > которые сломают неизвестно что в вашем проекте

    это npm, тут так принято - версия существует самая наираспоследняя, сломалось - срочно переделываем у себя, заодно ломая все что от нас стало зависимым.

    иначе бы каждый дурак мог просто зафиксировать версию с устраивающим его функционалом и обойденными найденными граблями - зачем вам новая, если ваш код не собирается использовать ее фич?

    > Причём чем меньше стороннего кода, тем лучше

    ну см опять leftpad. плата за "простоту" языка - геморрой с элементарнейшими операциями, которые приходится отдельным модулем оформлять.

    верно, опять же, и для пихона, и для игого, может в чуть менее идиотической степени.

    P.S. и поэтому пихоновский контейнер у меня - с вручную собраными wheels (бо _egg теперь немодно). Поэтому он будет, сцуко, работать, даже через десять лет (и да, локальное зеркало репо с тем самым пихоном тоже есть). Кто знает как повторить этот фокус с composer? С npm не надо, я не настолько долбанутый.

     
     
  • 6.21, Онаним (?), 23:03, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это npm, тут так принято

    Дык и я о том )

    Ну на самом деле не совсем так, кроме фич бывают ещё багфиксы. Впрочем да, никто не мешает их бэкпортить, это альтернативный вариант селф-сервиса для зафиксированных стабильных веток, но он всё равно ревью подразумевает.

    По остальному абсолютно согласен )

     
  • 6.35, Василий Топоров (?), 23:33, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Кто знает как повторить этот фокус с composer?

    Если я вас правильно понял, то нужно скопировать модуль к себе, жестко заморозить зависимость версии и тянуть возможные изменения этого кода только после обновления модуля у себя в репозитории "руками". Если это так, то нужно поднять свой https://getcomposer.org/doc/articles/handling-private-packages-with-satis.md#s и указать в composer.json конкретные версии оттуда.

     
  • 6.36, Аноним (36), 23:39, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > плата за "простоту" языка - геморрой с элементарнейшими операциями, которые приходится отдельным модулем оформлять.

    Это вы про C++ boost сейчас?

     
  • 5.18, Онаним (?), 23:01, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И нет - юнит-тестами вы все возможные комбинации звездецов в сторонних либах не покроете. Только комбинация теоретического ревью и актуальных тестов.
     
     
  • 6.24, пох (?), 23:04, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно нет. И потом - нахрена мне юнит-тесты ЧУЖИХ либ ? Я их не для того подключал, чтоб за авторами горшок выносить. В смысле - ну даже написал, потратив больше времени чем всю либу написать с нуля, ну оно сфейлилось, и что делать будим ? Пойдем чинить апстрим? А нам оно вообще надо? Может мы его в этой позе и использовать-то не собираемся.
    Свои, использующие чужое, могут быть юнит-тестами и покрыты - но заведомую диверсию, как тут, они не выявят.
     
     
  • 7.29, Онаним (?), 23:08, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, я именно про юнит-тесты собственных модулей, завязанных на чужие либы.
    В либе что-то кромсают, и не факт, что это под тесты влетит.
     
  • 5.20, Crazy Alex (ok), 23:01, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да никто не ревьюит второй уровень вложенности. То, что непосредственно проект тянет - да, но то, что ниже - очень вряд ли.

    Разница в том, что в "больших" языках эти "ниже" обычно и есть "известные библиотеки нижнего уровня", а в джаваскрипте 100500 уровней, и на каждом - не понять что не понять от кого.

     
     
  • 6.23, Онаним (?), 23:03, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хера себе. То есть можно горе-деплоерам rm -rf / подтянуть в комплекте, и они не заметят? Красиво )
     
     
  • 7.26, пох (?), 23:05, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так вот, только ж что и...
    (спалили, правда, но это скорее случайность)
     
     
  • 8.30, Онаним (?), 23:09, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уж, сколько там ещё такого добра, остаётся только гадать.
     
  • 4.16, Онаним (?), 22:56, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И нет, с самого начала оно там не лежало.

    "Why was @right9ctrl given access to this repo? He added flatmap-stream"

    Ключевое слово - added.

