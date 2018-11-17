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17.11.2018 22:41  Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновление дистрибутива Raspbian. Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (351 Мб) для серверных систем и полная (1 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • В состав добавлен видеопроигрыватель VLС, в котором обеспечена поддержка средств аппаратного ускорения GPU VideoCore при декодировании форматов H.264, MPEG-2 и VC-1;
  • До версии 3.0 обновлена интегрированная среда разработки Thonny, которая может использоваться для обучения новичков написанию приложений на языке Python. Thonny сочетает в одном приложении простой для освоения начинающими интерфейс и продвинутые возможности для опытных программистов, такие как пошаговое выполнение кода и инспектирование переменных.

    Версия Thonny 3 примечательна добавлением новых возможностей для отладки, таких как точки останова и функция Assistant для анализа кода на наличие ошибок, не выявляемых при простой проверке синтаксиса. По умолчанию предложен упрощённый режим интерфейса для новичков, предлагающий фиксированную раскладку элементов без меню. Для переключения в обычный режим достаточно кликнуть на специальную ссылку в правом краю панели инструментов;

  • Унифицирован процесс настройки параметров рабочего стола при помощи приложения Appearance Settings. Большая часть приложений модифицирована для корректной загрузки глобальных файлов конфигурации из каталога /etc/xdg. В будущем выпуске в Appearance Settings планируется перейти к правке только глобальных настроек (/etc/xdg/) не трогая локальные (~/.config), что позволит решить проблему с потерей ручных настроек после изменения конфигкрации через GUI. В текущей версии при обновлении конфигурации добавлено предупреждение, позволяющее не трогать локальные настройки. Для применения новых настроек по умолчанию в интерфейс Appearance Settings добавлены специальные кнопки и предусмотрена возможность возврата к ранее используемым настройкам (резервная копия старых локальных файлов конфигурации сохраняется в каталоге oldconffiles);
  • Предложено два разных установочных образа: Образ по умолчанию предлагает минимальное окружение с рабочим столом LXDE, браузером Chromium, мультимедийным проигрывателем VLC, Python и рядом вспомогательных утилит. Полный образ включает все рекомендованные программы, в том числе LibreOffice, Scratch, SonicPi, Thonny и Mathematica. После установки урезанной сборки можно привести окружение к виду полной сборки, выбрав все опции в конфигураторе "Recommended Software";


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  3. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
  5. OpenNews: В рамках проекта CirnOS развивается минималистичная ОС для Raspberry Pi
  6. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi 3 Model A+
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspbian
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  • 1.1, Аноним (1), 22:49, 17/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Raspberry Pi Desktop для x86 тоже, кстати, выкатили. Уважуха.
     
     
  • 2.2, Константавр (ok), 23:17, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    чиво?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:34, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну... x86 это архитектура процессоров, которые, в основном, используются в таких забавных жужжащих ящичках. Люди их, иногда, включают, когда хотят поработать.
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:18, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > x86

    с ужасом выглянул в окно -- нет, я вроде все еще в 21 веке

     
     
  • 3.4, Qwerty (??), 23:25, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мам, смотри, я прогрессивный!
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 23:44, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мам, смотри, я консерватор и против 64-битного смузи!
     

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