22.11.2018 23:24  Представлен eDEX-UI 1.0, консольный интерфейс в стиле фильма Трон 2

В рамках проекта eDEX-UI подготовлено консольное окружение, оформленное в стиле компьютерного интерфейса из фантастического фильма Tron Legacy. В отличие от похожих проектов, таких как DEX-UI, в eDEX-UI реализован не интерактивный макет, а пригодное для реальной работы окружение. Окружение построено с использованием платформы Electron и доступно в сборках для Linux, Windows и macOS. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Боковые панели отражают состояние параметров работы системы, такие как нагрузка на CPU, потребление памяти, сетевую активность и данные с датчиков. В нижней части размещён файловый менеджер и экранная клавиатура, позволяющая использовать интерфейс на сенсорных экранах. Центральным звеном является эмулятор терминала: в Linux используется bash, а в Windows - Power Shell. Окружение может быть настроено на свой вкус, например, изменены цвета, перемещены и изменены панели, подключены темы оформления.