The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.11.2018 09:26  Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы

Сергей Зеленюк раскрыл детальную информацию об ещё не исправленной (0-day) критической уязвимости в системе виртуализации VirtualBox, позволяющей обойти механизм изоляции гостевых систем и выполнить код на стороне хост-окружения. Для демонстрации уязвимости подготовлен рабочий прототип эксплоита. Для атаки требуется наличие прав root или администратора в гостевой системе. Проблема проявляется в конфигурации по умолчанию с сетевым адаптером E1000 при применении трансляции адресов (NAT) для организации сетевого взаимодействия.

Проблема вызвана переполнением буфера в коде эмуляции сетевого адаптера E1000 (Intel PRO/1000 MT Desktop). Практическая атака, использующая данное переполнение буфера, разделена на несколько этапов: через манипуляцией с Tx-дескрипторами пакета (структура с информацией о пакете), создаются условия для целочисленного переполнения через нижнюю границу (integer underflow), что позволяет организовать загрузку произвольных данных в буфер и вызвать его переполнение с наложением не уместившегося в буфер хвоста на область указателей или инициировать переполнение стека.

Суть уязвимости в том, что возможно создание условий при которых Tx-дескрипторы данных, могут поступить для обработки раньше Tx-дескрипторов контекста. Дескрипторы данных включают сведения о физическом адресе и размере пакета. Дескрипторы контекста содержат информацию максимальном размере пакета и сегментации. Размер пакета в дескрипторе с данными всегда меньше максимального размера пакета в дескриптора контекста. В случае нарушения порядка обработки Tx-дескрипторов при вычислении размера возникает целочисленное переполнение через нижнюю границу.

Атака позволяет выполнить код на уровне третьего кольца защиты (ring3) в хост-окружении, после чего можно воспользоваться техникой повышения привилегий до уровня ring0 через манипуляции с /dev/vboxdrv. Подготовленный прототип эксплоита демонстрирует 100% повторяемость и не зависит от сборки VirtualBox. Эксплоит оформлен в виде модуля ядра, загружаемого на стороне гостевой системы. Уязвимость проявляется независимо от операционных систем, используемых на стороне хоста и гостевого окружения. В качестве обходного пути для защиты рекомендуется сменить в настройках эмулируемый сетевой адаптер на PCnet или Paravirtualized Network.

Решение опубликовать сведения об уязвимости не дожидаясь исправления вызваны неприятием сложившейся практики в области связанных с безопасностью исследований и негативным опытом информирования о уязвимостах в прошлом. Исследователям приходится ждать по полгода, пока будет исправлена уязвимость, а также возникает неопределённость при участии в программах выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей. При участии в программах выплаты вознаграждений приходится более месяца ждать пока уязвимость будет проверена и будет принято решение о выплате. Решение при этом принимается наобум - сегодня за уязвимость могут заплатить, а через неделю она уже может показаться неинтересной. Размер выплаты мало предсказуем. Неприятие также вызывает последнее время раздуваемая маркетинговая шумиха вокруг уязвимостей - исследователи дают уязвимостям имена, создают сайты и логотипы, преувеличивают важность собственной работы и преподносят себя как спасителей мира.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.0
  3. OpenNews: Критическая уязвимость, позволяющая выполнить код вне гостевой системы в Xen, KVM, VirtualBox и QEMU
  4. OpenNews: Новые уязвимости в Xen, позволяющие выйти за пределы гостевой системы
  5. OpenNews: Уязвимость в механизме виртуализации Intel VT-d позволяет выйти за пределы изолированного окружения
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в системах виртуализации, использующих драйвер PCNET
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, нах (?), 10:13, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > В качестве обходного пути для защиты рекомендуется сменить в
    > настройках эмулируемый сетевой адаптер на PCnet или Paravirtualized
    > Network.

    и последний обеспечит вам "производительность" уровня доисторической ne1000 если (внезапно!) число выделенных виртуалке ядер превышает 1. (нет, я тоже в а...е от качества кода ораклов. Это, если что, именно оракл, сан писал...зачеркнуто, скопипастил у qemu код как раз e1000.)

    про производительность pcnet, думаю, и так всем понятно. (но лучше, много лучше vboxnet на двух ядрах)

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:46, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    То есть когда включено более 1 цпу, то virtio-net в виртуалбоксе - медленнее полностью эмулированного сетевого адаптера? Действительно удивительная реализация.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:16, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Да что с айти не так? Одна новость страшнее другой
     
     
  • 2.4, нах (?), 10:21, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    да ладно - ты от vbox'а ждал чего-то другого?

     
  • 2.5, Клыкастый (ok), 10:47, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ты как вчера родился. В IT постоянно так.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:53, 07/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    да всё верно и по плану ты просто не в курсе как по-настоящему айти расшифровыва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Попугай Кеша (?), 11:00, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Чувак, отличная дурь!
     
  • 3.8, Рептилоид (?), 11:11, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    только зачем высаживаться-то? Вы ж и так отлично исполняете все что мы не то что скомандуем ,а еще толком даже не придумаем - а вы уже, опа, готово.

    И соседей лазером испепелять нам не надо, энергию тратить, лазер тащить... зачем, вы его сами обливаете бензином и поджигаете, с классными спецэффектами, и к нам никаких претензий.

     
     
  • 4.14, иной_разум (?), 12:15, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваше время этой плнеты 65 мнл лет прошлое
     
  • 3.10, Пришелец (??), 11:30, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть то, что электронная техника построена на наших технологиях, тебя не смущает? Мы тебя, кстати, уже вычислили, и зонд уже греется.
     
     
  • 4.13, иной_разум (?), 12:07, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет на их собственных.
     
  • 3.12, иной_разум (?), 12:06, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > на испепелённого лазером соседа чувак скажет оу! классный спецэффект!

    Не для того мы пролетели сотни световых лет, чтобы васюпупкина испепелять. Мы здесь с вопросами и ответами -- но не все из них, конечно, понравятся вам, ксенофобные.

    > лазером

    Лазер -- это ваша технология; мы, конечно тоже используем в своей технике электромагнитные волны строго определённой частоты, но создаём их куда более элегантными и логичными способами.

     
  • 2.9, Grigoriy (?), 11:14, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди работают в индустрии потому-что. Ни как раньше, с отвественностью, а как сейчас, хоп хоп, и в продакшен, и денежки бы побыстрее.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:38, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://ebanoe.it
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:05, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигенно, это лучше чем статьи от Синцова в xakepе.
     
  • 1.15, ryoken (ok), 12:34, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если у кого в такой конфиге VBox в продакшене - он ССЗБ, не? Есть же KVM\QEMU.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:40, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    а переносимость виртуалок в зоопарке?
     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 12:49, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конверторы образов дисков отменили?
     
     
  • 4.20, Аноним (16), 12:51, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конверторы образов дисков отменили?

    лишнее время....

     
  • 2.21, vitalif (ok), 12:51, 07/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В продакшене вообще есть виртуалбокс? Нахрена?
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:10, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как долго он эту уязвимость ресерчил?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor