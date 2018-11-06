06.11.2018 14:41  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10

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|1.1, КГБ СССР (?), 14:47, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Реализована возможность загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs.
Это которую даже из линукса выбросили? :)
Видимо, ректалос уже никогда не станет операционной системой. :)
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|3.19, фывфывфыв (?), 15:23, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Уберут из дистрибутива компании которая поддерживала Btrfs (пока автор в Facebook не ушел), равносильно закрытию в остальных дистрах. Врятли кто будет сам в этом недоразумении разбираться.
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|2.14, TLBTR (?), 15:12, 06/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дедушка, уж в ваши то годы, настольных операционок не было вообще... Сочувствую вашему ворчанию.
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|1.15, Qwerty (??), 15:14, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересно, а почему этот интересный и наукоёмкий проект поливают какулями? Там можно многое изучить, развить навыки системного программирования под самую распространённую платформу. Ах да, Windows же... фанатики...
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|1.18, ryoken (ok), 15:20, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Поправьте меня, если ошибаюсь. Вот на первом скрине окно со свойствами диска. Нижняя часть там работоспособна, насчёт сжатия и индексации, или это передёрнуто с вантуза без проблесков мысли? (Btrfs умеет такую бяку, как динамическое сжатие? Не пользовался этой FS.)
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|1.22, Аноним (22), 15:35, 06/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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В прошлый раз пытался запустить сие на VirtualBox, жму VM->start,... BSOD хоста. Х.з. чё... Чуть данные на диске не потерял, ось пришлось переустановить, теперь страхово даже iso качать.
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