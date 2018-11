08.11.2018 19:13  GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев

GitHub сообщил о преодолении рубежа в 100 млн репозиториев. Для сравнения год назад на GitHub было размещено 67 млн репозиториев, а два года назад 19.4 млн. В настоящее время в среднем каждую секунду создаётся 1.6 новых репозиториев. Число пользователей GitHub достигло 31 млн (год назад было 24 млн), а организаций - 2.1 млн (год назад - 1.5 млн). За год было совершено около 1.1 миллиарда коммитов и 67 млн pull-запросов. Общее число pull-запросов за всю историю существования GitHub достигло значения в 200 млн. Репозитрием с самым большим числом участников признан Visual Studio Code, развиваемый компанией Microsoft. Данный репозиторий насчитывает 19 тысяч участников, что почти в два раза больше, чем у далее идущих в рейтинге репозиториев React-native (10K), Tensorflow (9.3K) и Angular-cli (8.8K). Рейтинг наиболее быстро развивающихся репозиторев возглавляют azure-docs (4.7), pytorch (2.8x), godot (2.2x), nuxt.js (2.1x) и go-etherium (2x). Наиболее популярные темы репозиториев: React, Android, Node.js, Docker, iOS, Linux, Angular, машинное обучение, Electron, API. Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Java, третье Python, далее следуют PHP, C++, C#, TypeScript (за год поднялся на 3 позиции), Shell, C (за год опустился на 2 позиции) и Ruby (за год опустился на 1 позицию, а за 3 года на 5 позиций). Среди наиболее динамично набирающих популярность языков отмечены: Kotlin (2.6X), HCL (2.2X), TypeScript (1.9X), PowerShell (1.7X), Rust (1.7X), CMake (1.6X), Go (1.5X), Python (1.5X) и Groovy (1.4X). Рейтинг компаний и организаций возглавляет Microsoft, 7700 сотрудников которой участвует в разработке открытых проектов на GitHub. Далее следуют Google (5500 сотрудников), Red Hat (3300), UC Berkeley (2700), Intel (2200), Univ. of Washington (1800), Facebook (1700), MIT (1700), Univ. of Michigan (1600), Stanford (1600).