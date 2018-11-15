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15.11.2018 21:21  Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт.

  • Число поддерживаемых репозиториев достигло 205. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов Adélie Linux, Exherbo, PLD Linux, Scientific Linux, Slackware (ранее поддерживались только SlackBuilds), SliTaz (отдельное спасибо Алексею Бобылёву за работу со стороны дистрибутива), Whonix; репозиториев OpenPKG, Termux (Linux окрущение для Android), AIX Open Source Packages, Buckaroo (пакетный менеджер для C/C++), HP-UX, PackMan и ReactOS. Улучшена поддержка многих репозиториев.
  • Работа над кодовой базой проекта за прошедшие полгода была сфокусирована на рефакторинге и оптимизациях, значительных нововведений добавлено не было.

Общая статистика:

  • 205 репозиторев
  • 168 тысяч проектов (+32 тысячи за полгода)
  • 1,9 миллионов отдельных пакетов (+200 тысяч)
  • 29 тысяч мантейнеров (+4 тысячи)
  • 145 тысяч зафиксированных релизов за последние полгода
  • 29% проектов выпустили за прошедшие полгода как минимум одну новую версию

Топ репозиториев по общему количеству пакетов:

  • AUR (44195)
  • nix (42194) (за полгода вышел на второе место)
  • Debian и производные (32098) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (27836)
  • Fedora (21793)

Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):

  • nix (24093) (за полгода вышел на первое место)
  • Debian и производные (23478) (лидирует Deepin)
  • FreeBSD (21699)
  • Fedora (18458)
  • Rosa (15405) (за полгода обогнала AUR и Gentoo)

Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

  • nix (20261) (за полгода вышел на первое место)
  • FreeBSD (16455)
  • Debian и производные (15660) (лидирует Raspbian)
  • Fedora (13678)
  • AUR (10830)

Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi):

  • Ravenports (98.48%)
  • Arch и производные (88.46%)
  • Adélie (87.31%)
  • nix (85.11%)
  • KaOS (82.31%)


  1. Главная ссылка к новости (https://repology.org...)
  2. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  5. OpenNews: Введён в строй сервис для анализа версий пакетов в репозиториях
Автор новости: AMDmi3
Тип: Обобщение
Ключевые слова: repology, packet
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  • 1, Fracta1L (ok), 23:14, 15/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Фига nix тащит
     
     
  • 2, Аноним (-), 23:32, 15/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Не удивительно, с его возможностью разрешения конфликтов зависимостей Со времен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Иван Семеныч (?), 23:45, 15/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, с ростом количества пакетом и вообще стремительным развитием nix, на него обратят внимание крупные игроки.
     
     
  • 4, Dixi (?), 00:18, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно уже к нему присматриваемся. Похоже, пришло время и пощупать.
     

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