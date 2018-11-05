05.11.2018 09:21  Доступен оконный менеджер i3wm 4.16

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.16. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD. В новом выпуске: Расширена документация.

Реализована команда IPC для синхронизации с i3bar, в i3bar-protocol добавлены модификаторы для отправки событий со стороны i3bar.

В dump-asy добавлены флаги "-gv" и "-save" для отключения открытия ghostview и для сохранения в файл результата отрисовки.

В i3-config-wizard добавлена опция "--modifier" для настройки запуска без экрана (headless).

В i3-msg добавлена поддержка типа сообщений SUBSCRIBE.

В i3-nagbar добавлена поддержка уведомлений о запуске (startup notifications) и реализована поддержка кнопок, запускающих команды без терминала.

В i3-sensible-terminal добавлена поддержка терминалов alacritty и hyper.

Добавлена настройка title_align.

В "resize set" добавлены ключевые слова "width" и "height"

Реализован режим _NET_WM_STATE_FOCUSED, позволивший добиться корректного декорирования окон GTK-приложений;

Реализована возможность перемещения полноэкранных контейнеров между мониторами;

Плавающие окна могут использоваться с такой геометрией как +1+1, т.е. левый верхний угол может находится за границей области видимости;

При переключении фокуса предпочтение теперь отдаётся плавающим полноэкранным контейнерам, а перемещение контейнеров на активный рабочий стол больше не приводит к смене фокуса;

Для хранения настроек теперь используется $XDG_CONFIG_HOME/i3/config (поддержка ~/.i3/config оставлена как запасной вариант);

Добавлена возможность определения нескольких привязок рабочих столов к устройствам вывода;

Блокированы запросы WM_STATE_ICONIC, что позволило решить проблему с застреванием приложений wine в приостановленном состоянии.



