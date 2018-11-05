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05.11.2018 19:55  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME.

Выпуск 4.0 не является кардинальным, а продолжает традицию использования четных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (3.6, 3.8, 4.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 19.1, который планируется выпустить в ноябре или декабре. Не дожидаясь новой версии Linux Mint пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 4.0 через PPA-репозиторий.

Основные новшества:

  • Представлено новое оформление панели задач - панель стала более крупной и тёмной, вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы, а окна группируются.

    Пользователь может выбирать различные размеры пиктограмм для каждой из трёх зон панели (левая, центральная и правая). По умолчанию ширина панели теперь составляет 40 пикселей и пиктограммы выглядят более чётко и масштабируются в левой и центральной областях панели. В правой части панели, где отображается системный лоток и значки состояния, размер пиктограмм ограничен 24 пикселями.

    Вместо традиционного списка окон и закреплённых ланчеров в панель интегрирован форк апплета "Icing Task Manager", сочетающего список открытых окон с возможностью размещения сгруппированных пиктограмм приложений (как в боковой панели Ubuntu). При наведении на пиктограмму вызывается функция предпросмотра содержимого окна.

    Для приверженцев старого оформления в интерфейсе привестствия входа в систему предоставлена возможность быстрого возврата к старому варианту панели;

  • Проведена оптимизация производительности файлового менеджера Nemo. Заметно сокращено время запуска и увеличена скорости загрузки содержимого каталогов. Оптимизирован процесс поиска пиктограмм. Изменён размер пиктограмм и изменены отступы, что сделало интерфейс Nemo более привлекательным. Добавлена поддержка отображения времени создания файлов. Nemo-python и все дополнения к Nemo, написанные на языке Python, портированы на Python 3. Секция настройки Nemo переведена на новый виджет XappStackSideBar, упрощающий использование пиктограмм в боковых панелях;
  • Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;
  • В оконном менеджере Muffin проведена работа по отключению VSync (CLUTTER_VBLANK=none) с сохранием защиты от появления разрывов при выводе (tearing). VSync решал проблему с разрывами, но платить за это приходилось производительностью. Например, снижался FPS, а при перемещении окон мышью окно не жёстко повторяло движение курсора, а начинало движение с небольшой задержкой, как будто окно прикреплено к курсору резинкой. В конфигуратор Cinnamon добавлена опция для отключения VSync. При отключении VSync решение проблем с разрывами ложится на плечи графических драйверов. Например, для устранения разрывов без VSync на системах с проприетарными драйверами NVIDIA теперь используется режим "Force Composition Pipeline".

    В Muffin портированы многие изменения из оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME. Например, задействованы встроенные версии библиотек COGL и Clutter, перенесены многие оптимизации производительности, в JavaScript-движке CJS переработан сборщик мусора.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/C...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.8
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.6
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4
  5. OpenNews: Для рабочего стола Cinnamon реализована поддержка вертикальных панелей
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 20:20, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вчера искал в Pamac какую-то утилиту, и в поиске вылезли пакеты Cinnamon 4 версии, я подумал "о, когда это успела новая версия выйти?", пошёл гуглить и не нашёл новостей о выходе Cinnamon 4, думал уже поехал.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:20, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А на GTK4 там уже перешли?
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:42, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    интерфейс они с винды копируют или это само так получилось?
     
     
  • 2.4, НИК (??), 20:44, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А чем это интерфейс винды плох?
     
     
  • 3.8, VINRARUS (ok), 20:55, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –8 +/
    > А чем это интерфейс винды плох?

    Скопирован с KDE.

     
     
  • 4.35, Онаним (?), 22:24, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Допустим. Но разве это плохо?
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 20:56, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неважно, главное чтоб не как в винде! XD
     
  • 3.10, голос_Геенны (ok), 20:59, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неправоверен?
    Мне вот, например, абсолютно пох, на что похож интерфейс. Лишь бы работал как влитой и без вопросов.
    А вот у меня после последних обновлений в 18.04, чистый GNOME 3 стал рекавериться по разу чуть ли не каждую сессию - я в ужасе. Это LTS же!
     
     
  • 4.12, VINRARUS (ok), 21:04, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну так юзай терминал без гуя.
    >я в ужасе. Это LTS же!

    Посидев на LTS бунте могу c увереностью заявить що некоторые дистрибутивы с непрерывным обновлением стабильнее этой палёной LTS.

     
     
  • 5.16, биборан (?), 21:18, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    какое то 4m0 ставит минус,но таки да
     
  • 5.22, Анончик999999 (?), 21:58, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я за дурной совет "Ну так юзай терминал без гуя."
     
  • 4.34, Maxim (??), 22:23, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сижу как динозавр на стабильной CentOS 7.5 с KDE. Полет нормальный.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 23:35, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Серьезно что ли...
     
  • 3.30, Аноним (3), 22:08, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос стоит сознательно или нет копируется интерфейс винды.
    Почему НИК воспринимает это как утверждение о плохом интерфейсе - вопрос психиатрам.
     
  • 2.33, Бибиби (?), 22:17, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бородатая шутка.

    Все DE, где панель внизу и есть меню запуска приложений → скопировано с винды.
    Есть верхняя панель и док → OSX

    Детский сад да и только...

     
  • 1.5, Аноним (-), 20:52, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В оконном менеджере Muffin проведена работа по отключению VSync

    а вот это замечательно

     
  • 1.6, Sluggard (ok), 20:52, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нужно поглядеть, Корица штука неплохая.

    > Для приверженцев старого оформления в интерфейсе привестствия входа в систему предоставлена возможность быстрого возврата к старому варианту панели

    Здравый подход — без принудиловки.

     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 21:16, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ...за что и уважаю эту команду -- явно взрослые (душевно).
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:55, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2

    Кто тянет этот бред из новости в новость? Ну почти ничего общего меду корицей и гномом 2 нет.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:03, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто изначально задумка была именно такая. Ну и, собственно, продолжают ваять DE, который максимально приближен к тому классическому "виду".
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:14, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы, а окна группируются

    вендостайл

     
     
  • 2.25, Илья (??), 21:59, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Боюсь, что полностью аутентичного окружения не найти. Да и зачем?
     
     
  • 3.29, Аноним (13), 22:07, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    с десяточки скопировали даже полоски под иконками запущенных приложух. Вердикт: циннамон для латентных вантузоидов и может смело именоваться вторым филиалом венды в линуксе (первый филиал - кде)
     
  • 2.39, Онаним (?), 22:29, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А до этого был не вендостайл? Просто вендо95стайл был как и в большинстве других оболочек, теперь вендо7стайл, наконец-то постепенно выходят из заморозки. Почти все были созданы по образу Windows95, теперь наконец постепенно портируют прогресс из "апстрима".
     
  • 1.14, Слава Буратине (?), 21:15, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хорошее окружение, но тиринг страшный на интеле. кде рулит и разруливает
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:25, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Где remote desktop. И что делать без vnc.

    2018 а у linux все еще нет нормального удаленного графического протокола.

     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 21:29, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гражданка, откройте для себя наконец тот же NX и хватит уже ныть!
     
     
  • 3.21, nrv (ok), 21:57, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слабовато как-то в плане производительности, всегда потери качества (это при кодировании или при передаче? не разбираюсь), примерно как ютуб внезапно переключил на 244p, только при статичном изображении качество соответствует исходному. Но лучше чем VNC.

    1920x1080, локальная сеть (дом), канал 150 мбит должен быть (1 гбит провод 1 машина, и wifi ac другая (speedtest от 150)).

