16.11.2018 21:56  Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки

Компания Amazon представила проект Corretto, в рамках которого на основе OpenJDK подготовлен дистрибутив Java 8, который распространяется бесплатно, доступен в исходных текстах под лицензией GPLv2 и будет поддерживаться длительное время. Готовые сборки поставляются для Linux, Windows и macOS, а также для использования в контейнерах Docker.

Проект Corretto стал продолжением развития дистрибутива Java, уже используемого во внутренней инфраструктуре Amazon для обеспечения работы тысяч рабочих сервисов. Продукт официально сертифицирован как соответствующий спецификациям Java SE и может быть использован для замены других дистрибутивов Java SE. В настоящее время дистрибутив имеет статус тестового выпуска (preview). Полноценный стабильный релиз, готовы к промышленному применению, планируется выпустить в первом квартале 2019 года. Во время тестирования Linux-сборки подготовлены только для Amazon Linux 2, но в финальный релиз будет доступен в пакетах для Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux.

Для Corretto компаний Amazon обеспечен расширенный цикл поддержи, на протяжении которого будут формироваться ежеквартальные обновления, в состав которых будут включаться оптимизации производительности и исправления, связанные с безопасностью. В выпуски Corretto также планируется выборочно бэкпортировать некоторые новшества из новых релизов, а также включать улучшения, развиваемые сообществом OpenJDK.

Напомним, что публичный выпуск обновлений для Oracle JDK 8 будет прекращён в январе 2019 года, после чего будет осуществляться только расширенная платная поддержка по подписке. Поддержка Corretto 8 продлится как минимум до июня 2023 года. На протяжении всего времени существования ветки доступ к обновлениям Corretto будет предоставляться бесплатно и без каких-либо ограничений.

До апреля 2019 года компания Amazon намерена дополнительно сформировать LTS-ветку Corretto 11, основанную на OpenJDK 11. Поддержка Corretto 11 будет осуществляться до августа 2024 года.



