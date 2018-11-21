The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

21.11.2018 14:33  Представлена атака на браузеры, позволяющая определить сайт в другой вкладке

Группа исследователей из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль), Аделаидского университета (Австралия) и Принстонского университета разработали метод атаки по сторонним каналам, позволяющий определить какой сайт открыт в соседней вкладке браузера через анализ задержек при обращении к кэшу. Проблеме подвержен в том числе Tor Browser.

Атака построена c применением нейронной сети, выявляющей характерную при работе с каждым сайтом активность кэша. Подобные атаки ранее были предложены для выявления фактов открытия web-страниц на основе статистического анализа шифрованного сетевого трафика, в том числе позволяющие через пассивный анализ трафика определять отправку определённых запросов через Tor. В предложенной исследователями атаке вместо анализа сетевого трафика используется оценка состояния процессорного кэша.

Атака производится через выполнение JavaScript-кода на системе пользователя, который, например, может быть получен при открытии подконтрольного атакующим сайта или подставлен в незашифрованный транзитный трафик. Запускаемый JavaScript-код выполняет трассировку активности кэша, которая классифицируется нейронной сетью и связывается с характерной для определённых сайтов активностью. В процессе обучения нейронной сети используется коллекция мемограмм (memorygram), отражающих слепки состояния кэша во время открытия определённых сайтов. При проведении эксперимента нёйронная сеть была обучена на 10 тысячах мемограмм (по 100 трассировок для 100 сайтов).

В отличие от ранее предлагаемых вариантов атак, пытающихся выявлять конфликты при кэшировании, новая атака измеряет общее заполнение кеша последнего уровня, чего оказалось достаточным для классификации при помощи нейронной сети, обученной на типовой активности. В экспериментах использовались модели на основе двух типов нейронных сетей: свёрточной (CNN, Convolutional Neural Networks) и рекуррентной с долгой краткосрочной памятью (LSTM, Long Short-Term Memory). Реализация на базе LSTM показала лучшие результаты.

Атака может быть эффективно проведена при значительном урезании точности работы таймера в браузере, в том числе в Tor Browser с точностью изменения событий от таймера в 100 мс (для Firеfox с разрешением таймера в 20 мс точность обнаружения составила 94.8%, а для Tor Browser - 80.4%). На атаку также не влияют меры для блокировки уязвимостей Spectre.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: В Tor Browser 7.0.9 устранена уязвимость, раскрывающая реальный IP-адрес
  3. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  4. OpenNews: Атака через JavaScript по определению содержимого L3-кэша CPU
  5. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
  6. OpenNews: Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 14:39, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Пришла пора откопать Internet Explorer 6?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:46, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Еще скажи между важными вкладками пустые оставлять, в качестве буфера...
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:09, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно параллельно белый шум скачивать (с паузами), чтобы исказить таймеры.
     
  • 2.4, Урри (?), 14:47, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Пришла пора менять сам подход к "приватности". Пора осознать и принять, что любые твои личные данные так или иначе станут доступными злоумышленнику. И единственный выход - это делать так, чтобы злоумышленник их не смог понять.
     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 14:50, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >  Пора осознать и принять, что любые твои личные данные так или иначе станут доступными злоумышленнику

    А ты быстрый.

     
  • 1.2, Аноним (2), 14:44, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Интересно, сможет ли отличить pornhub от vimeo?
     
     
  • 2.36, нах (?), 15:54, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а это разьве не один и тот же сайт?
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:49, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Скоро чтоб спастись от слежки нужно будет для каждой странички запускать отбельный браузер на отдельном экземпляре операционки и на отдельном процессорном ядре.
     
     
  • 2.9, Stax (ok), 15:03, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Qubes OS немного доработать, чтобы шедулер соответствовал требованиями по ядрам и решение готово. Рутковская как чувствовала, что скоро без этого будет никуда.
     
     
  • 3.25, Акакжев (?), 15:42, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Индересно, кто (был?) генератор идей для Джоанны (про исполнителей то уже даже в Википедии написали).
     
  • 2.23, Акакжев (?), 15:40, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не про слежку. Это что бы просто боялись.
     
  • 2.28, нах (?), 15:49, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на отдельном физическом сервере. Желательно в отдельной изолированной комнате, а то окажется что не смотря на все попытки ограничить доступ, страничка в современном шибкоумном браузере видит тебя в камеру, дополняя увиденное эхолокацией сквозь твои же колонки и микрофон (а если нет микрофона - через те же самые колонки), а уж клавиатурный набор вообще читает быстрее чем драйвер клавиатуры.

     
     
  • 3.30, Акакжев (?), 15:51, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ...после чего через сопряжённый по блутусу сотовый звонит в ближайшую клинику.
     
