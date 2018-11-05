05.11.2018 19:55  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Выпуск 4.0 не является кардинальным, а продолжает традицию использования четных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (3.6, 3.8, 4.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 19.1, который планируется выпустить в ноябре или декабре. Не дожидаясь новой версии Linux Mint пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 4.0 через PPA-репозиторий. Основные новшества: Представлено новое оформление панели задач - панель стала более крупной и тёмной, вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы, а окна группируются. Пользователь может выбирать различные размеры пиктограмм для каждой из трёх зон панели (левая, центральная и правая). По умолчанию ширина панели теперь составляет 40 пикселей и пиктограммы выглядят более чётко и масштабируются в левой и центральной областях панели. В правой части панели, где отображается системный лоток и значки состояния, размер пиктограмм ограничен 24 пикселями. Вместо традиционного списка окон и закреплённых ланчеров в панель интегрирован форк апплета "Icing Task Manager", сочетающего список открытых окон с возможностью размещения сгруппированных пиктограмм приложений (как в боковой панели Ubuntu). При наведении на пиктограмму вызывается функция предпросмотра содержимого окна. Для приверженцев старого оформления в интерфейсе привестствия входа в систему предоставлена возможность быстрого возврата к старому варианту панели;

Проведена оптимизация производительности файлового менеджера Nemo. Заметно сокращено время запуска и увеличена скорости загрузки содержимого каталогов. Оптимизирован процесс поиска пиктограмм. Изменён размер пиктограмм и изменены отступы, что сделало интерфейс Nemo более привлекательным. Добавлена поддержка отображения времени создания файлов. Nemo-python и все дополнения к Nemo, написанные на языке Python, портированы на Python 3. Секция настройки Nemo переведена на новый виджет XappStackSideBar, упрощающий использование пиктограмм в боковых панелях;

Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;

В оконном менеджере Muffin проведена работа по отключению VSync (CLUTTER_VBLANK=none) с сохранием защиты от появления разрывов при выводе (tearing). VSync решал проблему с разрывами, но платить за это приходилось производительностью. Например, снижался FPS, а при перемещении окон мышью окно не жёстко повторяло движение курсора, а начинало движение с небольшой задержкой, как будто окно прикреплено к курсору резинкой. В конфигуратор Cinnamon добавлена опция для отключения VSync. При отключении VSync решение проблем с разрывами ложится на плечи графических драйверов. Например, для устранения разрывов без VSync на системах с проприетарными драйверами NVIDIA теперь используется режим "Force Composition Pipeline". В Muffin портированы многие изменения из оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME. Например, задействованы встроенные версии библиотек COGL и Clutter, перенесены многие оптимизации производительности, в JavaScript-движке CJS переработан сборщик мусора.



