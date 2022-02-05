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09.11.2018 17:43  Обновление VirtualBox 5.2.22

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.22, в котором отмечено 9 исправлений.

В новой версии:

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux по умолчанию отключено 3D-ускорение из-за проблем с запуском окружений на базе Wayland;
  • Обеспечена поддержка ядра Linux 4.19 и устранены проблемы с пересборкой модулей для новых ядер в гостевых системах с дистрибутивами на базе пакетного менеджера RPM;
  • Устранены ошибки при пересборке файлов initrd с использованием dracut на системах RHEL 6;
  • Устранено появившееся в выпуске 5.2.20 регрессивное изменение, из-за которого перестал запоминаться размер экрана после завершения работы или перезапуска гостевой системы;
  • Исправлена ошибка в бэкенде Core Audio, приводившая к зависанию при возвращения из спящего режима во время обработки входных буферов;
  • В звуковой подсистеме устранён потенциальный крах в коде эмуляции HDA при обработке потоков без корректной привязки к микшеру;
  • В хост-окружениях с Windows устранены несовместимости со свежими обновлениями Windows 10 и исправлены ошибки в драйвере сетевых мостов, приводившие к крахам;
  • Об устранении на днях выявленной критической уязвимости в VirtualBox, позволяющей выполнить код на стороне хост-системы, ничего не сообщается (обычно Oracle устраняет уязвимости в VirtualBox без отражения их в публичном списке изменений).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  3. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.0
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.2.20
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, КГБ СССР (?), 21:05, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Обеспечена поддержка ядра Linux 4.19 и устранены проблемы с пересборкой модулей для новых ядер в гостевых системах с дистрибутивами на базе пакетного менеджера RPM;

    Не потому ли Красношапочные поколения 7.6 не хотели запускаться с Иксами? ВОт и проверим сейчас.

     
     
  • 2, Аноним (2), 21:15, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почему ты говоришь о себе во множественном числе? Pluralis maiestatis?
     

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