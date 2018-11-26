26.11.2018 21:50  Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке к Node.js

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|1.2, Онаним (?), 21:55, 26/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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2 миллиона / 7 / N... кхм... девопсиков, безоглядно доверяющих мейнтейнить куски проектов сторонним репам, кхм... снова (что удивительно же!) попали.
Внезапно.
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|2.5, пох (?), 22:17, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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два миллиона - это только у тех кто не очень доверяли и зачем-то проверили стотыщную вложенную зависимость своего кода. наверное, тормозил.
а сколько лошья еще эту зависимость или зависимость зависимости зависимости понатащило в свои проекты - лет через сто какой-нибудь ИИ сможет посчитать...если этот код его не положит, случайно оказавшись в его внутренностях.
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|2.7, Онаним (?), 22:26, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А дело не в ноде. Ручки-то - вот они, изящно изогнутые. Ревью изменений стороннего кода? Не, не слышали.
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|3.9, пох (?), 22:37, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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каких таких "изменений"? Оно ж с самого начала там лежало.
ревью ВСЕГО стороннего кода? Ну тогда какой вам node, вы и на сях-то сами его ни в жизнь ниасилите (хотя там и не доходит до leftpad)
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|4.11, Онаним (?), 22:47, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как минимум - ревью всех изменений стороннего кода от условно-trusted версии вообще обязательно.
Или вы предпочитаете вкрячивать не глядя неизвестные изменения, которые сломают неизвестно что в вашем проекте? Если да - примерно об этой категории изящно изогнутых рук я выше и написал.
Для реально серьёзных проектов - да, ревью всего стороннего кода уровня проекта (нет, каждую 100 лет известную библиотеку нижнего уровня ревьюить не надо, это уже за 100 лет сделало коммюнити), затянутого в проект. Причём чем меньше стороннего кода, тем лучше, меньше шансов, что придётся переломать весь проект, когда аффтарам удалённой либы придёт в голову изменить её API до неузнаваемости или просто забить на поддержку.
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|5.17, пох (?), 23:00, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Или вы предпочитаете вкрячивать не глядя неизвестные изменения
ну вы же уже всосали, не глядя, неизвестный код немалого объема - а теперь готовы биться за какие-то там "изменения"?
> которые сломают неизвестно что в вашем проекте
это npm, тут так принято - версия существует самая наираспоследняя, сломалось - срочно переделываем у себя, заодно ломая все что от нас стало зависимым.
иначе бы каждый дурак мог просто зафиксировать версию с устраивающим его функционалом и обойденными найденными граблями - зачем вам новая, если ваш код не собирается использовать ее фич?
> Причём чем меньше стороннего кода, тем лучше
ну см опять leftpad. плата за "простоту" языка - геморрой с элементарнейшими операциями, которые приходится отдельным модулем оформлять.
верно, опять же, и для пихона, и для игого, может в чуть менее идиотической степени.
P.S. и поэтому пихоновский контейнер у меня - с вручную собраными wheels (бо _egg теперь немодно). Поэтому он будет, сцуко, работать, даже через десять лет (и да, локальное зеркало репо с тем самым пихоном тоже есть). Кто знает как повторить этот фокус с composer? С npm не надо, я не настолько долбанутый.
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|6.21, Онаним (?), 23:03, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> это npm, тут так принято
Дык и я о том )
Ну на самом деле не совсем так, кроме фич бывают ещё багфиксы. Впрочем да, никто не мешает их бэкпортить, это альтернативный вариант селф-сервиса для зафиксированных стабильных веток, но он всё равно ревью подразумевает.
По остальному абсолютно согласен )
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|6.36, Аноним (36), 23:39, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> плата за "простоту" языка - геморрой с элементарнейшими операциями, которые приходится отдельным модулем оформлять.
Это вы про C++ boost сейчас?
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|5.18, Онаним (?), 23:01, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И нет - юнит-тестами вы все возможные комбинации звездецов в сторонних либах не покроете. Только комбинация теоретического ревью и актуальных тестов.
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|6.24, пох (?), 23:04, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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конечно нет. И потом - нахрена мне юнит-тесты ЧУЖИХ либ ? Я их не для того подключал, чтоб за авторами горшок выносить. В смысле - ну даже написал, потратив больше времени чем всю либу написать с нуля, ну оно сфейлилось, и что делать будим ? Пойдем чинить апстрим? А нам оно вообще надо? Может мы его в этой позе и использовать-то не собираемся.
