15.11.2018 21:21  Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт. Число поддерживаемых репозиториев достигло 205. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов Adélie Linux, Exherbo, PLD Linux, Scientific Linux, Slackware (ранее поддерживались только SlackBuilds), SliTaz (отдельное спасибо Алексею Бобылёву за работу со стороны дистрибутива), Whonix; репозиториев OpenPKG, Termux (Linux окрущение для Android), AIX Open Source Packages, Buckaroo (пакетный менеджер для C/C++), HP-UX, PackMan и ReactOS. Улучшена поддержка многих репозиториев.

Работа над кодовой базой проекта за прошедшие полгода была сфокусирована на рефакторинге и оптимизациях, значительных нововведений добавлено не было. Общая статистика: 205 репозиторев

168 тысяч проектов (+32 тысячи за полгода)

1,9 миллионов отдельных пакетов (+200 тысяч)

29 тысяч мантейнеров (+4 тысячи)

145 тысяч зафиксированных релизов за последние полгода

29% проектов выпустили за прошедшие полгода как минимум одну новую версию Топ репозиториев по общему количеству пакетов: AUR (44195)

nix (42194) (за полгода вышел на второе место)

Debian и производные (32098) (лидирует Raspbian)

FreeBSD (27836)

Fedora (21793) Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах): nix (24093) (за полгода вышел на первое место)

Debian и производные (23478) (лидирует Deepin)

FreeBSD (21699)

Fedora (18458)

Rosa (15405) (за полгода обогнала AUR и Gentoo) Топ репозиториев по количеству свежих пакетов: nix (20261) (за полгода вышел на первое место)

FreeBSD (16455)

Debian и производные (15660) (лидирует Raspbian)

Fedora (13678)

AUR (10830) Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций модулей типа CPAN, Hackage, PyPi): Ravenports (98.48%)

Arch и производные (88.46%)

Adélie (87.31%)

nix (85.11%)

KaOS (82.31%)