  • 3.41, КО (?), 16:06, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >видит тебя в камеру

    точно - зеркало за спиной не вешайте, а то никакого кеша не надо будет. :)

     
  • 2.40, КО (?), 16:04, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На отдельном компе, подключенному к отдельной розетке и желательно совсем в другой точке земного шара.
    Ну или сливать столько информации, чтоб опознать реальную было невозможно. :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:50, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    js - зло, но атака больше на исследовние-ради-исследования похожа
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:57, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > js - зло

    Тоже сидишь вспоминаешь лефтпад?

     
  • 2.10, Аноним (12), 15:07, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Т е ты новость не читал, сразу побежал писать комментарий Да хоть на C использ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.29, нах (?), 15:50, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    соответственно и wasm надо отправить ровно туда же, куда и "обычный" js.

    Атака идет через совершенно ненужные возможности, засунутые в браузер этих ваших интернетов.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:54, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >ненужные возможности

    Ты СКОЗАЛ??!!!

     
     
  • 5.38, нах (?), 15:57, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    я, в отличие от тебя, миленниала, отлично помню что все нужные мне сайты когда-то прекрасно обходились без ненужно-функционала - и ими было быстрее, удобнее и приятнее пользоваться, в отличие от современного скриптованного дерьма.

    начиная вот прямо с гугля и заканчивая онлайн-банком - у мастербанка в свое время на сайте не было _ни_одного_ скрипта. И ничего, работало. Быстро и эффективно.
    Как - вашему современному умишку не постичь, даже и не пытайтесь.

     
     
  • 6.43, Аноним (35), 16:08, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кобылу распряг?
     
  • 4.42, КО (?), 16:07, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем? Без js wasm практически не способен к контактам... :)
     
  • 2.26, Аноним (35), 15:44, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы из тех дураков которые не может отличить причины от корреляции Преступник иг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:09, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У многих ли злоумышленников есть своя нейронная сеть достаточной мощности, котор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним (35), 15:52, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >нейронная сеть достаточной мощности
    >рекуррентной с долгой краткосрочной памятью

    30 строк на Питоне/Kerras

    + видеокарта не хуже 1050ti для разового обучения.

     
  • 2.44, Аноним (44), 16:13, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у государства или крупной компании - вполне хватит.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:12, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Демонстрации нет? Хочу проверить на своем комплюкторе

     
     
  • 2.39, Акакжев (?), 15:58, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы таки не верите университету? Трём Университетам??? В презентации даже лук нарисовали. Пророщенный! Для кого это всё?!
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:15, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблеме подвержен в том числе Tor Browser.

    Таки зачем вы в нём включаете жабаскрипт?

     
     
  • 2.31, нах (?), 15:52, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    потому что вебмакачьи выcepы без js не работают вообще?

    то есть вопрос скорее - зачем вы вообще ходите в интернет, он нынче вот такой - смотрит на тебя тысячей глаз.

     
     
  • 3.33, Аноним (35), 15:53, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно. Уходи от сюда. Тут опасно.
     
  • 3.46, Аноним (46), 16:17, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Веб программисты пишут на том что есть А кроме js браузер в браузере ничего нет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:16, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Может быть, ущербна сама идея допускать выполнение недоверенного кода на своем к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним (35), 15:39, 21/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Альтернатива - не включать компьютер вообще, так как PSP ME - являются воплощени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.34, нах (?), 15:53, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хостеру в общем-то не очень обидно, если ломанут - _твой_ сайт. А биллинг у него живет вовсе не на том же сервере, будь уверен.

     
  • 1.16, Аноним (16), 15:23, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А в браузере больше двух вкладок открыто, работает ?
     
     
  • 2.22, Аноним (35), 15:40, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, нейронная сеть через динамики просит закрыть лишние вкладки.
     
     
  • 3.47, Аноним (46), 16:19, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Netflix убедительно просит закрыть вкладки с пиратскими торрент трекерами в соседних вкладках.
     
  • 2.45, КО (?), 16:15, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея вычислить активную вися сбоку. Врядли вы что-то активно делаете сразу на нескольких вкладках.

    P.S. Одна идея нейронной сети на js - вот сила.

     
  • 1.17, Аноним (17), 15:29, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующий шаг разработчиков браузеров - разделяемый кэш, для каждой вкладки свой.
     
     
  • 2.18, Аноним (35), 15:35, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >процессорного кэша.
    >для каждой вкладки свой.

    Теперь для запуска двух вкладок нужно двухпроцессорная система.

     
  • 1.19, COBA (?), 15:35, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понял - отключение браузерного кеша спасет от уязвимости?
     
     
  • 2.27, Аноним (35), 15:48, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >процессорного кэша.

    Вот этот отключай. Проще всего это сделать молотком.

     
  • 1.20, Аноним (17), 15:35, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Уж слишком много если Больше похоже на инструмент запугивания клиента, чтобы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Anonim (??), 15:41, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Уж слишком много "если". Больше похоже на инструмент запугивания клиента, чтобы тот отстёгивал дополнительные средства на "безопасность".

    +100500

     
  • 1.37, Аноним (37), 15:55, 21/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Придётся переписать дефолтный таймер в браузере):
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor