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06.11.2018 14:41  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.10, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (112 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 79 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Реализована возможность загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs. Если в самой ОС поддержка Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs была добавлена ещё в прошлом году (также поддерживаются NTFS, FAT, Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, FFS и NFS), то теперь код для доступа к содержимому разделов с Btrfs также добавлен в загрузчик Freeloader и инсталлятор. После решения ряда всплывших в процессе разработки проблем, в том числе устранения мешавшей загрузке ошибки в VirtualBox, загрузка ReactOS с использованием Btrfs теперь работает относительно стабильно.
  • Расширены возможности пользовательской оболочки и связанной с ней библиотеки shell32. Добавлена возможность перемещения файлов в режиме drag&drop из файлового менеджера в командную строку (копируется полный путь к файлу). В файловом менеджере появились опции для настройки отображения каталогов, открытия каталога в новом или текущем окне, настройки операций при одинарном и двойном клике;
  • Модернизировано оформление пользовательской оболочки и запускаемых приложений. Проведена работа по упрощению операций копирования файлов и создания ярлыков. Реализовано отдельное оформление для MSI-установщиков;
  • Продолжена работа по решению проблем со стабильностью. Внесены улучшения и исправления в систему управления памятью. В стандартную Си-библиотеку внесены изменения, позволившие избавиться от проблем при запуске Git в ReactOS. Решены проблемы с работой FreeType, приводившие к BSoD (Blue Screen of Death). Внесены многочисленные исправления, направленные на обеспечение корректной работы различных приложений;
  • Добавлен код для корректного извлечения информации о системе из BIOS, которая теперь используется в выводе утилиты dxdiag;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.9 и обновлены версии сторонних компонентов. Например, драйвер WinBTRFS синхронизирован с версией 1.0.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reactos.org/projec...)
  2. OpenNews: Microsoft выпустил утилиту ProcDump для Linux
  3. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9
  4. OpenNews: Red Hat прекратит поддержку Btrfs в будущем значительном выпуске RHEL 8
  5. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
  6. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos, windows
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  • 1.1, КГБ СССР (?), 14:47, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    > Реализована возможность загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs.

    Это которую даже из линукса выбросили? :)

    Видимо, ректалос уже никогда не станет операционной системой. :)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:48, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Никто Btrfs не выбрасывал из Linux и не собирается, вы о чём?
     
     
  • 3.12, Fracta1L (ok), 15:09, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Это местный клоун со справкой
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 15:37, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    C лицензией
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:01, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не стоит на весь Linux распространять прекращение поддержки в одном из дистрибутивов (уберут только в RHEL 8  - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46955#btrfs )
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:20, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А redhat-то ещё сам будет?
     
  • 3.19, фывфывфыв (?), 15:23, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уберут из дистрибутива компании которая поддерживала Btrfs (пока автор в Facebook не ушел), равносильно закрытию в остальных дистрах. Врятли кто будет сам в этом недоразумении разбираться.
     
     
  • 4.20, Fracta1L (ok), 15:31, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Red Hat никогда не поддерживала Btrfs.
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:51, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что там с одной из главных целей - использованием драйверов от винды? Хоть что-то работает?
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:00, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я правильно понял, что РеактОС превратилась в ОС на основе wine?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 15:02, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они с самого начала wine использовали и свои патчи туда обратно отправляли.
     
  • 2.24, Клыкастый (ok), 15:44, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что страшного в этом?
     
  • 1.10, Аноним (-), 15:03, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Это поделие никогда наверное из альфы не выйдет. Обычное хобби каких-то поехавших гиков, которые вечерами от нех делать её пилят.
     
     
  • 2.11, amonimous (?), 15:05, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Они вам чем то мешают?
     
     
  • 3.13, Анонимус пилигримус (?), 15:10, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что сделал не он.
     
  • 2.14, TLBTR (?), 15:12, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дедушка, уж в ваши то годы, настольных операционок не было вообще... Сочувствую вашему ворчанию.
     
  • 1.15, Qwerty (??), 15:14, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно, а почему этот интересный и наукоёмкий проект поливают какулями? Там можно многое изучить, развить навыки системного программирования под самую распространённую платформу. Ах да, Windows же... фанатики...
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:16, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    VirtualBox упал при попытке старта с btrfs. Установка выполнена успешно. Отписался в трекер оракла
     
  • 1.18, ryoken (ok), 15:20, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поправьте меня, если ошибаюсь. Вот на первом скрине окно со свойствами диска. Нижняя часть там работоспособна, насчёт сжатия и индексации, или это передёрнуто с вантуза без проблесков мысли? (Btrfs умеет такую бяку, как динамическое сжатие? Не пользовался этой FS.)
     
     
  • 2.21, Fracta1L (ok), 15:32, 06/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Btrfs умеет такую бяку, как динамическое сжатие?

    Да, zlib, lzo или zstd на выбор.

     
  • 1.22, Аноним (22), 15:35, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В прошлый раз пытался запустить сие на VirtualBox, жму VM->start,... BSOD хоста. Х.з. чё... Чуть данные на диске не потерял, ось пришлось переустановить, теперь страхово даже iso качать.
     

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