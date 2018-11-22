The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

22.11.2018 23:24  Представлен eDEX-UI 1.0, консольный интерфейс в стиле фильма Трон 2

В рамках проекта eDEX-UI подготовлено консольное окружение, оформленное в стиле компьютерного интерфейса из фантастического фильма Tron Legacy. В отличие от похожих проектов, таких как DEX-UI, в eDEX-UI реализован не интерактивный макет, а пригодное для реальной работы окружение. Окружение построено с использованием платформы Electron и доступно в сборках для Linux, Windows и macOS. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Боковые панели отражают состояние параметров работы системы, такие как нагрузка на CPU, потребление памяти, сетевую активность и данные с датчиков. В нижней части размещён файловый менеджер и экранная клавиатура, позволяющая использовать интерфейс на сенсорных экранах. Центральным звеном является эмулятор терминала: в Linux используется bash, а в Windows - Power Shell. Окружение может быть настроено на свой вкус, например, изменены цвета, перемещены и изменены панели, подключены темы оформления.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: cool-retro-term - эмулятор терминала, симулирующий вывод на ретро дисплеях
  3. OpenNews: Релиз браузерного эмулятора терминала и SSH-клиента Gate One 1.1
  4. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора терминала Terminology 0.8, развиваемого проектом Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: terminal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Я так понимаю 35% CPU и 1.5G RAM оно само и жрет?
     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 23:43, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну что вы! Оно же минималистичное и вообще не жрет почти ничего.
    А вот Электрон - тот да...
     
  • 2.3, Онвонин Николаевич (?), 23:47, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Естественно. Электрон - хипстероподелие для выпeндpёжа. А тут само приложение - квизистенция этого самого выпeндpёжа. Так что платформа и приложение друг друга стоят.
     
  • 2.5, имя (?), 23:49, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    это ещё броузер не запущен :)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 03:34, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    броузер из репозитария?
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 01:00, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Top в Screen1:

    electron 22.2%
    electron 10.3%
    gnome-shell 4.2%
    electron 3.9%
    Xorg 3%

    Screen2:
    electron 26%
    Discord 12%
    electron 10%
    gnome-shell 4%
    electron 3%

     
  • 1.4, имя (?), 23:47, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    что-то обои скучные
     
  • 1.6, th3m3 (ok), 23:49, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Окружение построено с использованием платформы Electron

    Ясно. Закапывайте очередное УГ на Электрон. Нормальные вещи не могут быть на Электроне.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:12, 23/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормальным людям очевидно, что это just for fun демка на поиграться, не отнявшая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, th3m3 (ok), 02:21, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу, мне это вообще ненужно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:25, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    copy/pastе чего не выровняли по высоте?
     
  • 1.9, электронщег (?), 00:37, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships? Motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then one day I got in, А ТАМ... ЭЛЕКТРОН x_x
     
     
  • 2.14, электронщег (?), 02:25, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если кто не читал, рекомендую:

    > I also ended up using emacs eshell to make the terminal more l33t.

    https://www.talisman.org/~erlkonig/misc/tron-legacy-effects-blog/

     
  • 1.10, Аноним (10), 00:47, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >  в стиле компьютерного интерфейса из фантастического фильма Tron Legacy

    Фу, гадость...
    > с использованием платформы Electron

    Фу, мерзость...

     
  • 1.12, annual slayer (?), 01:06, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в оригинале это был просто набор дополнительных виджетов вместе с bspwm (без всякого электрона):

    https://www.reddit.com/r/unixporn/comments/2sz5xo/bspwmofxoc_i_love_sci_fi_mov

     
  • 1.15, Аноним (15), 02:48, 23/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На Reddit, когда увидел, подумал, что это just for fun. Зачем про это делать новость на opennet -- непонятно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor