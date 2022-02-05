09.11.2018 17:43  Обновление VirtualBox 5.2.22

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.22, в котором отмечено 9 исправлений. В новой версии: В дополнениях для гостевых систем с Linux по умолчанию отключено 3D-ускорение из-за проблем с запуском окружений на базе Wayland;

Обеспечена поддержка ядра Linux 4.19 и устранены проблемы с пересборкой модулей для новых ядер в гостевых системах с дистрибутивами на базе пакетного менеджера RPM;

Устранены ошибки при пересборке файлов initrd с использованием dracut на системах RHEL 6;

Устранено появившееся в выпуске 5.2.20 регрессивное изменение, из-за которого перестал запоминаться размер экрана после завершения работы или перезапуска гостевой системы;

Исправлена ошибка в бэкенде Core Audio, приводившая к зависанию при возвращения из спящего режима во время обработки входных буферов;

В звуковой подсистеме устранён потенциальный крах в коде эмуляции HDA при обработке потоков без корректной привязки к микшеру;

В хост-окружениях с Windows устранены несовместимости со свежими обновлениями Windows 10 и исправлены ошибки в драйвере сетевых мостов, приводившие к крахам;

Об устранении на днях выявленной критической уязвимости в VirtualBox, позволяющей выполнить код на стороне хост-системы, ничего не сообщается (обычно Oracle устраняет уязвимости в VirtualBox без отражения их в публичном списке изменений).