    А бывает нормальное удаленное подключение? VNC раз в жизни настроил, ужаснулся и больше никогда не прикасался. Другим ничем не пользовался. Но: на работе есть богомерзкий мессенджер Lync, там есть режим показа рабочего стола, весьма сносный, по сути тот же удаленный стол, можно управлять. И сетка-то там никакущая. По идее, это та же технология удаленных подключений Windows&

     
  • 2.36, Annoynymous (ok), 22:25, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Mint 19 VNC из коробки, только галочку поставить в «Разрешуить удалённый доступ к моему рабочему столу». Анонсируется по Avahi, работает не в пример лучше RDP.

    2018, а у винды всё ещё нет нормального удалённого графического протокола.

     
  • 1.19, Аноним (19), 21:30, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Варианты масштаба иконок в Немо уже сделали нормальными, а не 66% и 100%?
     
  • 1.20, КГБ СССР (?), 21:38, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Путь так называемого десктопа после появления третьегнома можно охарактеризовать одной фразой: прочь от эргономики и понятности.
     
     
  • 2.32, 3й гном (?), 22:09, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот сейчас обидно было!
    Как будто до нас курс был другой.
     
     
  • 3.38, КГБ СССР (?), 22:28, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вот сейчас обидно было!
    > Как будто до нас курс был другой.

    Таки был другой. Напомню, что во времена известных изысканий Раскина и распространения первых графических ОС общего назначения был плюрализм идей и концепций, проводились научные исследования и опыты. Почти всё это кануло в Лету либо используются небольшим числом людей-энтузиастов, понимающих эту тему. Остальной мир на компьютерах использует либо две известные ОС, либо скверные копии этих двух известных ОС.

     
  • 1.23, Аноним (23), 21:58, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отлично! Успели в Debian Buster!
     
  • 1.24, Oleg (??), 21:59, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И ни слова о ресурсопожирательстве. Не для холивара, но до Кед далеко всему, что связано с 3 гномом. Хотя корица - лучшее, что есть на жтк3.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:09, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Cinnamon - очень легкая среда  Легче кде однозначно
     
     
  • 3.41, Oleg (??), 23:06, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    КDE - 380 со старта, Cinnamon - под 900. Сам удивился, когда увидел сначала.
     
     
  • 4.44, КГБ СССР (?), 23:34, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > КDE - 380 со старта, Cinnamon - под 900. Сам удивился, когда
    > увидел сначала.

    X11 + icewm-session + xterm + vim + xterm + info на Devuan 2 Ascii -- 60 МБ. Но это же так несовременно, немодно, непрогрессивно.

     
  • 2.40, Анонимуз (?), 22:32, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставил на планшет (!) с 2 GB RAM. Полет нормальный. Intel Atom справляется с этим всем, еще и Chromium использую.
    Короче нормально все, нечего тут... Скорее всего просто Cinnamon и Gnome  так устроены: есть память - жрут, нет памяти - не жрут. Chromium так и работает.
    Могу ошибаться.
     
     
  • 3.43, Oleg (??), 23:12, 05/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня памяти 16. Памятуя о ресурсоемкости KDE (что имело место не так уж давно), не поверил своим глазам сначала, насколько они легкими стали. Уже в один уровень с XFCE. А Cinnamon все же в 2 раза больше потребляет. Во всяком случае, очень легкой эту среду не назовешь, к сожеланию. Хотя работает, как Вы и описали.
     
  • 1.26, nrv (ok), 22:00, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно быстренько спросить?
    Что есть такое красные рамки у окон? Раньше не было, в какой-то момент игрался с настройками (тему поменял) и теперь Marco и Metacity с рамками - и они же с софтверным композитором нормальные.
    Только не Cinnamon, а Mate, тот же Linux Mint.
     
  • 1.37, Онаним (?), 22:25, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы

    Только отображаются, или прикреплять и запускать потом с них тоже можно?

     
  • 1.42, Аноним (2), 23:07, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y

    Ребят, а может всё-таки #000, а?

     

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