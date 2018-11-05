05.11.2018 19:55  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0

|
|
|
|1.1, Fracta1L (ok), 20:20, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Вчера искал в Pamac какую-то утилиту, и в поиске вылезли пакеты Cinnamon 4 версии, я подумал "о, когда это успела новая версия выйти?", пошёл гуглить и не нашёл новостей о выходе Cinnamon 4, думал уже поехал.
|
|
|
|
|
|3.10, голос_Геенны (ok), 20:59, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Неправоверен?
Мне вот, например, абсолютно пох, на что похож интерфейс. Лишь бы работал как влитой и без вопросов.
А вот у меня после последних обновлений в 18.04, чистый GNOME 3 стал рекавериться по разу чуть ли не каждую сессию - я в ужасе. Это LTS же!
|
|
|
|4.12, VINRARUS (ok), 21:04, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Ну так юзай терминал без гуя.
>я в ужасе. Это LTS же!
Посидев на LTS бунте могу c увереностью заявить що некоторые дистрибутивы с непрерывным обновлением стабильнее этой палёной LTS.
|
|3.30, Аноним (3), 22:08, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Вопрос стоит сознательно или нет копируется интерфейс винды.
Почему НИК воспринимает это как утверждение о плохом интерфейсе - вопрос психиатрам.
|
|2.33, Бибиби (?), 22:17, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Бородатая шутка.
Все DE, где панель внизу и есть меню запуска приложений → скопировано с винды.
Есть верхняя панель и док → OSX
Детский сад да и только...
|
|1.6, Sluggard (ok), 20:52, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
|
Нужно поглядеть, Корица штука неплохая.
> Для приверженцев старого оформления в интерфейсе привестствия входа в систему предоставлена возможность быстрого возврата к старому варианту панели
Здравый подход — без принудиловки.
|
|1.7, Аноним (7), 20:55, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
>нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2
Кто тянет этот бред из новости в новость? Ну почти ничего общего меду корицей и гномом 2 нет.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 21:03, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Просто изначально задумка была именно такая. Ну и, собственно, продолжают ваять DE, который максимально приближен к тому классическому "виду".
|
|
|
|
|
|3.29, Аноним (13), 22:07, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
с десяточки скопировали даже полоски под иконками запущенных приложух. Вердикт: циннамон для латентных вантузоидов и может смело именоваться вторым филиалом венды в линуксе (первый филиал - кде)
|
|2.39, Онаним (?), 22:29, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
А до этого был не вендостайл? Просто вендо95стайл был как и в большинстве других оболочек, теперь вендо7стайл, наконец-то постепенно выходят из заморозки. Почти все были созданы по образу Windows95, теперь наконец постепенно портируют прогресс из "апстрима".
|
|
|
|
|
|3.21, nrv (ok), 21:57, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Слабовато как-то в плане производительности, всегда потери качества (это при кодировании или при передаче? не разбираюсь), примерно как ютуб внезапно переключил на 244p, только при статичном изображении качество соответствует исходному. Но лучше чем VNC.
1920x1080, локальная сеть (дом), канал 150 мбит должен быть (1 гбит провод 1 машина, и wifi ac другая (speedtest от 150)).
А бывает нормальное удаленное подключение? VNC раз в жизни настроил, ужаснулся и больше никогда не прикасался. Другим ничем не пользовался. Но: на работе есть богомерзкий мессенджер Lync, там есть режим показа рабочего стола, весьма сносный, по сути тот же удаленный стол, можно управлять. И сетка-то там никакущая. По идее, это та же технология удаленных подключений Windows&
|
|2.36, Annoynymous (ok), 22:25, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
В Mint 19 VNC из коробки, только галочку поставить в «Разрешуить удалённый доступ к моему рабочему столу». Анонсируется по Avahi, работает не в пример лучше RDP.
2018, а у винды всё ещё нет нормального удалённого графического протокола.
|
|
|
|
|
|3.38, КГБ СССР (?), 22:28, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> вот сейчас обидно было!
> Как будто до нас курс был другой.
Таки был другой. Напомню, что во времена известных изысканий Раскина и распространения первых графических ОС общего назначения был плюрализм идей и концепций, проводились научные исследования и опыты. Почти всё это кануло в Лету либо используются небольшим числом людей-энтузиастов, понимающих эту тему. Остальной мир на компьютерах использует либо две известные ОС, либо скверные копии этих двух известных ОС.
|
|
|
|
|
|
|
|4.44, КГБ СССР (?), 23:34, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> КDE - 380 со старта, Cinnamon - под 900. Сам удивился, когда
> увидел сначала.
X11 + icewm-session + xterm + vim + xterm + info на Devuan 2 Ascii -- 60 МБ. Но это же так несовременно, немодно, непрогрессивно.
|
|2.40, Анонимуз (?), 22:32, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Поставил на планшет (!) с 2 GB RAM. Полет нормальный. Intel Atom справляется с этим всем, еще и Chromium использую.
Короче нормально все, нечего тут... Скорее всего просто Cinnamon и Gnome так устроены: есть память - жрут, нет памяти - не жрут. Chromium так и работает.
Могу ошибаться.
|
|
|
|3.43, Oleg (??), 23:12, 05/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
У меня памяти 16. Памятуя о ресурсоемкости KDE (что имело место не так уж давно), не поверил своим глазам сначала, насколько они легкими стали. Уже в один уровень с XFCE. А Cinnamon все же в 2 раза больше потребляет. Во всяком случае, очень легкой эту среду не назовешь, к сожеланию. Хотя работает, как Вы и описали.
|
|1.26, nrv (ok), 22:00, 05/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
А можно быстренько спросить?
Что есть такое красные рамки у окон? Раньше не было, в какой-то момент игрался с настройками (тему поменял) и теперь Marco и Metacity с рамками - и они же с софтверным композитором нормальные.
Только не Cinnamon, а Mate, тот же Linux Mint.
|