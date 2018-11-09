09.11.2018 10:49  Опубликован стандарт параллельного программирования OpenMP 5.0

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После трёх лет разработки опубликован набор спецификаций OpenMP 5.0 (Open Multi-Processing), определяющих API и способы применения методов параллельного программирования для языков Си, Си++ и Фортран на многоядерных и гибридных (CPU+GPU/DSP) системах с общей памятью и блоками векторизации (SIMD). Начальная реализация OpenMP 5.0 уже включена в кодовую базу GCC, на основе которой развивается ветка GCC 9. Отдельные элементы OpenMP 5.0 также будут включены в следующий выпуск LLVM/Clang 8.0.
Основные новшества OpenMP 5.0:
- Полная поддержка специализированных аппаратных ускорителей. В том числе реализованы:
- Механизмы, использующие унифицированную разделяемую память между хост-системой и устройствами сопроцессора;
- Возможность использования специфичных для определённых устройств реализаций функций;
- Улучшенное управление неявным отображением данных (data mapping);
- Возможность смены устройств-ускорителей не прерывая работу;
- Поддержка обратного выделения вычислительных ресурсов ускорителям (reverse offload);
- Поддержка неявной генерации функций;
- Возможность упрощённого копирования объектно-ориентированных структур данных.
- Два новых программных интерфейса для разработки внешних инструментов отладки и анализа производительности;
- Поддержка последних версий стандартов языков C, C++ и Fortran:
C11, C++17 и Fortran 2008;
- Поддержка описательных конструкций циклов (descriptive loop) , позволяющих компилятору оптимизировать операции в цикле, не привязываясь к определённой реализации. Новые конструкции циклов предоставляют компилятору больше свободы в выборе оптимальной реализации для специфичной целевой системы;
- Многоуровневые системы памяти. Предоставлены механизмы распределения памяти, позволяющие размещать данные в различных типах памяти, например, отличающихся пропускной способностью. Новые возможности управления памятью также упрощают работу с современными высокопроизводительными NUMA-системами;
- Улучшена переносимость. Директива "declare variant" и метадирективы (блок "metadirective", дающий возможность определить несколько вариантов директив, выбираемых в зависимости от контекста) позволяют разработчикам повысить эффективность портирования, адаптируя прагмы OpenMP и пользовательский код на стадии компиляции.