05.11.2018 19:55  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0

2.18 , Michael Shigorin ( ok ), 21:29, 05/11/2018 Гражданка, откройте для себя наконец тот же NX и хватит уже ныть!

3.21 , nrv ( ok ), 21:57, 05/11/2018 Слабовато как-то в плане производительности, всегда потери качества (это при кодировании или при передаче? не разбираюсь), примерно как ютуб внезапно переключил на 244p, только при статичном изображении качество соответствует исходному. Но лучше чем VNC. 1920x1080, локальная сеть (дом), канал 150 мбит должен быть (1 гбит провод 1 машина, и wifi ac другая (speedtest от 150)). А бывает нормальное удаленное подключение? VNC раз в жизни настроил, ужаснулся и больше никогда не прикасался. Другим ничем не пользовался. Но: на работе есть богомерзкий мессенджер Lync, там есть режим показа рабочего стола, весьма сносный, по сути тот же удаленный стол, можно управлять. И сетка-то там никакущая. По идее, это та же технология удаленных подключений Windows&

2.36 , Annoynymous ( ok ), 22:25, 05/11/2018 В Mint 19 VNC из коробки, только галочку поставить в «Разрешуить удалённый доступ к моему рабочему столу». Анонсируется по Avahi, работает не в пример лучше RDP. 2018, а у винды всё ещё нет нормального удалённого графического протокола.