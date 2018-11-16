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16.11.2018 21:56  Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки

Компания Amazon представила проект Corretto, в рамках которого на основе OpenJDK подготовлен дистрибутив Java 8, который распространяется бесплатно, доступен в исходных текстах под лицензией GPLv2 и будет поддерживаться длительное время. Готовые сборки поставляются для Linux, Windows и macOS, а также для использования в контейнерах Docker.

Проект Corretto стал продолжением развития дистрибутива Java, уже используемого во внутренней инфраструктуре Amazon для обеспечения работы тысяч рабочих сервисов. Продукт официально сертифицирован как соответствующий спецификациям Java SE и может быть использован для замены других дистрибутивов Java SE. В настоящее время дистрибутив имеет статус тестового выпуска (preview). Полноценный стабильный релиз, готовы к промышленному применению, планируется выпустить в первом квартале 2019 года. Во время тестирования Linux-сборки подготовлены только для Amazon Linux 2, но в финальный релиз будет доступен в пакетах для Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux.

Для Corretto компаний Amazon обеспечен расширенный цикл поддержи, на протяжении которого будут формироваться ежеквартальные обновления, в состав которых будут включаться оптимизации производительности и исправления, связанные с безопасностью. В выпуски Corretto также планируется выборочно бэкпортировать некоторые новшества из новых релизов, а также включать улучшения, развиваемые сообществом OpenJDK.

Напомним, что публичный выпуск обновлений для Oracle JDK 8 будет прекращён в январе 2019 года, после чего будет осуществляться только расширенная платная поддержка по подписке. Поддержка Corretto 8 продлится как минимум до июня 2023 года. На протяжении всего времени существования ветки доступ к обновлениям Corretto будет предоставляться бесплатно и без каких-либо ограничений.

До апреля 2019 года компания Amazon намерена дополнительно сформировать LTS-ветку Corretto 11, основанную на OpenJDK 11. Поддержка Corretto 11 будет осуществляться до августа 2024 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
  3. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
  5. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  6. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: java, amazon
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  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Слишком много новостей о продуктах с продолжительным сроком поддержки. Технологическая сингулярность отменяется?
     
     
  • 2.2, Прост (?), 23:02, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    иногда нужно что бы просто работало без добавления новых фич
     
     
  • 3.5, maximnik0 (?), 01:07, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > иногда нужно что бы просто работало без добавления новых фич

    +100500
    Полностью поддерживаю такое виденье вещей.На хабре было обращение к программистам и менеджерам
    насчет того что в погоне за фичами и свистелками резко снизилась планка к оптимизации  кода и алгоритмов с стандартами.Это не дело когда в вебстандарт понапихали всякой хрени и в результате
    браузеры жрут по 400 мгб памяти,а мобильные версии превращают телефон в мини-печку.
    Хотя в предыдущей версии стандарта HTML  4.8 - HTML 5 (без включение в стандарт тега видео)
    некоторые браузеры влазили в 13 мгб на жестком диске и 35 мгб в памяти (просто с фоновой стартовой страничкой).
    Скажи молодым что Офис 97 полностью(со всеми приложениями ) занимал 350 мгб на жестком ,да к тому же туда (если лицензия и успел по акции ) еще вмещался и движок для распознавание текста .......  

     
     
  • 4.6, maximnik0 (?), 01:09, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >HTML  4.8 - HTML 5

    HTML  4.1 - HTML 5

     
  • 4.7, Аноним (7), 01:20, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Офис 97
    > занимал 350 мгб
    > движок для распознавание текста

    Школота, ты же его в глаза не видел))

     
     
  • 5.8, maximnik0 (?), 03:12, 17/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Школота, ты же его в глаза не видел))

    Не только видел но и запомнил:
    Что демократию офис с включенной проверкой орфографии
    не поддерживал 😁

     
  • 2.3, Аноним (3), 23:08, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Просто линуксоиды постарели и остепенились, а молодёжь в компиляторы уже не способна и не хочет идти.
     
  • 2.4, КГБ СССР (?), 23:10, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видать, начало помаленьку сыпаться там и сям. Везде, то есть. Менеджеры одумались под кнутами акционеров и начальства и всыпали кнутов г-нокодерам.
     

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