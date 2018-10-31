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31.10.2018 11:47  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 18.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб), GNOME (1.8 Гб) и Xfce (1.9 Гб). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LxQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске:

  • Предложено ядро Linux 4.19, помимо дополнительно предлагаемых 7 пакетов с ядрами от 3.16 до 4.18 и трёх пакетов с realtime-редакциями ядра Linux.
  • В системный конфигуратор Manjaro Settings Manager (MSM) добавлен интерфейс для установки и удаления выбранных выпусков ядер Linux.
  • Проведена оптимизация интерфейса пользователя и задействована новая тема оформления Adapta-Maia.
  • Добавлено новое приложение Display-Profiles, позволяющее сохранять профили с настройками экрана и автоматически применять необходимый профиль при подключении нового монитора.
  • В виджет управления сетью добавлена поддержка настройки туннелей поверх SSH.
  • Обновлены версии KDE Plasma 5.14 и KDE-Apps 18.08.
  • Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 7.2, в котором появилась функция редактирования сборочных файлов и добавлена операция клонирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/st...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Jade 0.6
  3. OpenNews: Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro, arch, linux
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:49, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Лучший десктопный Линукс! Мои поздравления!
     
     
  • 2.2, КГБ СССР (?), 11:56, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Неужто убивец Десяточки?
     
     
  • 3.3, Fracta1L (ok), 11:57, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Десяточка это что за Линукс такой?
     
  • 3.4, VladSh (?), 12:00, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нормального интерфейса хватило только на рабочий стол (правда, часы...) и "кнопку Пуск", - все остальные окна, как видим, мышиного цвета.
     
     
  • 4.5, КГБ СССР (?), 12:02, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так давно ж известно: «почти готовое для десктопа» делают, чтобы друг другу показывать и хвастать. Никто это не использует в жизни. :)
     
  • 4.7, Anonimus (??), 12:07, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так с точки зрения интерфейса всем сразу никогда не угодишь, но ты можешь кастомизировать как тебе нравится и в этом плане в кедах ограничений почти нет. Также стиль окон для активного окна и неактивного разный,а на скрине оба окна не активные.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:23, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то нет. Первый дисрибутив за много лет где после установки пришлось править конфиг иксов.
     
  • 1.6, КГБ СССР (?), 12:06, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько бессмысленной человеческой работы! Сколько человеко-часов тратится впустую! :) Год за годом одна и та же бестолковая возня. :) Наплодили этих одноразовых «для начинающих пользователей», которыми никто не пользуется. Только электричество на сборку из розетки без толку тратят.
     
     
  • 2.10, Anonimus (??), 12:08, 31/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Сколько бессмысленной человеческой работы! Сколько человеко-часов тратится впустую!

    Это вы о своем комментировании?;)

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:07, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит все это довольно стремно. Неужели никого нет со вкусом? Хватит уже чморить линукс!
     
  • 1.9, Аноним (8), 12:07, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выглядит все это довольно стремно. Неужели никого нет со вкусом? Хватит уже унижать наш линукс!
     
  • 1.11, Anonimus (??), 12:10, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Безусловный лидер популярности по статистике distrowatch - https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:22, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно больше прозрачности! :3
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:23, 31/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    это просто просто праздник какой-то, то манжаро, то центос(то есть рхел), то федора...
     

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