Свои, использующие чужое, могут быть юнит-тестами и покрыты - но заведомую диверсию, как тут, они не выявят.
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|7.29, Онаним (?), 23:08, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Угу, я именно про юнит-тесты собственных модулей, завязанных на чужие либы.
В либе что-то кромсают, и не факт, что это под тесты влетит.
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|5.20, Crazy Alex (ok), 23:01, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да никто не ревьюит второй уровень вложенности. То, что непосредственно проект тянет - да, но то, что ниже - очень вряд ли.
Разница в том, что в "больших" языках эти "ниже" обычно и есть "известные библиотеки нижнего уровня", а в джаваскрипте 100500 уровней, и на каждом - не понять что не понять от кого.
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|6.23, Онаним (?), 23:03, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хера себе. То есть можно горе-деплоерам rm -rf / подтянуть в комплекте, и они не заметят? Красиво )
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|4.16, Онаним (?), 22:56, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И нет, с самого начала оно там не лежало.
"Why was @right9ctrl given access to this repo? He added flatmap-stream"
Ключевое слово - added.
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|6.27, Онаним (?), 23:05, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну ревью-то в любом случае выявило бы новую зависимость, к которой нужно отнестись с особым пристрастием )
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|2.8, пох (?), 22:33, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а причем тут - веп-фреймворки? помимо ноды (которая ни разу не веб и не фреймворк) есть еще прекрасный пихон и еще более прекрасный игого, которые к веппу только тем относятся, что современный разработчик жить не может без http(s) протокола где надо и где не надо.
> без лишних раздумий тянется из репы или с гитхаба - это намного ли безопаснее?
это вообще вчерашний день и эпоха довеба. script src=raw.githubusercontent.com/someshit/somemoreshit/shitcode.js - вот как надо!
впрочем, если вы ретро-гад и пишете на пехепе, для вас есть божественный composer, ик...щас он вам накомпозирует!
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|2.13, Онаним (?), 22:49, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> как отстранившийся от дел автор event-stream так наивно передал проект в руки первого встречного
Он где-то подписывал юридически значимый договор с обязательствами так не делать?
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|2.15, Онаним (?), 22:53, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Поэтому мне более интересно как кхм... неназываемо... кхм... решились использовать библиотеку первого встречного неизвестного писателя, даже внутрь не заглядывая.
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|3.25, Crazy Alex (ok), 23:04, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Потому что они уже использовали сотню таких же на этом проекте и тысячу - на прредыдущих. И сходило, потому что на JS по-другому и не выйдет - на любой чих отдельная либа от кого-то нового и незивестного, все ревьюить - времени свой код писать не будет. Бороться с существующими, а не гипотетическими угрозами - это как бы коммерчески оправданный подход, пусть и далёкий от идеализма.
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|3.31, Анонимочкин (?), 23:09, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Другие пакеты добавили библиотеку event-stream от известного автора 100 лет в обед.
Недавно автор библиотеки передал её на поддержание первому встречному, а тот добавил вредоносный код в качестве новой зависимости. Но в репозитории на github этого нельзя заметить, плохой код находится только в минифицированной версии устанавливаемой из npm.
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|4.32, Онаним (?), 23:11, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть простое правило: любой апдейт сорцов сторонней либы, прибитых к собственному проекту, должен ревьюится. Если это правило не соблюдать - в следующий раз например все номера кредитных карт ваших клиентов будут у разных людей.
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|5.33, Анонимочкин (?), 23:18, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуй в одиночку всё отревьювить. Мне например вообще проще микро зависимости вроде всяких лефтпадов не подключать, а добавить пару лишних строк код. Из моих зависимостей оказался только nodemon инфицирован. Но всё проверить не реально.
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|6.34, Онаним (?), 23:22, 26/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Попробуй в одиночку всё отревьювить
> Из моих зависимостей оказался только nodemon инфицирован
:) Ну о чём и речь, если не ревьюить - будет засада.
Иногда лучше вообще никак, чем так.
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|1.37, Ordu (ok), 01:06, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Неплохо. Новый вызов опенсурцу: как поддерживать базу кода невероятного объёма, пресекая активность злодеев? Простор для генерации идей, между прочим, а возможно даже для успешных стартапов.
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