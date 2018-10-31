31.10.2018 11:47  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб), GNOME (1.8 Гб) и Xfce (1.9 Гб). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LxQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. В новом выпуске: Предложено ядро Linux 4.19, помимо дополнительно предлагаемых 7 пакетов с ядрами от 3.16 до 4.18 и трёх пакетов с realtime-редакциями ядра Linux.

В системный конфигуратор Manjaro Settings Manager (MSM) добавлен интерфейс для установки и удаления выбранных выпусков ядер Linux.

Проведена оптимизация интерфейса пользователя и задействована новая тема оформления Adapta-Maia.

Добавлено новое приложение Display-Profiles, позволяющее сохранять профили с настройками экрана и автоматически применять необходимый профиль при подключении нового монитора.

В виджет управления сетью добавлена поддержка настройки туннелей поверх SSH.

Обновлены версии KDE Plasma 5.14 и KDE-Apps 18.08.

Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 7.2, в котором появилась функция редактирования сборочных файлов и добавлена операция клонирования.



