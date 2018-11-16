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16.11.2018 08:13  Выпуск дистрибутива Slax 9.6

Доступен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.6. Начиная с прошлого года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 260 Мб (amd64, i386).

В новой версии выполнена синхронизация пакетной базы с Debian 9.6, устранены выявленные за последнее время ошибки, добавлен скрипт "pxe" для запуска сервера удалённой загрузки, часовой пояс по умолчанию изменён на UTC (GMT), в браузере Chromium по умолчанию отключено локальное кэширование открываемых страниц.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/blog/2531...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slax 9.4
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Возрождение дистрибутива Slax
  6. OpenNews: Вышла новая версия дистрибутива FIDOSlax Linux 3.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: slax
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  • 1.1, КГБ СССР (?), 08:28, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd.

    И кого, по мнению авторов этого дистрибутива, может заинтересовать такое? Любители Слаквари выберут Слакварь или один из её дериватов, любители Дебиана — что-то из семейства Дебиана.

     
     
  • 2.2, Ordu (ok), 08:31, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не останавливайся на полпути: любители Slax'а выберут Slax.
     
     
  • 3.3, КГБ СССР (?), 08:37, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Раз ты такой умный, то просвети, развей сомнения и недоумение: что такого самобытного в этом дистрибутиве, за что его можно предпочесть Слаке и Дебиану? Я весь внимание.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 08:54, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Старая база пользователей
     
  • 4.7, A.N.Onimous (?), 09:11, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Самобытного в нем была возможность собрать набор софта, нужный именно тебе, и не грузить лишнего. Причем без плясок с бубном.
    А теперь это просто еще одно дебианообразное.
     
     
  • 5.12, КГБ СССР (?), 09:50, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Про старый Slax я как бы в курсе. Вопрос именно про это, ненужнообразное.
     
  • 4.9, proff (??), 09:27, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот думаю, что множество дистрибутивов на руку мелкомягким. Они тайком подогревают все эти инициативы, которых миллион. Чтобы исключить ситуацию, когда разработчики наконец сосредоточат усилия на допиливании одного дистрибутива и получении НОРМАЛЬНОГО линукса
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 09:49, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Давайте пилить один дистрибутив, и я даже скажу вам всем какой"?
     
  • 5.14, Ordu (ok), 10:26, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Я вот думаю, что множество дистрибутивов на руку мелкомягким.

    Это на руку линуксоидам. Если в линукс ломанутся пользователи из венды в массовом порядке, то тут вообще житья не будет. Если тебе нужна венда, просто пользуйся вендой, не нужно вот этих агитационных речей вида "давайте сделаем из линукса вендовс".

     
     
  • 6.19, Аноним (19), 10:47, 16/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так они уже ломанулись однажды в 2004-м Некоторые успели разочароваться Вернул... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Ordu (ok), 10:24, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Раз ты такой умный, то просвети, развей сомнения и недоумение: что такого
    > самобытного в этом дистрибутиве, за что его можно предпочесть Слаке и
    > Дебиану? Я весь внимание.

    Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не являюсь любителем Slax. Но будучи умным, я могу подсказать тебе, что подобные вопросы надо задавать не анонимам на опеннете, а в специализированных местах для общения для любителей Slax. Ты можешь пройти по ссылке из новости на slax.org, и оттуда в ихний пейсбук или куда ещё.

     
  • 2.18, Другой Аноним (?), 10:44, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я например, выберу. Извините, если огорчил.

                             ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 3.20, Аноним (19), 10:56, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше тоже часто пользовался Slax'ом. Даже иногда, чтобы Gentoo ставить. А нынешний, извините, не выберу из-за НенужноД.
     
  • 1.10, Ю.Т. (?), 09:33, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта новость полезна тем, что в ней упоминается микро-пусковик xlunch. Может, он-то сделан не на соплях или не тащит пол-системы, как предыдущие подобные.

    А кому нужен конструктор на основе Slackware, берёт liveslak.
    (ну правда, ещё вроде как живы porteus и salix)

     
     
  • 2.16, paulus (ok), 10:33, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В этом дистре все от рута, так что xlunch запускает проги через костыль, что не всегда нормально работает... А нервничать, по не знанию, начинаешь на xlunch :)
     
  • 2.17, КГБ СССР (?), 10:34, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эта новость полезна тем, что в ней упоминается микро-пусковик xlunch. Может, он-то
    > сделан не на соплях или не тащит пол-системы, как предыдущие подобные.

    Судя по страничке ( http://xlunch.org/ ), ещё кто-то пишет на технологиях Иксов. И это хорошо. :)

    В Slackware 14.2 оно устанавливается из репозитория slackonly, из зависимостей только imlib2 (есть в том же репозитории). Я, однако, не вижу необходимости в такой программе в IceWM или WindowMaker.


    > А кому нужен конструктор на основе Slackware, берёт liveslak.
    > (ну правда, ещё вроде как живы porteus и salix)

    А не простую Slackware?

    Кстати, не подскажете какое-то средство для выяснения (не разрешения) зависимостей для Слаквари?

     
  • 1.15, paulus (ok), 10:31, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И нафига там реклама votecoin и скрипт-ярлык vlc, который не устанавливается до рабочего состояния как и до этого там была еще одна "предустановленная" скриптом бадяга? Лепит даже не проверяя работоспособность. А перед этим была сборка хромиума без поддержки html5 видоса... В xLunch иконка на 128 попадает, еще больше не могли выбрать? А при установке проги будет две иконки из пакета и предустановленная автором... Много жести для простой запускалки браузера...
     

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