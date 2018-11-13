13.11.2018 17:01  Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare

Маршрутизация к нескольким миллионам IP-адресов Google вчера была нарушена в результате ошибочного BGP-анонса, отправленного небольшим провайдером MainOne из Нигерии (AS 37282). Данный провайдер анонсировал для своей автономной системы 212 префиксов подсетей Google, после чего новый маршрут подхватил крупнейший китайский провайдер China Telecom (AS 4809) и ретранслировал его для своих пиров, среди которых изменение приняли Транстелеком, NTT и многие другие транзитные провайдеры первого уровня (Tier 1). В результате инцидента во многих регионах подсети Google оказались недоступны в течение 74 минут. Проблема затронула IP-адреса большинства сервисов и облачной сети Google, а также коснулось многих сторонних сайтов, использующих Google Cloud Platform, в том числе ‎Spotify. Инцидент также нарушил работоспособность внутренней сети Google, так как среди перенаправленных подсетей также фигурировали корпоративные IP-адреса и Google VPN. В этот же день следом за префиксами Google тот же нигерийский провайдер анонсировал префиксы сетей Cloudflare, которые также были приняты China Telecom и переданы по цепочке пирам. Поступающий в результате ошибочного анонса трафик блокировался на одном из пограничных машрутизаторов China Telecom. Представители Google и Cloudflare считают, что BGP-анонс был вызван ошибкой, а не злым умыслом или вредоносной активностью. Разбор показал, что после завершившейся несколько недель назад конференции провайдеров Нигерии, была предпринята попытка модернизации инфраструктуры и усиления прямой связности нигерийских провайдеров. Google и Cloudflare являются единственными крупными сетями, подключившимися к точке обмена трафиком нигерийских провайдеров (IXPN). В процессе настройки прямого подключения к данной точке обмена трафиком мелким провайдером MainOne были допущены ошибки и некорректные данные о маршрутизации утекли в China Telecom, который, в свою очередь, анонсировал их своим пирам. Подобные инциденты, вызванные ошибками персонала, возникают в глобальной Сети регулярно и будут продолжаться, пока не будут внедрены методы авторизации BGP-анонсов. В вышеописанном инциденте часть вины лежит на провайдере China Telecom, который не используется в своей инфраструктуре какую-либо фильтрацию маршрутов и доверяет всем BGP-анонсам. На днях был опубликован отчёт, в котором озвучены сведения о прошлых перенаправлениях трафика с использованием BGP, наблюдаемых в China Telecom с 2014 года. В том числе, один из похожих инцидентов, произошедший в 2015 году, подтвердила компания Oracle. Тем временем, компанией Cisco в Иране зафиксирована попытка перехвата трафика Telegram и Instagram с использованием BGP. По данным исследователей попытки перехвата наблюдаются с 2017 года и направлены против приблизительно 40 млн иранских пользователей, которые продолжают пользоваться мессенджером Telegram, несмотря на его запрет в Иране. В ходе атаки для получения контроля за учётными записями пользователям выводились фиктивные страницы входа. Также выявлены попытки распространения вредоносного клона приложения Telegram, размещаемого на в официальных репозиториях, таких как Google Play.



