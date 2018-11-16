16.11.2018 08:13  Выпуск дистрибутива Slax 9.6

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|1.1, КГБ СССР (?), 08:28, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd.
И кого, по мнению авторов этого дистрибутива, может заинтересовать такое? Любители Слаквари выберут Слакварь или один из её дериватов, любители Дебиана — что-то из семейства Дебиана.
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|3.3, КГБ СССР (?), 08:37, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Раз ты такой умный, то просвети, развей сомнения и недоумение: что такого самобытного в этом дистрибутиве, за что его можно предпочесть Слаке и Дебиану? Я весь внимание.
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|4.7, A.N.Onimous (?), 09:11, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Самобытного в нем была возможность собрать набор софта, нужный именно тебе, и не грузить лишнего. Причем без плясок с бубном.
А теперь это просто еще одно дебианообразное.
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|4.9, proff (??), 09:27, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я вот думаю, что множество дистрибутивов на руку мелкомягким. Они тайком подогревают все эти инициативы, которых миллион. Чтобы исключить ситуацию, когда разработчики наконец сосредоточат усилия на допиливании одного дистрибутива и получении НОРМАЛЬНОГО линукса
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|5.14, Ordu (ok), 10:26, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Я вот думаю, что множество дистрибутивов на руку мелкомягким.
Это на руку линуксоидам. Если в линукс ломанутся пользователи из венды в массовом порядке, то тут вообще житья не будет. Если тебе нужна венда, просто пользуйся вендой, не нужно вот этих агитационных речей вида "давайте сделаем из линукса вендовс".
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|4.13, Ordu (ok), 10:24, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Раз ты такой умный, то просвети, развей сомнения и недоумение: что такого
> самобытного в этом дистрибутиве, за что его можно предпочесть Слаке и
> Дебиану? Я весь внимание.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не являюсь любителем Slax. Но будучи умным, я могу подсказать тебе, что подобные вопросы надо задавать не анонимам на опеннете, а в специализированных местах для общения для любителей Slax. Ты можешь пройти по ссылке из новости на slax.org, и оттуда в ихний пейсбук или куда ещё.
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|3.20, Аноним (19), 10:56, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Раньше тоже часто пользовался Slax'ом. Даже иногда, чтобы Gentoo ставить. А нынешний, извините, не выберу из-за НенужноД.
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|1.10, Ю.Т. (?), 09:33, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Эта новость полезна тем, что в ней упоминается микро-пусковик xlunch. Может, он-то сделан не на соплях или не тащит пол-системы, как предыдущие подобные.
А кому нужен конструктор на основе Slackware, берёт liveslak.
(ну правда, ещё вроде как живы porteus и salix)
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|2.16, paulus (ok), 10:33, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В этом дистре все от рута, так что xlunch запускает проги через костыль, что не всегда нормально работает... А нервничать, по не знанию, начинаешь на xlunch :)
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|2.17, КГБ СССР (?), 10:34, 16/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Эта новость полезна тем, что в ней упоминается микро-пусковик xlunch. Может, он-то
> сделан не на соплях или не тащит пол-системы, как предыдущие подобные.
Судя по страничке ( http://xlunch.org/ ), ещё кто-то пишет на технологиях Иксов. И это хорошо. :)
В Slackware 14.2 оно устанавливается из репозитория slackonly, из зависимостей только imlib2 (есть в том же репозитории). Я, однако, не вижу необходимости в такой программе в IceWM или WindowMaker.
> А кому нужен конструктор на основе Slackware, берёт liveslak.
> (ну правда, ещё вроде как живы porteus и salix)
А не простую Slackware?
Кстати, не подскажете какое-то средство для выяснения (не разрешения) зависимостей для Слаквари?
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|1.15, paulus (ok), 10:31, 16/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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И нафига там реклама votecoin и скрипт-ярлык vlc, который не устанавливается до рабочего состояния как и до этого там была еще одна "предустановленная" скриптом бадяга? Лепит даже не проверяя работоспособность. А перед этим была сборка хромиума без поддержки html5 видоса... В xLunch иконка на 128 попадает, еще больше не могли выбрать? А при установке проги будет две иконки из пакета и предустановленная автором... Много жести для простой запускалки браузера...
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