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05.11.2018 09:21  Доступен оконный менеджер i3wm 4.16

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.16. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Расширена документация.
  • Реализована команда IPC для синхронизации с i3bar, в i3bar-protocol добавлены модификаторы для отправки событий со стороны i3bar.
  • В dump-asy добавлены флаги "-gv" и "-save" для отключения открытия ghostview и для сохранения в файл результата отрисовки.
  • В i3-config-wizard добавлена опция "--modifier" для настройки запуска без экрана (headless).
  • В i3-msg добавлена поддержка типа сообщений SUBSCRIBE.
  • В i3-nagbar добавлена поддержка уведомлений о запуске (startup notifications) и реализована поддержка кнопок, запускающих команды без терминала.
  • В i3-sensible-terminal добавлена поддержка терминалов alacritty и hyper.
  • Добавлена настройка title_align.
  • В "resize set" добавлены ключевые слова "width" и "height"
  • Реализован режим _NET_WM_STATE_FOCUSED, позволивший добиться корректного декорирования окон GTK-приложений;
  • Реализована возможность перемещения полноэкранных контейнеров между мониторами;
  • Плавающие окна могут использоваться с такой геометрией как +1+1, т.е. левый верхний угол может находится за границей области видимости;
  • При переключении фокуса предпочтение теперь отдаётся плавающим полноэкранным контейнерам, а перемещение контейнеров на активный рабочий стол больше не приводит к смене фокуса;
  • Для хранения настроек теперь используется $XDG_CONFIG_HOME/i3/config (поддержка ~/.i3/config оставлена как запасной вариант);
  • Добавлена возможность определения нескольких привязок рабочих столов к устройствам вывода;
  • Блокированы запросы WM_STATE_ICONIC, что позволило решить проблему с застреванием приложений wine в приостановленном состоянии.


  1. Главная ссылка к новости (https://i3wm.org/downloads/...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.4
  3. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.1
  4. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8
  5. OpenNews: Опыт по использованию Emacs вместо оконного менеджера
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3 4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i3wm
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  • 1, Аноним (1), 09:40, 05/11/2018 [ответить]    [к модератору]
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    Скажите, чем это лучше оконных менеджеров GNOME и KDE? Они ведь тоже поддерживают тайлинг...
     

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