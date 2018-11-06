06.11.2018 14:41  Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10

Представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.10, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Это восьмой выпуск, подготовленный после перехода проекта к более оперативному формированию релизов, которые теперь выходят не раз в год, а раз в три месяца. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (112 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 79 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Ключевые изменения: Реализована возможность загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs. Если в самой ОС поддержка Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs была добавлена ещё в прошлом году (также поддерживаются NTFS, FAT, Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, FFS и NFS), то теперь код для доступа к содержимому разделов с Btrfs также добавлен в загрузчик Freeloader и инсталлятор. После решения ряда всплывших в процессе разработки проблем, в том числе устранения мешавшей загрузке ошибки в VirtualBox, загрузка ReactOS с использованием Btrfs теперь работает относительно стабильно.

Расширены возможности пользовательской оболочки и связанной с ней библиотеки shell32. Добавлена возможность перемещения файлов в режиме drag&drop из файлового менеджера в командную строку (копируется полный путь к файлу). В файловом менеджере появились опции для настройки отображения каталогов, открытия каталога в новом или текущем окне, настройки операций при одинарном и двойном клике;

Модернизировано оформление пользовательской оболочки и запускаемых приложений. Проведена работа по упрощению операций копирования файлов и создания ярлыков. Реализовано отдельное оформление для MSI-установщиков;

Продолжена работа по решению проблем со стабильностью. Внесены улучшения и исправления в систему управления памятью. В стандартную Си-библиотеку внесены изменения, позволившие избавиться от проблем при запуске Git в ReactOS. Решены проблемы с работой FreeType, приводившие к BSoD (Blue Screen of Death). Внесены многочисленные исправления, направленные на обеспечение корректной работы различных приложений;

Добавлен код для корректного извлечения информации о системе из BIOS, которая теперь используется в выводе утилиты dxdiag;

Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 3.9 и обновлены версии сторонних компонентов. Например, драйвер WinBTRFS синхронизирован с версией 1.0.2.



