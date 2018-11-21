21.11.2018 14:33  Представлена атака на браузеры, позволяющая определить сайт в другой вкладке

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|2.4, Урри (?), 14:47, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Пришла пора менять сам подход к "приватности". Пора осознать и принять, что любые твои личные данные так или иначе станут доступными злоумышленнику. И единственный выход - это делать так, чтобы злоумышленник их не смог понять.
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|3.6, Fracta1L (ok), 14:50, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Пора осознать и принять, что любые твои личные данные так или иначе станут доступными злоумышленнику
А ты быстрый.
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|1.5, Аноним (5), 14:49, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Скоро чтоб спастись от слежки нужно будет для каждой странички запускать отбельный браузер на отдельном экземпляре операционки и на отдельном процессорном ядре.
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|2.9, Stax (ok), 15:03, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Qubes OS немного доработать, чтобы шедулер соответствовал требованиями по ядрам и решение готово. Рутковская как чувствовала, что скоро без этого будет никуда.
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|3.25, Акакжев (?), 15:42, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Индересно, кто (был?) генератор идей для Джоанны (про исполнителей то уже даже в Википедии написали).
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|2.28, нах (?), 15:49, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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на отдельном физическом сервере. Желательно в отдельной изолированной комнате, а то окажется что не смотря на все попытки ограничить доступ, страничка в современном шибкоумном браузере видит тебя в камеру, дополняя увиденное эхолокацией сквозь твои же колонки и микрофон (а если нет микрофона - через те же самые колонки), а уж клавиатурный набор вообще читает быстрее чем драйвер клавиатуры.
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|3.41, КО (?), 16:06, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>видит тебя в камеру
точно - зеркало за спиной не вешайте, а то никакого кеша не надо будет. :)
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|2.40, КО (?), 16:04, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На отдельном компе, подключенному к отдельной розетке и желательно совсем в другой точке земного шара.
Ну или сливать столько информации, чтоб опознать реальную было невозможно. :)
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|3.29, нах (?), 15:50, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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соответственно и wasm надо отправить ровно туда же, куда и "обычный" js.
Атака идет через совершенно ненужные возможности, засунутые в браузер этих ваших интернетов.
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|5.38, нах (?), 15:57, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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я, в отличие от тебя, миленниала, отлично помню что все нужные мне сайты когда-то прекрасно обходились без ненужно-функционала - и ими было быстрее, удобнее и приятнее пользоваться, в отличие от современного скриптованного дерьма.
начиная вот прямо с гугля и заканчивая онлайн-банком - у мастербанка в свое время на сайте не было _ни_одного_ скрипта. И ничего, работало. Быстро и эффективно.
Как - вашему современному умишку не постичь, даже и не пытайтесь.
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|2.32, Аноним (35), 15:52, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>нейронная сеть достаточной мощности
>рекуррентной с долгой краткосрочной памятью
30 строк на Питоне/Kerras
+ видеокарта не хуже 1050ti для разового обучения.
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|2.39, Акакжев (?), 15:58, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы таки не верите университету? Трём Университетам??? В презентации даже лук нарисовали. Пророщенный! Для кого это всё?!
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|2.31, нах (?), 15:52, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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потому что вебмакачьи выcepы без js не работают вообще?
то есть вопрос скорее - зачем вы вообще ходите в интернет, он нынче вот такой - смотрит на тебя тысячей глаз.
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|3.34, нах (?), 15:53, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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хостеру в общем-то не очень обидно, если ломанут - _твой_ сайт. А биллинг у него живет вовсе не на том же сервере, будь уверен.
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|3.47, Аноним (46), 16:19, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Netflix убедительно просит закрыть вкладки с пиратскими торрент трекерами в соседних вкладках.
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|2.45, КО (?), 16:15, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Идея вычислить активную вися сбоку. Врядли вы что-то активно делаете сразу на нескольких вкладках.
P.S. Одна идея нейронной сети на js - вот сила.
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|2.18, Аноним (35), 15:35, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>процессорного кэша.
>для каждой вкладки свой.
Теперь для запуска двух вкладок нужно двухпроцессорная система.
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|2.24, Anonim (??), 15:41, 21/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>Уж слишком много "если". Больше похоже на инструмент запугивания клиента, чтобы тот отстёгивал дополнительные средства на "безопасность".
+100500
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