     
     
  • 5.19, пох (?), 23:01, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что, не нужно было?
    я -то имел в виду, что в этом самом flatmap оно лежало.

     
     
  • 6.27, Онаним (?), 23:05, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ревью-то в любом случае выявило бы новую зависимость, к которой нужно отнестись с особым пристрастием )
     
  • 2.8, пох (?), 22:33, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а причем тут - веп-фреймворки? помимо ноды (которая ни разу не веб и не фреймворк) есть еще прекрасный пихон и еще более прекрасный игого, которые к веппу только тем относятся, что современный разработчик жить не может без http(s) протокола где надо и где не надо.

    > без лишних раздумий тянется из репы или с гитхаба - это намного ли безопаснее?

    это вообще вчерашний день и эпоха довеба. script src=raw.​githubusercontent.​com/someshit/somemoreshit/shitcode.js  - вот как надо!
    впрочем, если вы ретро-гад и пишете на пехепе, для вас есть божественный composer, ик...щас он вам накомпозирует!

     
     
  • 3.12, Онаним (?), 22:49, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да и композерное угрёбище в похе... то есть в пыхе - не отстаёт.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:25, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пишите про пакеты, где нет бэкдора, если таковые конечно остались...
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:44, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Мне интересно другое, как отстранившийся от дел автор event-stream так наивно пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Онаним (?), 22:49, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > как отстранившийся от дел автор event-stream так наивно передал проект в руки первого встречного

    Он где-то подписывал юридически значимый договор с обязательствами так не делать?

     
  • 2.15, Онаним (?), 22:53, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому мне более интересно как кхм... неназываемо... кхм... решились использовать библиотеку первого встречного неизвестного писателя, даже внутрь не заглядывая.
     
     
  • 3.25, Crazy Alex (ok), 23:04, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что они уже использовали сотню таких же на этом проекте и тысячу - на прредыдущих. И сходило, потому что на JS по-другому и не выйдет - на любой чих отдельная либа от кого-то нового и незивестного, все ревьюить - времени свой код писать не будет. Бороться с существующими, а не гипотетическими угрозами - это как бы коммерчески оправданный подход, пусть и далёкий от идеализма.
     
     
  • 4.28, Онаним (?), 23:06, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну в общем и получили то, что заслужили. Ничего сверху интересного нет )
     
  • 3.31, Анонимочкин (?), 23:09, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Другие пакеты добавили библиотеку event-stream от известного автора 100 лет в обед.
    Недавно автор библиотеки передал её на поддержание первому встречному, а тот добавил вредоносный код в качестве новой зависимости. Но в репозитории на github этого нельзя заметить, плохой код находится только в минифицированной версии устанавливаемой из npm.
     
     
  • 4.32, Онаним (?), 23:11, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть простое правило: любой апдейт сорцов сторонней либы, прибитых к собственному проекту, должен ревьюится. Если это правило не соблюдать - в следующий раз например все номера кредитных карт ваших клиентов будут у разных людей.
     
     
  • 5.33, Анонимочкин (?), 23:18, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй в одиночку всё отревьювить. Мне например вообще проще микро зависимости вроде всяких лефтпадов не подключать, а добавить пару лишних строк код. Из моих зависимостей оказался только nodemon инфицирован. Но всё проверить не реально.
     
     
  • 6.34, Онаним (?), 23:22, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Попробуй в одиночку всё отревьювить
    > Из моих зависимостей оказался только nodemon инфицирован

    :) Ну о чём и речь, если не ревьюить - будет засада.
    Иногда лучше вообще никак, чем так.

     
  • 2.22, Нанобот (ok), 23:03, 26/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот вроде бы ответ из первых уст: https://pbs.twimg.com/media/Ds8nulwXgAAd4bv.jpg
    типа чел попросил, мейнтейнеру не жалко было
     
  • 1.37, Ordu (ok), 01:06, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо. Новый вызов опенсурцу: как поддерживать базу кода невероятного объёма, пресекая активность злодеев? Простор для генерации идей, между прочим, а возможно даже для успешных стартапов.
     
  • 1.39, Аноним (39), 03:56, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Предотвращение_утечек_информации
     

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