16.11.2018 08:13  Выпуск дистрибутива Slax 9.6

> Эта новость полезна тем, что в ней упоминается микро-пусковик xlunch. Может, он-то

> сделан не на соплях или не тащит пол-системы, как предыдущие подобные.

Судя по страничке ( http://xlunch.org/ ), ещё кто-то пишет на технологиях Иксов. И это хорошо. :)

В Slackware 14.2 оно устанавливается из репозитория slackonly, из зависимостей только imlib2 (есть в том же репозитории). Я, однако, не вижу необходимости в такой программе в IceWM или WindowMaker.



> А кому нужен конструктор на основе Slackware, берёт liveslak.

> (ну правда, ещё вроде как живы porteus и salix)

А не простую Slackware?

Кстати, не подскажете какое-то средство для выяснения (не разрешения) зависимостей для Слаквари?

