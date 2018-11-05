05.11.2018 09:21  Доступен оконный менеджер i3wm 4.16

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Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.16. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD.
В новом выпуске:
- Расширена документация.
- Реализована команда IPC для синхронизации с i3bar, в i3bar-protocol добавлены модификаторы для отправки событий со стороны i3bar.
- В dump-asy добавлены флаги "-gv" и "-save" для отключения открытия ghostview и для сохранения в файл результата отрисовки.
- В i3-config-wizard добавлена опция "--modifier" для настройки запуска без экрана (headless).
- В i3-msg добавлена поддержка типа сообщений SUBSCRIBE.
- В i3-nagbar добавлена поддержка уведомлений о запуске (startup notifications) и реализована поддержка кнопок, запускающих команды без терминала.
- В i3-sensible-terminal добавлена поддержка терминалов alacritty и hyper.
- Добавлена настройка title_align.
- В "resize set" добавлены ключевые слова "width" и "height"
- Реализован режим _NET_WM_STATE_FOCUSED, позволивший добиться корректного декорирования окон GTK-приложений;
- Реализована возможность перемещения полноэкранных контейнеров между мониторами;
- Плавающие окна могут использоваться с такой геометрией как +1+1, т.е. левый верхний угол может находится за границей области видимости;
- При переключении фокуса предпочтение теперь отдаётся плавающим полноэкранным контейнерам, а перемещение контейнеров на активный рабочий стол больше не приводит к смене фокуса;
- Для хранения настроек теперь используется $XDG_CONFIG_HOME/i3/config (поддержка ~/.i3/config оставлена как запасной вариант);
- Добавлена возможность определения нескольких привязок рабочих столов к устройствам вывода;
- Блокированы запросы WM_STATE_ICONIC, что позволило решить проблему с застреванием приложений wine в приостановленном состоянии.