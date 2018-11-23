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23.11.2018 11:49  Разработан метод атаки на DRAM-память, позволяющий обойти защиту ECC

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета разработала (PDF) усовершенствованный вариант атаки RowHammer, позволяющей изменить содержимого отдельных битов в памяти на базе чипов DRAM, для защиты целостности в которых применяются коды коррекции ошибок (ECC). Атака может быть выполнена удалённо при наличии непривилегированного доступа к системе.

Напомним, что уязвимость RowHammer позволяет исказить содержимое отдельных битов памяти путём цикличного чтения данных из соседних ячеек памяти. Так как память DRAM представляет собой двухмерный массив ячеек, каждая из которых состоит из конденсатора и транзистора, выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения достаточно большая, то ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить его первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения сохранённых в ячейке данных.

До сих пор использование ECC считалось наиболее надёжным способом защиты от вышеописанных проблем, но исследователям удалось разработать метод изменения заданных битов памяти, не приводящий к срабатыванию механизма коррекции ошибок. Метод может применяться на серверах с ECC-памятью для модификации данных, подстановки вредоносного кода и изменения прав доступа. Например, в ранее продемонстрированных RowHammer-атаках при наличии у злоумышленника доступа к виртуальной машине инициировалась загрузка вредоносных системных обновлений через изменение в процессе apt имени хоста для загрузки и модификации логики проверки цифровой подписи.

Обход ECC основан на особенностях коррекции ошибок: если изменён один бит - ECC откорректирует ошибку, если два бита - будет сгенерировано исключение и программа будет принудительно завершена, но в случае одновременного изменения трёх битов ECC может не заметить модификации. Для определения условий при которых проверка ECC не срабатывает разработан похожий на состояние гонки метод проверки, позволяющий оценить возможность совершения атаки для конкретного адреса в памяти.

Метод основывается на факте, что при исправлении ошибки возрастает время чтения и возникающая задержка вполне измерима и заметна. Атака сводится к последовательным попыткам изменить каждый бит по отдельности, определяя успешность изменения возникновением задержки, вызванной корректировкой ECC. Таким образом выполняется поиск машинных слов с тремя изменяемыми битами. На последнем этапе необходимо добиться, чтобы три изменяемые бита в двух местах были разными, после чего попытаться за один проход изменить их значение.

Исследователи успешно продемонстрировали возможность атаки на четырёх разных серверах с памятью DDR3 (теоретически уязвима и память DDR4), три из которых были укомплектованы процессорами Intel (E3-1270 v3, Xeon E5-2650 v1, Intel Xeon E5-2620 v1 ), а один - AMD (Opteron 6376). При этом отмечается, что поиск необходимого сочетания бит в лабораторных условиях на неактивном сервере занимает около 32 минут. Совершить атаку на работающем сервере значительно труднее из-за наличия помех, возникающих в процессе активности приложений. На рабочих системах для поиска необходимого сочетания изменяемых бит может потребоваться до одной недели.

Итоговый вывод сводится к тому, что ECC полностью не исключает проведение атаки RowHammer, но существенно замедляет и усложняет её. Для выявления попыток совершения атаки администраторам многопользовательских систем рекомендуется включить в логах отображение фактов коррекции ошибок ECC и настроить мониторинг связанной с ними активности.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
  3. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Представлен метод скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин
  5. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
  6. OpenNews: Продемонстрировано использование уязвимости в DRAM-памяти для повышения привилегий в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: rowhammer
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 12:08, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Бедные апологеты ЕСС, стабильности и надёжности, в каком страшном мире они живут))
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:06, 23/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    ECC нужен в первую очередь не для того, чтобы защищаться от RowHammer-а, чтобы п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:41, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно и apparmor оказался не бесполезен.
     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 12:18, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так как память DRAM представляет собой двухмерный массив ячеек, каждая из которых состоит из конденсатора и транзистора, выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения достаточно большая, то ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить его первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения сохранённых в ячейке данных.

    В этой связи было бы интересно увидеть такие же опыты для DDR и DDR2.

    > Итоговый вывод сводится к тому, что ECC полностью не исключает проведение атаки RowHammer, но существенно замедляет и усложняет её проведение. Для выявления попыток совершения атаки администраторам многопользовательских систем рекомендуется включить в логах отображение фактов коррекции ошибок ECC и настроить мониторинг связанной с ними активности.

    Ну как бы ECC создана не для противодействия таким атакам.

    Кроме того, судя по фоточкам в отчёте, они туда лезли физически, то есть подсоединялись к шине памяти. Читать весь текст мне было лениво, а фотка потешная. :)

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:24, 23/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это они обратный инжиниринг проводили и изучали как ECC реагирует на фаулты В к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, КГБ СССР (?), 12:42, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, я не против исследований надёжности и защищённости железа и софта. Очень даже за.
     
  • 1.3, fefe (?), 12:19, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опять нужно недоверенный бинарный код выполнить, чтобы сработало?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:43, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь можно взломать любой виртуальный или vps хостинг. Ура!
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:42, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Совершить атаку на работающем сервере значительно труднее из-за наличия помех, возникающих в процессе активности приложений.

    Ну хоть кто-то это честно написал.

     
     
  • 2.8, Онанимус (?), 13:16, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Ну хоть кто-то это честно написал.

    "На рабочих системах для поиска необходимого сочетания изменяемых бит может потребоваться до одной недели" - Так Вам легче?

     
  • 1.9, A. Stahl Is Gay (?), 13:24, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ну хоть кто-то это честно написал.

    Знаешь, если за неделю долбежки ты получишь какой-то хороший профит, то подолбиться определенно стоит.

     
     
  • 2.10, нах (?), 13:34, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ломанешь васян-сайт соседний с тобой по vps ? Ну а чо, проооофит!
    Насчет соседней vps уже возникают сомнения, поскольку неизвестно, где и что в ней лежит.

     
  • 1.11, Аноним (11), 15:47, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В общем, компы стали слишком быстрыми и насилование соседних битов приводит к успеху
     
  • 1.13, Аноним (13), 17:01, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего, самым надёжным методом защиты от атак RowHammer уменьшение периода... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 17:42, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот, начинай майнить во весь проц.
     
  • 1.16, Аноним (16), 18:29, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что.. А мы строим цифровую экономику.
     

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