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06.11.2018 19:48  Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей

Опубликованы новые выпуски основной и стабильной веток высокопроизводительного HTTP-сервера nginx - 1.14.1 и 1.15.6, в которых устранены три уязвимости:

  • CVE-2018-16845 - ошибка в модуле ngx_http_mp4_module (не собирается по умолчанию) может привести к краху рабочего процесса или отправке в составе ответа содержимого областей памяти рабочего процесса при обработке специально оформленных файлов mp4;
  • CVE-2018-16843 - DoS-уявзимость в реализации протокола HTTP/2, которая может привести к исчерпанию доступной процессу памяти. Проблема проявляется только при использовании модуля ngx_http_v2_module и указании опции "http2" в блоке "listen";
  • CVE-2018-16844 - DoS-уявзимость в реализации протокола HTTP/2, которая может привести к утилизации доступных ресурсов CPU.

В выпуске 1.15.6 дополнительно добавлены новые директивы "proxy_socket_keepalive", "fastcgi_socket_keepalive", "grpc_socket_keepalive", "memcached_socket_keepalive", "scgi_socket_keepalive", и "uwsgi_socket_keepalive" для настройки keepalive для исходящих соединений (включения или выключения опции SO_KEEPALIVE для сокетов). Исправлена ошибка, из-за которой протокол TLS 1.3 оставался постоянно включен при сборке с OpenSSL 1.1.0 и использовании OpenSSL 1.1.1. В бэкендах gRPC сокрашено потребление памяти.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.4
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 20:19, 06/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так вот он чем лучше апача...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:29, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Только лишь в Apache 2.4 было в два раза больше уязвимостей, чем в nginx за всю историю.
    https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.7, Аноним (4), 21:18, 06/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Зочем? У него же нормальный async polling

    И как это поможет критичным к вычислительных ресурсам задачам, таким как TLS и сжатие на многоядерной системе (чуть менее чем все)?

     
  • 3.8, Fyjybv755 (?), 21:22, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >  Только лишь в Apache 2.4 было в два раза больше уязвимостей, чем в nginx за всю историю.

    А если считать только moderate (DoS и pwn), проявляющиеся в дефолтной конфигурации?

     

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