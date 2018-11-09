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08.11.2018 22:37  Обновление PostgreSQL 11.1, 10.6, 9.6.11, 9.5.15, 9.4.20 и 9.3.25

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 11.1, 10.6, 9.6.11, 9.5.15, 9.4.20 и 9.3.25, в которых представлена порция исправлений ошибок. Выпуск обновлений для ветки 9.4 продлится до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года. Поддержка ветки 9.3 прекращена, 9.3.25 стал последним выпуском.

В новых версиях устранены накопившиеся ошибки и устранена одна уязвимость (CVE-2018-16850), которая может использоваться для выполнения произвольых SQL-конструкций с привилегиями суперпользователя в момент запуска утилиты pg_upgrade или при сохранении или загрузке дампов утилитой pg_dump. Атака производится через создание некорректных определений "CREATE TRIGGER ... REFERENCING" и может быть совершена пользователем СУБД с правом выполнения операции "CREATE".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 11
  4. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  5. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено расширение TopN
  6. OpenNews: Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1, kiwinix (?), 00:40, 09/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да, а кто-то знает бенчи именно последних мускул 8 и постгре 11? Можете скинуть пожалуйста..
     
     
  • 2, Аноним (2), 01:03, 09/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    синее с мягким посравнивать хотите? глупые бенчи. mssql и postgresql -- вполне.
     

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