23.11.2018 08:27  Компания Tracktion открыла движок для создания звуковых приложений

Компания Tracktion, известный производитель цифровых звуковых рабочих станций, открыла исходные тексты пакета Tracktion Engine, включающего высокоуровневую модель данных и набор С++ классов для создания звуковых приложений, от простых плееров и секвенсоров до полноценных студийных звуковых рабочих станций (DAW). Код написан на языке С++ и открыт под лицензией GPLv3. Дополнительно предоставляется коммерческая лицензия для использования движка в проприетарных проектах.

Проект был создан в результате трёхлетней работы по рефакторингу движка цифровых звуковых рабочих станций, развиваемых компанией Tracktion. Движок был упрощён, переведён на модульную основу и адаптирован для создания других звуковых приложений. Целью проведённой работы была подготовка компонентов, которые бы учитывали основные особенности построения звуковых приложений, позволяли избавиться от усложнений, брали на себя задачи, требующие больших трудозатрат, и давали возможность создавать приложения, фокусируясь только на функциональности и интерфейсе пользователя.

Tracktion Engine предоставляет объектно-ориентированный API для последовательной обработки, создания, изменения и воспроизведения звука, поддержки различных форматов файлов, взаимодействия с MIDI и подключения плагинов. Движок оформлен в виде модуля для фреймворка JUCE, оптимизированного для создания многоплатформенных звуковых приложений. Применение JUCE позволяет очень быстро сформировать каркас приложения и приступить к развитию необходимой функциональности, не задумываясь об особенностях различных платформ.

Ключевые особенности Tracktion Engine: