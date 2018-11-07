07.11.2018 09:26  Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы

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|1.2, нах (?), 10:13, 07/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В качестве обходного пути для защиты рекомендуется сменить в
> настройках эмулируемый сетевой адаптер на PCnet или Paravirtualized
> Network.
и последний обеспечит вам "производительность" уровня доисторической ne1000 если (внезапно!) число выделенных виртуалке ядер превышает 1. (нет, я тоже в а...е от качества кода ораклов. Это, если что, именно оракл, сан писал...зачеркнуто, скопипастил у qemu код как раз e1000.)
про производительность pcnet, думаю, и так всем понятно. (но лучше, много лучше vboxnet на двух ядрах)
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|2.18, Аноним (18), 12:46, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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То есть когда включено более 1 цпу, то virtio-net в виртуалбоксе - медленнее полностью эмулированного сетевого адаптера? Действительно удивительная реализация.
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|3.8, Рептилоид (?), 11:11, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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только зачем высаживаться-то? Вы ж и так отлично исполняете все что мы не то что скомандуем ,а еще толком даже не придумаем - а вы уже, опа, готово.
И соседей лазером испепелять нам не надо, энергию тратить, лазер тащить... зачем, вы его сами обливаете бензином и поджигаете, с классными спецэффектами, и к нам никаких претензий.
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|3.10, Пришелец (??), 11:30, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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То есть то, что электронная техника построена на наших технологиях, тебя не смущает? Мы тебя, кстати, уже вычислили, и зонд уже греется.
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|3.12, иной_разум (?), 12:06, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> на испепелённого лазером соседа чувак скажет оу! классный спецэффект!
Не для того мы пролетели сотни световых лет, чтобы васюпупкина испепелять. Мы здесь с вопросами и ответами -- но не все из них, конечно, понравятся вам, ксенофобные.
> лазером
Лазер -- это ваша технология; мы, конечно тоже используем в своей технике электромагнитные волны строго определённой частоты, но создаём их куда более элегантными и логичными способами.
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|2.9, Grigoriy (?), 11:14, 07/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Люди работают в индустрии потому-что. Ни как раньше, с отвественностью, а как сейчас, хоп хоп, и в продакшен, и денежки бы побыстрее.
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