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23.11.2018 17:55  Релиз XMPP/Jabber сервера Prosody 0.11.0

Представлен первый релиз новой стабильной ветки XMPP-сервера Prosody 0.11, в которой представлено более 2000 изменений. При разработке сервера основное внимание уделяется простоте установки и настройки, низкому потреблению ресурсов и лёгкости расширения функциональности. Код проекта написан на языке Lua и распространяется под лицензией MIT.

Наиболее значительные улучшения в новой ветке коснулись модулей MUC и pubsub, которые реализуют одни из самых крупных расширений (XEP) стандарта XMPP. Предыдущие версии сервера уже довольно давно поддерживали MUC и pubsub, но предлагаемая реализация была довольно сильно усложнена, не отвечала актуальному состоянию спецификаций и имела проблемы с масштабированием.

Основные изменения в Prosody 0.11:

  • Улучшена работа чата. Переписан практически весь код с реализацией расширения MUC (Multi-User Conference). Переработка позволила проекту упростить добавление новых функций и улучшить масштабируемость MUC-сервисов (новая версия модуля MUC позволила сервисам, таким как Jitsi Meet, обеспечить работу с сотнями тысяч общих бесед);
  • Переработаны конфигурационные диалоги, обеспечена более аккуратная компоновка настроек и использованы более понятные названия опций;
  • Добавлена поддержка архивирования и загрузки ранее написанных сообщений в MUC (Multi User Chat) с использованием протокола XEP-0313 (MAM). Например, при помощи данной возможности клиент может отображать сообщения, которые были написаны в общей беседе, когда пользователь не был в онлайн;
  • Обеспечена возможность резервирования имени пользователя, что позволяет предотвратить использование чужого имени, когда настоящий владелец не находятся в общей беседе. По умолчанию только владельцы / администраторы общих чатов могут осуществлять привязку имени при внесении пользователя в общую беседу. Модуль также предоставляет опцию, позволяющую пользователям самостоятельно регистрировать свои псевдонимы и становиться участниками;
  • Улучшена реализация pubsub. В частности, добавлен код, отвечающий за сохранность узлов и элементов. Данные теперь могут храниться на диске, а не в оперативной памяти, и не теряться при перезапуске сервера. Реализована поддержка конфигурирования узлов и управления принадлежностью, необходимых для расширенного контроля доступа. Также появилась поддержка "publish-options", которые позволяют клиентам безопасно публиковать элементы с надлежащим управлением доступом. Написан новый модуль mod_pep_plus, в который были добавлены возможности pubsub, появившиеся после 2009 года. Модуль обеспечивает поддержку OMEMO в разговорах при общении с пользователями, не находящимися в адресной книге. Он также позволяет пользователям использовать PEP для хранения закладок и других данных;
  • Осуществлён переход на новый формат vCard, определённый в спецификации XEP-0292. Новый формат также хранится в PEP, что позволяет использовать полноценные возможности управления доступом (например, можно выбрать, общедоступен ли vCard или доступен только для контактов). Поддержка старого протокола vcard-temp перемещена в модуль mod_vcard_legacy и оставлена для обеспечения совместимости со старыми клиентами;
  • В состав включены модули от сообщества, разработанные с целью увеличения времени автономной работы клиентов на мобильных устройствах. Клиенты, поддерживающие XEP-0352, такие как "Conversations", могут информировать сервер, когда приложение находится в фоновом режиме или экран телефона выключен. В ответ Prosody теперь может оптимизировать трафик, отключая отправку неважных данных. Например, может быть прекращена отправка постоянно передающихся по сети данных, таких как изменения статуса контакта и сообщения в чате, которые могут мешать переключению телефона в режим с низким энергопотреблением;
  • Проделано много работы над внутренним асинхронным API и повышением его надёжности. В состав включена экспериментальная поддержка асинхронных модулей аутентификации и хранения данных. В текущем выпуске новый API пока помечен как экспериментальный, но в дальнейшем он сможет использоваться для повышения производительности крупных публичных чат-серверов;
  • Увеличено число автоматизированных тестов. Если предыдущие выпуски почти полностью тестировались вручную, то теперь реализован большой набор автоматизированных тестов, запускаемых после каждого изменения;
  • Добавлен экспериментальный сетевой бэкенд на базе epoll. Новый бэкенд заметно меньше и проще реализации на базе libevent, но ограничен применением только в Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.prosody.im/prosod...)
  2. OpenNews: XMPP перешёл на обязательное шифрование передачи данных
  3. OpenNews: Facebook прекратил поддержку XMPP
  4. OpenNews: Релиз Jabber-сервера Openfire 3.7.0
  5. OpenNews: Фонд СПО указал на недопустимость игнорирования в Google Talk запросов от других Jabber-серверов
  6. OpenNews: Google прислушался к мнению сообщества и прекратил блокирование сторонних Jabber-серверов в Google Talk
Автор новости: anonym
Тип: Программы
Ключевые слова: prosody, xmpp, jabber
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  • 1.1, совсемнеаноним (?), 20:39, 23/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Все так же падает по OOM при загрузке файла?
     
  • 1.2, Пользователь Debian (?), 20:50, 23/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Это что-то вроде Slack?
     
     
  • 2.3, John (??), 21:20, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Вот и выросло поколение, ага
     
  • 2.5, Dmitry77 (ok), 21:56, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Фу!
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:04, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это что-то вроде Mail.RU Агента
     
     
  • 3.8, Dmitry77 (ok), 22:08, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    просьба не сравнивать опенсорс с проприетарщиной (хоть протокол и открытый)
     
  • 1.6, Dmitry77 (ok), 22:02, 23/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С учётом выпуска delta.chat и IMAP.PUSH  xmpp стал не такой актуальный
     

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